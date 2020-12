Test BMW 840i (2020): více takových aut, prosím!

BMW řady 8 je nejen nejvyšší modelová řada německé automobilky, ale také výkladní skříň, a to nejen po technické, ale i designové stránce. I řada 6 vždy patřila k tomu zajímavějšímu, co BMW mělo ve své nabídce, ale nikdy v historii automobilka svým zákazníkům nenabízela obě řady dohromady.

Situace se opakuje i nyní, kdy BMW řady 6 vyklidilo pole pro osmičku, kterou si můžete koupit ve variantě Gran Coupé, Coupé či Cabrio, a samozřejmě je k dispozici hned několik motorizací. Kromě brutálního osmiválce, který jsme nedávno otestovali v BMW X5 M Competition, je v nabídce i slabší osmiválec, popřípadě naftový šestiválec nebo základní benzínová motorizace označovaná jako BMW 840i.

Nejen kola dělají auto

Osmičková řada je designový skvost, ať už jde o Gran Coupé, Coupé nebo Cabrio. Oproti Mercedesu BMW své modely ladí více na sportovní notu, ačkoli osmička je čistokrevný dálniční expres. O tom ale až později.

Marně přemýšlím, co zajímavého bych vám o designové stránce měl povědět. Osobně si myslím, že udělám daleko lépe, když vás vyzvu, abyste si udělali obrázek sami.

Říká se, že kola dělají auto, s čímž rozhodně souhlasím. V našem případě 20palcová kola vypadají dobře, ale byla by to jen poloviční práce, kdy testovaná verze nebyla „oblečena“ do laku Verde Ermes. Ten patří do nabídky BMW Individual, z čehož je vám asi jasné, že nebude zrovna levný. Zkrátka za různé odstíny zelené, jež záleží na světle, které na auto dopadá, si BMW účtuje 162 570 Kč.

Na dalších více než 130 tisíc vás vyjde sportovní paket, díky kterému máte sportovnější nárazníky, lepší brzdy a sportovní volant. Za dalších 110 tisíc dostanete bezpečnostní pásy s trikolórou BMW M, ale také černě lakované okenní lišty a masku chladiče.

Volitelná výbava v ceně BMW řady 1

Tohle, tamto a ještě tohle. Následně jen „bum cink prásk“ a suma volitelné výbavy se může vyšplhat až na 754 tisíc korun, tak jak tomu bylo v případě testovaného auta. Karbonová střecha vás vyjde na 80 tisíc, balíček jízdních asistentů na 50 tisíc a takové laserové světlomety si z vašeho účtu vezmou dalších 46 tisíc korun. A to v interiéru byla reprosoustava Harman Kardon, sportovní sedadla a také nějaké skleněné prvky, kterou jsou též za příplatek.

Jestli však někdo čekal, že u BMW řady 8 se bude hrát nějaká jiná liga než ta nejvyšší, tak se sakra spletl. Pozice za sportovním multifunkčním volantem je téměř dokonalá. BMW sází na tlustší věnec volantu, ale osobně mi to nevadí. I na naproti sobě jdoucí rychloměr a otáčkoměr jsem si zvykl a určitě bych sáhl také po head-up displeji.

Sedadlo bylo též velmi pohodlné, ale především zvládne přifouknout bočnice tak, že i hubenější postavy sedačka drží, jako když jste její součástí. Pracoviště řidiče je odděleno masivním středovým tunelem, na kterém je volič převodovky, ale také infotainmentový systém, který můžete ovládat i dotykem.

Vše je skvěle zpracované, samozřejmě nechybí prošívání a kůže se používá téměř všude, kam lidské oko dohlédne. Snad jen skleněný volič převodovky je něco, co se mi nelíbí. Výtku bych měl ještě k zadním sedadlům. Ačkoli osmička není malé auto, využívání druhé řady sedadel je spíše nouzovou záležitostí.

Hi-tech pomocníci

O skvělých sedadlech už byla řeč, stejně jako o skvělé pozici za volantem. Avšak v této kanceláři najdete i téměř všechny technologické výstřelky poslední doby, které vám budou dělat společnost.

Před volantem je displej, který by přece jen mohl jít více upravit k obrazu řidičovu, jak to umí konkurence. Avšak to je tak jediné, co je tady možné kritizovat. Využívat můžete nejen adaptivní tempomat, ale také BMW Driving Asisst. Ten spolupracuje nejen s adaptivním tempomatem, ale také s hlídáním jízdního pruhu. Na dálnici to v praxi funguje tak, že auto jen hlídáte. Jakmile se zapomene a dáte ruce z volantu, tak se na vás rozblikají dva pruhy na volantu. Nejdříve oranžově a následně červeně.

Parkovací kamera s výborným rozlišením je samozřejmostí, ale oceníte především 3D render, kdy si můžete s autem otáčet a vidět situaci kolem auta v reálném čase. Podobně jako BMW X5 má i řada 8 funkci vyparkovávání, kdy si auto pamatuje až posledních 50 metrů a následně je zvládne po stejné trajektorii ujet zcela autonomně.

Kancelář hodna 21. století

Od asistenčních systémů pojďme dále směrem k infotainmentovému systému. Ten běží na 10,25palcovém displeji, který můžete ovládat nejen dotykově, ale také pomocí hardwarových tlačítek na středovém tunelu. Díky tomu displej i po týdnech používání nemusí být upatlaný.

Auto je díky vestavěné SIM kartě připojeno k internetu, takže mapové podklady jsou online aktualizované a dokáží vám na displeji před volantem zobrazit informaci o blížícím se omezení nebo následující čerpací stanici.

Přímo v systému se můžete podívat na předpověď počasí, přečíst si zprávy nejen z domova, ale i ze světa, popřípadě si zapnout „relaxační“ mód, který vám pustí meditační hudbu a doladí ji pomocí vyhřívaného sedadla. To vše s cílem maximálního možného uvolnění za volantem. Ostatně něco podobného nabízí i konkurence s třícípou hvězdou.

Systém je jednoduchý, přehledný a plně v češtině. Základní obrazovka se skládá ze tří aplikací a rychlé menu najdete po levé straně. Od vrchní strany máte přístup k různým upozorněním – jde o takové notifikační centrum, které znáte z chytrých telefonů.

Kartou, klíčkem nebo rovnou telefonem?

Přiznám se, že jsem se do papírového manuálu nedíval, ale nemusím být daleko od pravdy, když řeknu, že několik desítek stran by mohlo být na téma, jak odemknout auto. V případě BMW řady 8 jsou vám k dispozici celkem tři varianty – klíček od auta, váš chytrý telefon nebo karta BMW.

Odemknutí klíčem je něco, co každý zná. Samozřejmě jde o bezdrátové odemykání, stačí mít klíček v kapse a sáhnout na kliku. Druhá cesta je klíč s displejem, který má BMW stále v nabídce. Na displeji vidíte informace o dojezdu, zda je auto zamčené, a můžete si zapnout i klimatizaci.

Druhou variantou je karta od BMW, kterou si stačí aktivovat. Tu uvítají především majitelé chytrých telefonů od Applu. Právě iPhone BMW řady 8 pro odemykání nepodporuje. Poslední variantou jsou vybrané telefony s Androidem. Jedná se především o vlajkové lodě, které vám dealerství může nakonfigurovat tak, abyste si BMW odemykali právě pomocí chytrého telefonu. Žádný klíček od auta pak už nepotřebujete.

Aplikace je samozřejmostí

Smartphonem nemusíte auto jen odemykat, ale také kontrolovat. Aplikace je dostupná jak pro iOS, tak telefony se systémem Android. Základní obrazovka vás informuje o zbývajícím dojezdu.

Z aplikace si můžete nechat auto zablikat nebo zatroubit. Líbí se mi možnost nastavení si klimatizace, popřípadě poslat adresu vaší cesty do auta, kde ji jedním klikem potvrdíte. Dále najdete informace o dealerské síti i podrobnosti o další servisní prohlídce.

Základní motorizace, kterou bych si sakra nechal líbit

Pojďme na nějaká ta čísla. Třílitrový benzinový šestiválec je naladěný na 340 koní a 500 Nm točivého momentu. V našem případě se výkon přenášel na všechna čtyři kola, kdy je upřednostňovaná zadní náprava. Ostatně na mokré vozovce stačí dát plný rejd, šlápnout decentně na plyn a elegantní otočka je dokonána.

Nebudu chodit kolem horké kaše a hned vám řeknu, že papírová spotřeba je 7,7 litru. Nám palubní počítač po více než 700 kilometrech ukazoval rovných osm litrů! Pohotovostní hmotnost převyšuje 1,8 tuny a pro připomenutí je řeč o autě, které má 340 koní aneb Z klidu na sto to zvládnete za 4,7. Nevím, jak se tohle inženýrům v BMW povedlo, ale mají můj obdiv!

Po motorové stránce není absolutně co vytýkat. Pokud BMW něco umí, tak právě motory. Jeho projev je takový, že nebudete chtít vystupovat. Ve většině času ho převodovka ZF drží v nižších otáčkách, ale jakmile se na sportovní mód přehoupnete přes tři tisíce, pak se začíná ozývat nádherný zvukový doprovod, který se vzrůstajícími otáčkami stoupá na intenzitě. Není to však takový „masakr“ jako v případě X5 M Competition, ale vše je vám servírováno více nonšalantně.

Více takových aut, prosím!

Motor, který v 840i najdete, je něčím, nad čím se budu ještě dlouho rozplývat. Jenže ono to není jen o motoru, ale o téměř dokonalé souhře s převodovkou a perfektním nastavení podvozku. S 840i nebudete nejrychlejší ani na okreskách, ani na dálnici, ale to také není cílem.

Osmička vám nabídne od všeho trochu. Sportování jí není úplně cizí, základní motor má dynamiky dostatek a zvládne vás i jen tak vozit, kdy máte čas se kochat okolní krajinou. Možná i proto si říkám, že ona základní motorizace opravdu dává největší smysl.

Model BMW 840i Základní cena 2 619 500 Kč Cena testované výbavy 3 382 908 Výkon 250 kW / 340 koní Zdvihový objem 2998 ccm Palivo benzin Počet válců 6 Pohon pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 4,7 Maximální rychlost (km/h) 250 Spotřeba paliva na 100 km 7,7 l (kombinovaná) Zavazadlový prostor 420 litrů Délka 4843 mm Šířka 1902 mm Výška 1341 mm Rozvor nápravy 2822 mm Hmotnost 1770 kg Objem palivové nádrže 68 litrů

Jistě že můžete mít osmiválec, ale to již spadá do kategorie něčeho, co jen chcete, nikoli, co potřebujete. Avšak proti gustu..