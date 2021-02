Test Volkswagen ID.3 (2021): dostupný elektromobil?

Za posledních několik desítek let jde o nejdůležitější model, který automobilka Volkswagen uvedla na trh. Celá Evropa se připravuje na přechod k elektromobilitě a každá automobilka musí reagovat. Zatímco pár let zpátky většina elektromobilů byla pouze přestavěné spalovací auto, nyní se o slovo hlásí nové platformy, které jsou postavené právě na míru elektrickým autům. A stejný příběh je to i s Volkswagenem ID.3.

Volkswagen ID.3 má dobře nakročeno! 👌🔌 Nebýt softwarových komplikací. 💻

Watch this video on YouTube

Zahájil novou éru Volkswagenu

Ano, právě první model z rodiny ID.3 má být stejně legendární model, jako byl Volkswagen Brouk. Automobilový svět se mění jako nikdy předtím a všechny automobilky, které chtějí prodávat své modely v Evropě, se musejí vrhnout do elektrifikace. A v žádném případě už nejde pouze o hybridní nebo plug-in hybridní auta, ale také o elektromobily.

Audi, BMW, Mercedes, Peugeot, Kia, Hyundai, Škoda Auto, Volvo, Honda, Tesla, to je jen kratší výčet automobilek, které už mají ve své nabídce elektrický model. A bude jich více a více. Volkswagen jde do boje o zákazníky s divizí ID, kam aktuálně patří právě ID.3, ale později dorazí i ID.4 a další modely.

Hezký, roztomilý nebo nevkusný?

Chápu, že design je nesmírně individuální záležitostí, avšak chvilku se mu budu věnovat. Setkal jsem se s několika názory. Někdo říká, že ID.3 je hezký elektromobil, roztomilý a jiní zase, že je to ukázka nevkusu. Nechť si každý vybere, jaký má na ID.3 názor, mně osobně se líbí a vedle BMW i3 jde o jeden z nejzajímavějších elektromobilů na trhu.

Líbí se mi bílo-černá kombinace doplněná o velká dvacetipalcová kola se zajímavým designem a samozřejmě nechybí ani modernizované logo automobilky Volkswagen, a to jak na přídi, tak na zádi. Trochu nezvyklá je absence masky chladiče, ale jak již víte, elektromobily ji nepotřebují a designéři si tak mohou s touto stranou více pohrát.

Když Tesla udává trend

Možná se Volkswagen u Tesly neinspiroval, ale podobně jako auta americké společnosti, tak i ID.3 má nesmírně jednoduchý interiér. Displej infotainmentu, pár odkládacích prostorů, malý displej před volantem a to je vše.

Nevím jak pro vás, ale ideální interiér je pro mě osobně někde uprostřed. Mít v interiéru více tlačítek, než najdete na klávesnici vašeho počítače, rozhodně není něčím, čemu bych fandil, ale prakticky veškeré ovládání implementovat do dotykového displeje také není nejlepší cesta. Musíte si na to zkrátka zvyknout.

Příjemné jsou loketní opěrky, na které jsem se vždy těšil ve Volkswagenu Multivan, a nově je najdeme také právě v ID.3. Vtipnou záležitostí jsou i symboly, které najdete ve First Edition, a to na místě plynového a brzdového pedálu, která známe z tlačítek „play“ a „pauza“. Lehké zklamání může být, že interiér je především z levnějších plastů, ale ke zpracování žádnou výtku nemám.

Pro jednoho málo, pro druhé více než dost

Testovaný kus měl v útrobách 58kWh baterii, která slibuje papírový dojezd 420 kilometrů. Na dálnici si ID.3 při teplotě kolem bodu mrazu vzalo z baterie 26 kWh/100 km, což znamená dojezd lehce nad hranicí 200 kilometrů. Ve městě se pak dostanete nad hranici 300 kilometrů, ale musíte se trošku snažit. A to je věc, která mi u elektromobilů, ale i plug-in hybridních aut vadí. Měřená spotřeba, a tedy i výsledný dojezd, je výsledkem laboratoře, nikoli reálného provozu, a vy pak můžete být nehezky překvapeni.

To, co je pro jednoho více než dost, je pro druhého málo, a tak je jasné, že elektromobil není momentálně pro každého. Všemu by pomohlo, kdybyste si ID.3 mohli nabít na nabíjecí stanici o výkonu 100 kW. Na straně ID.3 s tím není problém, ale nejvíce stanic, které na území ČR najdete, nabízejí pouze poloviční výkon, čímž se nabíjení přeci jen protáhne.

Nabíjení z 15 procent baterie do plna mi zabralo hodinu a patnáct minut, což už je přece jen více času, než bych si představoval. Pokud bych onen čas trávil někde na schůzce, je to asi v pořádku, ale jakmile jen sedíte v autě (což v době koronaviru skoro i musíte), pak to není dvakrát komfortní.

Skvělé odhlučnění i dynamika

Přesednout ze spalovacího auta do elektromobilu je vždycky velký skok, který pocítíte právě na odhlučnění a dynamice. Abych byl přesný, v elektromobilu jednoduše nemáte co slyšet, a tak ve většině aut posloucháte jen to, jak rozrážíte vzduch. I tohle je však ve Volkswagenu ID.3 o poznání složitější slyšet díky tomu, jak se auto podařilo izolovat od okolí.

A líbit se vám samozřejmě bude i dynamika. Výkon 204 koní a okamžitě dostupný točivý moment je velmi návykový, a především v menších rychlostech si na něho hned zvyknete. Jako u každého elektromobilu, i ID.3 ve vyšších rychlostech už dochází dech.

Systém po vzoru Golfu

Pokud už jste seděli v nové generaci Volkswagenu Golf, pak vás systém infotainmentu nepřekvapí. Má hezkou grafiku, logické uspořádání, jen jeho reakce by mohly být přeci jen poněkud rychlejší.

Taková záložka jízdních asistentů vám vše v několika větách vysvětlí, abyste pochopili, jak to funguje, což se mi líbilo už právě ve Volkswagenu Golf. Systém je samozřejmě připojený k internetu, takže dopravní zácpa je něčím, o čem byste měli mít vždy přehled.

Pod displejem se nachází dotyková lišta, kde jednak ovládáte hlasitost rádia, ale také měníte teplotu klimatizace. Problém je, že tato lišta není podsvícená, a v noci tedy vůbec nic nevidíte a ovládání není nikterak komfortní. Naštěstí jde pro změnu hlasitosti používat tlačítko na multifukčním volantu a klimatizace zase měnit pomocí hlasového ovládání, které funguje velmi dobře.

Žádné startování i skvělý head-up displej

Možná si říkáte, že u elektromobilu není přece co startovat. Máte pravdu, ale u ID.3 vám jen stačí otevřít dveře, pomocí ovladače před volantem „zařadit“ déčko a vyrazit. Podobně, jako to má Tesla, auto ničím neaktivujete, prostě jen sednete a jedete.

Pochválit musím head-up displej, kterým se automobilka velmi chlubí. A právem! Je velký, má čitelné barvy a například v noci je neocenitelným asistentem. Mezi další asistenty pak patří parkovací kamera, hlídání jízdního pruhu či adaptivní tempomat. Jednoduše řečeno, takový ten balíček, který je dnes v podobné cenové relaci standardem.

Cože? Ona je to zadokolka?

Volkswagen ID.3 posílá 204 koní na zadní nápravu. Ano, čtete dobře. Jakmile dáte plný rejd, plyn na podlahu, pak auto i lehce hodí zadkem, avšak za doprovodu elektroniky, která vám lidově řečeno dá přes prsty. O dynamice už byla řeč, stejně jako o spotřebě. Jen rozvedu, že mimo dálnice lze jezdit i okolo 20 kW na sto kilometrů. Jakmile budou venku lepší podmínky než okolo bodu mrazu, půjde to jistě ještě o pár kWh méně.

Jízda za volantem mě bavila. Hned jsem si zavzpomínal na BMW i3, které také využívá pohon zadních kol, a tak oba modely k sobě mají blíže, než bychom si na první pohled mohli myslet.

Zavazadlový prostor pojme 385 litrů a nabízí dvouúrovňovou podlahu. Místa je dostatek i na zadních sedadlech, kam jsem si se svými více než 170 centimetry v pohodě sedl. Zastavím se ještě u světlometů IQ Light, které umí vystínovávat protijedoucí auta. Funguje to spolehlivě a podobně jako head-up displej bych vám tyto světlomety jednoznačně doporučil, o to více, pokud dost času za volantem trávíte v noci.

Povedla se premiéra modelu z divize ID?

Ano, osobně si myslím, že se Volkswagenu premiéra poměrně povedla. Nějaké softwarové nedostatky auto sice má, ale jde o vady, které jde aktualizací opravit. Ostatně ona ani taková Tesla není po stránce softwaru dokonalá.

Model Volkswagen ID.3 Základní cena 976 900 Kč Maximální výkon 204 koní Palivo elektřina Pohon pohon zadních kol Akcelerace 0-100 km/h (s) 7,3 Kapacita baterie 55 kWh Papírový dojezd na jedno nabití 390 km Délka 4261 mm Šířka 1809 mm Výška 1552 mm Rozvor nápravy 2765 mm

Jestli se někdy ID.3 stane takovou legendou jako Volkswagen Brouk, netuším, ale rozhodně nejde o nikterak špatný elektromobil. A pro všechny fanoušky tohoto pohonu je jedině dobře, že konkurenčních modelů přibývá. Ostatně finální výběr je vždy jen na vás.