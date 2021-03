Test Volkswagen Touareg R (2021): elektrifikovaná náhrada za osmiválec

Poznáte ho poměrně jednoduše. Zahalený může být do krásného modrého laku s názvem Lapiz, stojí minimálně na 20palcových kolech z lehké slitiny, ale sáhnout můžete samozřejmě také po kolech o jeden či rovnou dva palce větší. Kola budou buď černá nebo v šedé barvě s leštěným povrchem. A kdyby vám to nestačilo, tak samozřejmě došlo i na nové nárazníky, ale i nově designově pojaté logo „R“, které je umístěno nejen pod logem automobilky na víku zavazadlového prostoru.

Tak by ve zkratce mohlo znít představení Volkswagenu Touareg R, který v nabídce nahrazuje osmiválcovou variantu. Je vám asi jasné, že pod kapotou bude tedy něco jiného. Konkrétně se jedná o plug-in hybridní pohon, který se nesmírně líbí Evropské unii, ale i zákazníkovi, který na papíře vidí hned několik výhod. Například nízkou spotřebu nebo výkon převyšující 460 koní. Papír však snese všechno. Jak tenhle složitější recept ve skutečnosti chutná?

Přesně rok od premiéry

Volkswagen Touareg R se dočkal své světové premiéry na autosalonu v Ženevě přesně rok zpět. Tedy na události, která se pár dní před oficiálním startem zrušila z důvodu koronaviru, a automobilky musely sáhnout po online prezentacích. Bohužel.

Hned zkraje vám řeknu, že jestli máte možnost si koupit nějaké to SUV s osmiválcem, berte je. A možná rovnou kupte dvě, protože za pár let to druhé auto prodáte se slušným ziskem. Ačkoli elektrifikovaný model na papíře vypadá skvěle, osmiválec je osmiválec. Jenže zde se hraje hra, která musí uspokojit EU po stránce emisí a zároveň uspokojit zákazníka nějakým tím výkonem. A to je přesně to, co nejen Touareg R, ale i ostatní plug-in hybridní auta dělají.

Jak moc se chcete nechat hýčkat?

Po otevření dveří, které mají i samodovírání, se posadíte do kožených sedadel. Ty mají na hlavové opěrce písmeno „R“, abyste nezapomněli, v čem sedíte. Sedadla jsou samozřejmě vyhřívaná, klimatizovaná a nepostrádají ani masážní funkci. Nedokážou vás sevřít jako sedadla v BMW, ale to bude vadit především hubenějším postavám.

Sedadla jako taková jsou příjemná a samozřejmě elektricky nastavitelná. Vyhřívaný je i multifunkční volant, který má příjemně tlustý věnec. Chvilku jsem si zvykal na ovládací tlačítka na volantu. Například to, které slouží pro ovládání hlasitosti, nemusíte jen mačkat, ale funguje i jako dotykový posuvník. Podobný princip najdete pod displejem infotainmentu například v nové Škodě Octavii nebo Volkswagenu Golf.

Před volantem je samozřejmě displej. Ve chvíli, kdy máte zobrazené budíky, levý vám nejdříve ukazuje využití elektrického motoru a následně začínají otáčky motoru. Jde o podobný systém, který najdete například v modelech od Škody Auto. Líbila se mi i reprosoustava Dynaudio, která sice nedosahuje kvalit konkurence v podobě Bose nebo Harman Kardon, ale i tak dokáže nabídnout zajímavý hudební zážitek.

Středový tunel je jednoduchý, dvě otočná hardwarová tlačítka sloužící pro volbu jízdního režimu a nastavení světlé výšky, dále ovládání hlasitosti hudby, dva držáky na nápoje, startovací tlačítko, volič převodovky a bezdrátové nabíjení. Pod loketní opěrkou najdete ještě klasické USB, zatímco vedle bezdrátové podložky už jen USB-C.

Pořádná nálož technologie

Už samotný head-up displej nad volantem spadá to kategorie technologií, které vám mají zpříjemnit život. Jeden z nejpodceňovanějších jízdních asistentů je pak hlídání mrtvého úhlu, které je samozřejmě součástí sériové výbavy, podobně jako pokročilejší adaptivní tempomat (Travel Assist), který vám hlídá i jízdní pruh a dokáže auto v jízdním pruhu i poměrně spolehlivě vést. Nejde však o autonomní řízení! Stále musíte mít ruce na volantu a veškerá zodpovědnost je na vás.

Parkovací kameru či i asistenta přeskočím a rovnou se vrhnu na displej infotainmentu, jehož úhlopříčka je 38,1 cm. Jednoduše řečeno jde o pořádný displej. Systém pracuje s widgety, kterých na domovské obrazovce najdete hned několik a můžete si je jednoduše upravovat. Následně je k dispozici i dlaždicové menu.

Podrobně je rozpracovaná správa klimatizačních podmínek ve voze, ale také nastavení jízdních profilů, kterých najdete hned sedm. Displej rozpozná, kdy se k němu přibližuje váš prst, a následně vám odkryje širší nabídku. Asi nejvíce mě mrzelo, že ve chvíli, kdy používáte Apple CarPlay, se jeho rozhraní neumí roztáhnout přes celý displej. Jinak systému jako takovému těžko něco vytýkat, osobně se mi i zasazení displeje do celého interiéru líbí a právě ve velikosti vidím více výhod než nevýhod.

Ani majitelé chytrých telefonů se systémem Android nepřijdou zkrátka. Android Auto je podporováno. Touareg má již integrovanou SIM kartu, která v případě nehody posílá informace pro záchranné složky. Mapové podklady jsou aktualizované v reálném čase a další zajímavé věci umí aplikace We Connect. V ní najdete jízdní statistiku, jaká je kapacita baterie, jak dlouho se auto bude ještě nabíjet, ale také dojezd a tak dále. Jednou z nejpříjemnějších funkcí je možnost si auto nechat dopředu vytopit či vyklimatizovat.

Šestiválec a elektromotor

K rozpohybování SUV s logem Volkswagenu můžete využít nejen elektromotor, ale také benzinový třílitrový šestiválec. Popřípadě kombinaci obou motorů. Samotný šestiválec je naladěný na 340 koní a elektromotor na 136 koní. Dohromady produkují 462 koní a 700 Nm točivého momentu. Slušné to stádo koní, že ano?

Veškerý výkon se přenáší na všechna čtyři kola, a jakmile plynový pedál seznámíte s podlahou, Touareg se bleskurychle rozhýbe. I tak je tady nějaké to „ale“. Výkon plug-in hybridní jednotky, respektive její nástup, je úplně jiný než v případě spalovacího motoru. A v tom je ten háček. Neříkám, že je to nutně špatně, ale projev spalovacího motoru je nám po těch letech bližší a tedy i příjemnější.

Pamatuju si takové Volvo X90 T8. I to mělo výkonu tolik, že bych ho mohl rozdávat, ale jednoduše z toho výkonu nemáte takovou radost, není tak cítit – je to prostě jiné. Ale jak jsem psal výše, není to tak, že by to bylo nutně špatně, je to jen zkrátka jiné. U Touaregu je to podobný scénář, ale oproti Volvu zde máte šestiválec, který za to sám o sobě umí vzít daleko více, a tedy i pocitově je jakékoliv zrychlení, alespoň pro mě, příjemnější.

Nesežere vás

Otřepané klišé, které vám říká, že třílitrový benzinový šestiválec vás sežere i s botami, rozhodně není pravdivé. Po necelých 500 kilometrech, kdy baterie byla pouze dvakrát nabitá, se spotřeba zastavila na 10,5 litrech a 3,4 kWh/100 kilometrů. Dálnice znamená spotřebu okolo 12 litrů a ve městě byste samozřejmě měli využívat primárně elektrický pohon, který vás povozí zhruba 40 kilometrů v závislosti na tom, jak máte těžkou nohu, ale také profilu trasy.

14,1kWh baterie potřebuje osm hodin na to, aby se nabila z klasické domácí zásuvky. Jakmile sáhnete po výkonnější nabíjecí stanici nebo wallboxu ve vaší garáži, doba nabíjení se zkrátí na zhruba dvě a půl hodiny.

Baterie samozřejmě něco ubrala ze zavazadlového prostoru, který stále nabízí slušných 665 litrů, po sklopení sedadel dokonce 1675 litrů. Jen počítejte s tím, že v kufru budete vozit i nabíjecí kabely, pokud máte v plánu nabíjet na cestách.

Na papíře bestie, na silnici spíše pohodář

Výkon 462 koní vás hned žene k tomu, že Touareg R bude s trochou nadsázky pořádná bestie. Což o to, můžete jezdit rychle i předjíždět nejen jeden kamion, ale stihnete vzít rovnou dva. Projevem jde však spíše o pohodáře. Může za to nejen již zmíněný jiný pocit při akceleraci jako takové, ale také skvělé odhlučnění motoru. Jakmile máte zapnuté rádio, pak o něm prakticky nevíte ani ve vyšších otáčkách. Vzduchový podvozek se mi líbil už i na předešlé generaci, stejně jako na generaci aktuální, a derivát v podobě Touaregu R není výjimkou.

Dovedu si představit, že čas od času se posadíte i na pravé zadní sedadlo, které nabízí dostatek prostoru i pro větší postavy, a místo řízení budete řešit svoji denní agendu. V průběhu toho si můžete měnit klimatizaci i na zadní lavici, jak potřebujete, a to včetně vyhřívání sedadla.

Pro koho je určený?

Asi nejlepším přirovnáním je, že vlk se nažral a koza zůstala celá. Osobně si myslím, že kdyby Volkswagen mohl, dá do Touaregu osmiválec a bude to vyřešené. Jenže plug-in hybridní verze nabízí na papíře nízké emise, což se samozřejmě nesmírně líbí Evropské unii, a některé zákazníky zase může zaujmout výkon 462 koní.

Dojezd okolo 40 kilometrů na baterii asi není to, kvůli čemu si tuhle motorizaci koupíte, a stejný příběh to bude se spotřebou. Přeci jen, když už kupujete benzinový třílitrový šestiválec, tak jestli budete jezdit za deset litrů nebo za litrů třináct, je už asi jedno. O to více, když za plug-in hybridní Touareg R dáte lehce přes 2,2 milionu korun.

Model Volkswagen Touareg R Základní cena 2 250 900 Kč Stupeň výbavy – Maximální výkon 462 koní Motor 3.0 TFSI Palivo benzin Počet válců 6 Pohon pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 5,1 Kapacita baterie 14,3 kWh Papírový dojezd na jedno nabití 58 km Délka 4878 mm Šířka 1984 mm Výška 1646 mm Rozvor nápravy 2899 mm

Třílitrový šestiválec vás vyjde o 280 tisíc korun levněji a i naftový třílitrový šestiválec je levnější. A to konkrétně o 261 tisíc korun. A to se rovnou bavíme o výbavovém stupni R-Line. Pokud si na velkou výbavu nepotrpíte, se stejnou motorizací se můžete dostat i na cenu o 200 tisíc nižší než v případě plug-in hybridní verze. Nesmírně rád bych nejen vám, ale především sobě odpověděl, kdo vlastně je typický zákazník, ale bez mučení se přiznám, že to nevím.