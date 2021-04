Tohle jsou nové notebooky od Samsungu: výkonné, elegantní a přesto nedostupné

Korejskou firmu Samsung známe především z oblasti mobilních telefonů, televizí a domácích spotřebičů. Své prsty mají nicméně také v segmentu notebooků, kde naplno využívají své technologie a know-how. Nyní Korejci představili hned trojici nových laptopů, které se pyšní krásným designem, výkonným hardwarem a nasazením špičkových technologií.

Samsung Galaxy Book je bezesporu dostupnějším modelem. Notebook je vybaven 15,6″ TFT LCD displejem s Full HD rozlišením, procesorem Intel Core 11. generace s grafikou Intel Iris Xe (v závislosti na konfiguraci až Nvidia GeForce MX450), až 16 GB RAM, maximálně 512GB SSD diskem nebo 54Wh baterií. Za zmínku stojí i dva porty USB C, dva porty USB 3.2, HDMI, microSD slot, podpora LTE, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, čtečka otisků prstů či reproduktory s certifikací Dolby Atmos.

„V době, kdy na komunikaci záleží víc než kdykoli v minulosti, nabízí Samsung uživatelům zbrusu nové zařízení, které v sobě spojuje všechny výhody mobilních přístrojů s výkonem špičkových počítačů, a k tomu vydrží celý den,“ říká Tomáš Balík, ředitel mobilní divize českého a slovenského Samsungu. „Galaxy Book je mobilní zařízení s luxusním designem, špičkovou konektivitou a výtečným výkonem za rozumnou cenu,“ dodává.

Samsung Galaxy Book Pro je, jak název napovídá, určen spíše pro náročnější uživatele. Ať už si zvolíte 13,3″ či 15,6″ verzi, vždy dostanete AMOLED panel s rozlišením Full HD, 11. generaci Intel Core s grafikou Iris Xe (v závislosti na konfiguraci až Nvidia GeForce MX450), až 32 GB RAM, maximálně 1TB NVMe SSD disk či baterii o kapacitě 68 Wh (u menšího modelu 63 Wh). Notebooku nechybí Thunderbolt 4, USB-C (skrze který se zařízení nabíjí), USB 3.2, 3,5 mm jack, MicroSD slot, čtečka otisků prstů, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (s podporou Wi-Fi 6E) nebo reproduktory od AKG s certifikací Dolby Atmos.

„Za uplynulých deset let jsme v Samsungu vyvinuli celou řadu převratných mobilních řešení v hardwaru, softwaru i konektivitě. Díky nim může každý zůstat ve spojení s kýmkoli na světě a žít život naplno,“ říká dr. Tae Moon Roh, prezident a ředitel divize mobilních komunikací Samsung Electronics. „Nové mobilní počítače řady Galaxy Book Pro jsme vyvinuli právě do moderního propojeného světa, můžete je mít neustále u sebe, mají skvělý výkon a otevírají uživatelům dveře do rozsáhlého ekosystému Galaxy,“ doplnil.

Samsung Galaxy Book Pro 360 je zástupcem konvertibilního zařízení. Na výběr máte velikost 13,3″ či 15,6″, přičemž vždy dostanete AMOLED panel s rozlišením Full HD, 11. generaci Intel Core s grafikou Iris Xe (v závislosti na konfiguraci až Nvidia GeForce MX450), až 32 GB RAM (u menšího modelu maximálně 16 GB RAM), maximálně 1TB NVMe SSD disk či baterii o kapacitě 65 Wh. Notebooku nechybí Thunderbolt 4, dvě USB-C (skrze který se zařízení nabíjí), 3,5 mm jack, MicroSD slot, čtečka otisků prstů, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (s podporou Wi-Fi 6E), podpora sítí 5. generace (pouze menší model) nebo reproduktory od AKG s certifikací Dolby Atmos. V balení navíc najdete pero S Pen.

Pakliže vás novinky od Samsungu zaujaly a už jste se po nich začali poohlížet, musíme vás zklamat. O uvedení zařízení Galaxy Book, Galaxy Book Pro a Galaxy Book Pro 360 na český a slovenský trh se zatím neuvažuje. Doufejme, že Samsung své stanovisko do budoucna změní a své notebooky bude distribuovat i v našich končinách.