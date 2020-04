The Last of Us Part II má nové datum vydání. Ghost of Tsushima se opozdí

Společnost Sony zveřejnila nová data vydání dvou očekávaných exkluzivních titulů pro PlayStation 4. Pokračování oceňované postapokalyptické akce The Last of Us dorazí na pulty obchodů 19. června. Hra mělo původně vycházet už v květnu, japonský výrobce se však s ohledem na pandemii koronaviru rozhodl pro odklad na neurčito. Nakonec si ale hráči počkají pouze o několik týdnů déle.

Ghost of Tsushima dorazí v červenci

Odklad potkal také vizuálně působivý titul Ghost of Tsushima od studia Sucker Punch Productions, v němž se hlavní hrdina vypořádává s první Mongolskou invazí do Japonska, která započala roku 1274. Podle tvůrců za odkladem stojí výzvy spojené s nutností pracovat z domova. Dalším důvodem, který však vývojáři explicitně nezmiňují, je snaha Sony udělat větší dýchací prostor červnovému The Last of Us Part II. Nové datum vydání bylo nastaveno na 17. červenec.

Pozor na příběhové spoilery z The Last of Us Part II

U pokračování The Last of Us ještě chvíli zůstaneme, během víkendu totiž internet zaplavila neoficiální videa plná zásadních dějových zvratů, jinými slovy spoilerů. Studio Naughty Dog na únik reagovalo otevřeným dopisem, v němž vyzývá fanoušky, aby si dali na spoilery pozor, případně nekazili zážitek ostatním. Podle nepotvrzených informací za únikem stojí nespokojený zaměstnanec studia.

A message from the studio: pic.twitter.com/f0TzIZXUIB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 27, 2020

Odhalení PS5 na spadnutí?

Na závěr pro vás máme také spekulaci ohledně plnohodnotného odhalení konzole PlayStation 5, k níž by mohlo dojít někdy v průběhu května. Na Twitteru to naznačil důvěryhodný insider a analytik Daniel Ahmad. Tuto informaci potvrdili také zdroj serveru VGC (VideoGamesChronicle), podle něhož však s výsledným datem může ještě zahýbat nevyzpytatelná situace kolem onemocnění covid-19.