Tvůrci ChatGPT mají prý v laboratoři umělou inteligenci nové generace

OpenAI se prý dostali na dosah zcela nové úrovně své umělé inteligence

V praxi by to měla být AI schopná řešit problémy na úrovni vysokoškoláka

Cesta k obecné umělé inteligenci se tak začíná pomalu rýsovat

Společnost OpenAI, zabývající se výzkumem umělé inteligence a stojící za populárním chatbotem ChatGPT, představila nový pětistupňový klasifikační systém pro měření svého postupu směrem k umělé obecné inteligenci (AGI).

Pět úrovní inteligence

Škála, odhalená zaměstnancům během celopodnikového setkání, sahá od současných konverzačních chatbotů až po umělou inteligenci schopnou řídit celé organizace:

Úroveň 1: Současná konverzační AI

Úroveň 2: Řešení problémů na lidské úrovni

Úroveň 3: AI agenti schopní provádět akce

Úroveň 4: AI pomáhající při vynálezech

Úroveň 5: AI vykonávající práci celé organizace

Vedení OpenAI tvrdí, že firma je v současnosti na úrovni 1, ostatně stejně jako všechny ostatní chatboti v čele s Claudem, Gemini, nebo Meta AI – všichni jsou na tom totiž v praxi víceméně podobě a radikální rozdíly nejsou. A podle zdrojů Bloombergu také vedení firmy tvrdí, že jsou už těsně před prolomením druhé úrovně, tedy dosažení „uvažující“ AI, která by měla být schopná řešit problémy na lidské úrovni.

Už jsme na dvojce?

Na druhé úrovni by měla AI zvládat řešit základní problémy bez nástrojů, srovnatelně s člověkem, co má vysokoškolské vzdělání, zjednodušeně řečeno. Vedení prý už schopnosti této druhé úrovně mělo interně prezentovat zaměstnancům, tudíž jde zatím pouze o ukázku za zavřenými dveřmi, nikoliv o produkt, který by OpenAI v dohledné době spouštěli.

Výzkum tak pokračuje dál a vývojáři OpenAI budou nyní nejspíš sbírat zpětnou vazbu i od svých kolegů a kdo ví, třeba se tohoto systému dočkáme v praxi příští rok.

Nejdřív odklady, pak modely

OpenAI je v současné době v poměrně prekérní situaci. Konkurenční chatbot Claude je ve své nové verzi 3.5 o něco lepší než jejich nedávno vydané ChatGPT 4o, za připomenutí stojí i kontroverze kolem nové verze působivého hlasového modelu a pamatujete ještě na generátor videí Sora? Tak na obě poslední jmenované věci pořád čekáme a ani hlasový model, ani Sora zatím nemají žádné konkrétní datum vydání.

Neoficiální zprávy o zbrusu novém modelu blížícím se druhé úrovni tak sice nemusíme brát s rezervou, ale bylo by předčasné jej začít vyhlížet. Ostatně pokročilý hlasový model museli v OpenAI odložit a momentálně se počítá s tím, že ho první testeři z řad veřejnosti dostanou ke konci tohoto měsíce. Široká dostupnost všem předplatitelům ChatGPT Plus by měla dorazit někdy během podzimu.

Nedá se tak předpokládat, že by nový model, nejspíš pojmenovaný ChatGPT 5, dorazil ještě letos. Nejspíš se ho dočkáme až někdy příští rok, nicméně zatím očividně stále platí, že k dosažení AGI, tedy obecné umělé inteligence, by mohlo dojít ještě do konce desetiletí. A jestli bude v „cílové rovince“ jako první ChatGPT, Gemini, nebo Claude, se teprve uvidí.