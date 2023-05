Tohle na Instagramu chybí! Nová funkce vylepší sdílení mezi přáteli

Instagram plánuje v blízké době představit novou funkci zaměřenou na sdílení obsahu mezi blízké přátele. Sdílení určitého obsahu omezené skupině sledujících (Blízcí přátelé) představil Instagram již v prosinci 2018. Tehdy však bylo možné sdílet blízkým kontaktům pouze krátké příběhy, které po 24 hodinách zmizí.

Spekuluje se však o tom, že Instagram tuto funkci rozšíří i na klasické příspěvky. Na Twitter o tom napsal lovec úniků @alex193a. Ten pravděpodobně používá vývojářskou beta verzi Instagramu a při vytvoření příspěvku má možnost nastavit, komu se zobrazí, jak ukazuje na snímku obrazovky.

#Instagram is working on the ability to create posts visible only to Close Friends 👀 pic.twitter.com/VQPQ0qKeah

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 4, 2023