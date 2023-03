Twitter Blue míří do světa. Pokud se za předplatné stydíte, můžete si odznáček schovat

Předplatné služby Twitter Blue je od tohoto týdne dostupné globálně. Dosud si jej mohli pořídit uživatelé z padesáti zemí světa včetně České republiky, nyní tuto šanci dostávají lidé na celém světě. Twitter láká na bonusové funkce, jako jsou delší tweety, možnost editace, složkování uložených stránek, méně reklam a v neposlední řadě modrý odznáček, kterým budou označené poslušně platící účty.

Modrý odznáček po příchodu Elona Muska do Twitteru zažívá turbulentní dobu. Na „starém“ Twitteru označoval ověřené účty, nově jím budou orazítkované účty předplatitelů Twitter Blue. K úplnému přechodu dojde 1. dubna, kdy Twitter definitivně starý způsob zruší a původní modré fajfky ze všech ověřených účtů odstraní.

Twitter Blue is now available globally! Sign up today to get your blue checkmark, prioritized ranking in conversations, half ads, long Tweets, Bookmark Folders, custom navigation, Edit Tweet, Undo Tweet, and more. Sign up here: https://t.co/SBRLJccMxD

Ověření účtu nově Twitter nabízí pouze firmám (žlutý odznáček) a vládním organizacím, politikům a úředníkům (šedý odznáček), běžní předplatitelé mají zatím smůlu. Ti si mohou pouze předplatit Twitter Blue a dát o tom vědět modrým odznáčkem světu, ovšem zřejmě to nebude nutnost – podle nejnovějších zjištění Twitter chystá možnost modrý odznáček vypnout.

#Twitter keeps working on the ability to control everything related to account verification and identity by adding the option to show or hide your blue checkmark on your profile 👀 pic.twitter.com/6uTjBON21N

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 21, 2023