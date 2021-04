Test Volkswagen Caddy Life (2021): když auto vybíráte racionálně

Ne každý, kdo pokukuje po novém autě, se nutně poohlíží po autech typu Škoda Octavia, Hyundai Tucson nebo po nějaké té dodávce typu Volkswagenu Multivan. Někdo tíhne, popřípadě z určitých důvodů potřebuje, auto typu Volkswagenu Caddy, se kterým jsem strávil necelý týden, abych zjistil, čím vůz z tohoto segmentu může zaujmout.

Praktičnost v hlavní roli

Samozřejmě že na trhu najdete daleko atraktivnější auta, než je Volkswagen Caddy, Multivan nebo Sharan. Ale všechny zmíněné modely se hned z několika důvodů těší velké oblibě. Osobně znám hned dvě rodiny, z nichž každá má jedno zmiňované auto od německé automobilky. Proč? Protože praktičnost! Řekněme si to na rovinu, že když pětadvacetiletý kluk přijede na rande s „Caddinou“, asi na potencionální partnerku moc nezapůsobí. Co naplat, že testovaný kus stál bezmála 780 tisíc korun, tedy dvojnásobnou či trojnásobnou hodnotu staršího BMW, se kterým zase uděláte větší parádu. I tak dnešní svět bohužel funguje, ale to je na zcela jinou debatu.

Hlavním důvodem je již zmíněná praktičnost. Volkswagen Caddy můžete mít jako pracovní auto, ať už potřebujete převážet zboží z vašich obchodů nebo do něho lidově řečeno naházet nářadí, protože vaše živobytí je instalatéřina či jiné, dnes tolik potřebné řemeslo. Styl, jakým jdou sklopit sedadla, jen tak někde nenajdete a nebojím se říct, ž podobně praktické auto budete hledat jen těžko. Snad jen konkurence od Peugeotu či Citroenu nemusí hned proti Volkswagenu Caddy házet bílý ručník do ringu.

O víkendu pak posadíte do auta celou rodinu, vezmete sáňky a můžete vyrazit například na hory. Pokud by vaše rodina měla sedm členů, pak stačí přihodit 22 518 Kč k ceně auta a v tu chvíli budete mít sedmimístnou variantu. Pro každou osobu v autě je všude dostatek odkládacích prostorů, ať už jde o PET láhve s nápojem, nějakou tu svačinu nebo chytrá zařízení všech členů domácnosti.

Pro cestující na zadních sedadlech jsou k dispozici dva integrované stolečky v předních sedadlech. I velký papírový diář se vám minimálně do kastlíku vejde. A samozřejmě nechybí ani příprava pro tažné zařízení, popřípadě si ho můžete rovnou objednat z výroby, stejně jako zaškrtnout položku pro 12V elektrickou zásuvku vpředu i v zavazadlovém prostoru. Tohle je to, proč Volkswagen Caddy spadá pod Volkswagen Užitková Auta, ačkoli už dávno to není jediné zaměření, které vám tento pracant umí nabídnout.

Cíleno na účel

Asi vám nemusím dlouho vysvětlovat, že v interiéru vás nebude rozmazlovat mnoho věcí, které dnes můžete mít i v relativně dostupných autech nejen od koncernových automobilek. Pozice za volantem je samozřejmě vyšší, což celá řada řidičů ocení, podobně jako možnost si sedadla vyhřát.

Příjemná je velká vzdušnost interiéru, zapomeňte na nějaký masivní tunel, který rozděluje řidiče od spolujezdce, a ještě rychleji zapomeňte na velké množství ovládacích tlačítek. Pár jich najdete na volantu či pod displejem infotainmentu a tím jsme téměř skončili. Většinu věci budete provádět pomocí dotykového displeje infotainmentového systému.

Chytřejší, než se může zdát

Kupujete si sice auto spadající pod Volkswagen Užitkové Vozy, ale to rozhodně neznamená, že se musíte rozloučit se systémy, které vám zpříjemňují každodenní využívání auta. Caddy má infotainmentový systém, který najdeme například ve Volkswagenu Golf. Prostředí je přehledné a rychle si na ně zvyknete. Podobně jako u Volkswagenu ID.3 i zde by reakční doba mohla být o kus rychlejší, ale nemít zkušenosti se systémy z Audi či Mercedesu, asi bych si nemyslel, že jeho reakce jsou pomalé.

K dispozici bylo i několik asistenčních systémů, jako je hlídání jízdního pruhu nebo adaptivní tempomat. První zmíněný systém se hodí na rychlostní komunikace či dálnice, kde máte namalované vodicí čáry, naopak na okresních silnicích, kde čáry nejsou, vám mnohdy nepříjemně „sahá do řízení“ a je lepší si jej vypnout. Aby se nevypnul váš chytrý telefon pro nedostatek baterie, v autě je hned čtveřice USB-C konektorů, jak velí aktuální trend.

Potěší, že si můžete připlatit i za digitální přístrojový štít, který v testovaném autě chyběl. Před řidičem za příplatek 13 185 Kč máte displej, který umožňuje různé druhy zobrazení. Nejvíce však oceňuji, že poprvé je možné mít Caddy s bezklíčkovým vstupem, tedy systémem, kdy stačí mít klíček v kapse, sáhnout na kliku a posléze stisknout startovací tlačítko.

Za příplatek 54 092 Kč dostanete nejvyšší úroveň infotainmentového systému s názvem Discover Pro. Ten zahrnuje barevný dotykový displej o úhlopříčce deset palců, hlasové ovládání, možnost připojení k internetu či systém rozpoznávání dopravních značek. Osobně si myslím, že si vystačíte se systémem i o úroveň nižším, ale Volkswagen chci pochválit alespoň za to, že zákazníkům dává na výběr.

Ať žije naftový čtyřválec

Do testu se nám dostala verze s dvoulitrovým naftovým čtyřválcem pod kapotou. Ten byl naladěný na 102 koní a výkon se přenášel na přední kola přes šestistupňovou manuální převodovku. A hned vám povím, že tohle je ta nejlepší kombinace, kterou si můžete koupit. V nabídce je stejný motor naladěný na 122 koní, který jde spojit i s automatickou převodovkou DSG, ale příplatek činí necelých sto tisíc korun.

Rozdíl ve výkonu bude zanedbatelný a s velkou pravděpodobností většina zákazníků sáhne právě po manuální převodovce. Ta funguje dobře, její dráhy jsou přesné a tak nějak mně k tomuto vozu sedí více, stejně jako nafta, která vám z nádrže bude mizet rychlostí přibližně šest litrů každých sto kilometrů. Na dálnici je to o necelý litr více, což se vám vrátí mimo dálnici, kde se dá jezdit i okolo pěti litrů. S čím musíte počítat, je horší odhlučnění motoru, který vám o své přítomnosti dává vědět typickým naftovým projevem.

Ani při plném obsazení jsem necítil, že bych nutně potřeboval větší stádo koní. Jasně, velké dynamické radovánky s „Caddinou“ nezažijete, ale od toho ona tady není. Ani předjíždění vám nebude dělat problém, jen naftový motor musíte trošku točit a ideálně před započetím onoho manévru podřadit o dva rychlostní stupně.

Opět o kus dospělejší

Postavit auto, které si na jedné straně můžete koupit jako ryzí pracovní nástroj, a na druhé jako rodinné auto, které má splňovat veškeré nároky na rodinné cestování, není úplně nejjednodušší úkol. Volkswagenu se to do jisté míry povedlo velmi dobře. Líbilo se mi, jak se Caddy chová dospěle, podvozek je příjemný, i nějakou tu lehkou zpětnou vazbu do řízení dostáváte. Celý interiér je dobře zpracovaný, ačkoli určité části působí levnějším dojmem než například ve Volkswagenu Golf. To není nutně problém, spíše holý fakt.

Model Volkswagen Caddy Life Základní cena 639 000 Kč Cena testované výbavy 779 791 Kč Stupeň výbavy Life Výkon 75 kW /102 koní Zdvihový objem 1968 ccm Palivo nafta Počet válců 4 Pohon pohon předních kol Převodovka manuální Akcelerace 0-100 km/h (s) 13,5 Maximální rychlost (km/h) 175 Spotřeba paliva na 100 km 4,8 l (kombinovaná) Délka 4601 mm Šířka 2100 mm Výška 1833 mm Rozvor nápravy 2755 mm Hmotnost 1763 kg

Volkswagen Caddy má své neodmyslitelné místo na trhu. Pokud se říká, že auto je ve většině případů rozhodnutím nelogickým, ale emočním, v případě Caddy je to přesně naopak. Lidé moc dobře vědí, že si – bez urážky – nekupují nejkrásnější auto na světě, nejspíše s ním ani neokouzlí svého souseda, ale to ani není cílem. Oni vědí, proč volí Volkswagen Caddy. S velkou pravděpodobností je to kvůli tomu, že jen těžko budete hledat univerzálnější auto, pokud chcete skloubit pracovní a rodinný vůz, leda že byste pak sáhli rovnou po Volkswagenu Multivan.