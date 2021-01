Tržby Apple poprvé překročily 100 miliard USD. iPhony se prodávaly jako housky v krámě

Apple zveřejnil kvartální výsledky za poslední čtvrtletí loňského roku, které v případě Apple zahajuje fiskální rok 2021. Výsledky hospodaření za říjen, listopad a prosinec předčily očekávání, tržby poprvé v historii Apple překonaly 100 miliard USD, a to ještě o významnou hodnotu:

Tržby: 111,44 miliard USD (asi 2,4 bilionů korun)

Čistý zisk: 22,2 miliard USD (asi 479 miliard korun)

Rostly všechny kategorie

V předvánoční sezóně se tradičně dařilo iPhonům, v tomto kvartále výrazně lépe než v předchozích letech. Současná generace jablečných telefonů šla totiž do prodeje později než obvykle, a nestihla zasáhnout do předchozího kvartálního výsledku. Apple na prodeji iPhonů utržil 65,6 miliard USD, což je o 16 procent více než o rok dříve. Šéf Apple Tim Cook se následně v rozhovoru s Reuters pochlubil, že na světě je již 1 miliarda aktivních iPhonů, a to mimo jiné i díky silným prodejům v Číně, kde se daří přivádět nové zákazníky od konkurence.

Rekordy tvořila i jiná odvětví. Na nositelných zařízeních, chytré domácnosti a příslušenství Apple vygeneroval tržby ve výši 12,97 miliard USD, na službách dokonce 15,76 miliard USD. Obě tyto kategorie meziročně povyrostly, mimo jiné i díky nové generaci hodinek Apple Watch a díky „superpředplatnému“ Apple One. Výborně se prodávaly i počítače Mac a tablety iPad, i v těchto kategoriích zaznamenal Apple meziroční růst tržeb.

Jsme zvědaví, zda si Apple dokáže udržet dynamiku prodejů i v následujících kvartálech, letos bychom se například měli dočkat dalších počítačů s ARMovými čipsety, nových sluchátek AirPods a na podzim tradičně nových iPhonů.