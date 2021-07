Test Audi e-tron GT: elektromobil s duší sportovce

Některé typy automobilů na ulici poznáte na první pohled. Jejich jasně charakteristické, často agresivní rysy, si člověk snadno zapamatuje a rád se za nimi otočí. Do této skupiny zcela po právu patří i nové Audi e-tron GT, který jsem měl možnost týden testovat. A shodou okolností to bylo jen pár dní poté, co jsem vracel konkurenční elektromobil Porsche Taycan Turbo (recenze), se kterým e-tron GT sdílí platformu J1 a řadu věcí tak mají společnou. Čas od času se tedy v dalších odstavcích nevyhnu srovnání.

Nebylo to poprvé, co jsem e-trona GT viděl naživo. Kolega Patrik Svatoš jej měl před nedávnem k dispozici na několik hodin, ze kterých pro vás připravil své první dojmy. Nejsem sice žádný zarytý elektromobilista, ale e-tron GT ve mě vzbuzoval kladné emoce už při svém představení, a to zejména díky svému designu, který bych se nebál označit slovem ohromující.

Zatím dvě verze: klasika a RS

Kromě mnou testované „základní“ verze, která startuje na ceně 2,7 milionu Kč, máte možnost připlatit si zhruba milion za variantu RS. V obou případech jde o čtyřkolky se shodnou kapacitou baterie 93,4 kWh (využitelných je 83,7 kWh). Ta „levnější“ se pyšní výkonem 350 kW (476 koní) a zrychlením z nuly na sto za 4,1 sekundy, zatímco RS láká na masivních 475 kW (646 koní) a stovku za 3,3 sekundy. Garantuji vám ale, že tyhle ceny nebudou konečné – stačí si otevřít konfigurátor, ve kterém není problém v rámci příplatkové výbavy utopit další milion a více.

Jen pro informaci – cena mnou testovaného modelu, který měl v rámci příplatkové výbavy například head-up displej, špičkové Matrix LED světlomety s laserovými předními světly, masážní sedadla, karbonové doplňky v interiéru, zvuk od Bang & Olufsen, dynamický paket (vzduchový podvozek) či asistenční paket plus s možností automatického parkování vozu přímo z mobilní aplikace, sportovní sedadla a ambientní osvětlení interiéru, se vyšplhala na téměř 3,65 milionu Kč.

V konfigurátoru máte možnost vybírat z celkem devíti barev laků a stejného počtu designů disků kol, které jsou vyrobené tak, aby měly co nejmenší aerodynamický odpor. Koeficient odporu vzduchu (cx) je mimochodem jen 0,24 (Porsche Taycan má 0,22).

Už v úvodu jsem psal, že designem si mě vůz okamžitě získal a osobně e-tron GT považuji za jedno z nejhezčích aut vůbec. Může za to zejména naprosto fantasticky vyřešená zadní strana, která na mě působí jako z jiného světa – je masivní, ale zároveň ji nechybí sportovní vzhled a agresivní tvary, které budí respekt.

Jasně zapamatovatelný design

Rozměrná zadní LED světla jsou zde spojena tenkým LEDkovým pruhem, který při odemykání a zamykání vytváří velmi zajímavé efekty. Až kolem vás někdy „gé-té-čko“ projede naživo, schválně se zaměřte právě na zadní stranu. Pravděpodobně bude existovat jen málo lidí, kterým se tento vzhled nebude líbit. Stylově působí i boční výdechy za předními koly či výsuvné křídlo na zádi.

Přední strana vozu je o něco klidnější a dovedu si představit, že tady by se ještě dalo „vyřádit“ o něco více. Vzhledem k tomu, že se jedná o elektromobil, klasickou masku chladiče tady nehledejte. Místo ní Audi vsadilo na plast, jehož barvu si v konfigurátoru rovněž lze přizpůsobit (černá/šedivá, nebo v barvě laku). V základu se vůz dodává na 19″ kolech, ale rozhodně bych doporučil sáhnout po příplatkových 21″, kdy u zadních kol máte šířku 305 mm.

Sériová 19″ zadní kola mají 275 mm, což v kombinaci s nízko posazeným těžištěm dává jasně najevo, že tohle auto bude na silnici sedět jako přibité. A z reálného ježdění to mohu jedině potvrdit. Na délku má e-tron GT téměř 5 metrů, šířka je 1,96 metru, nicméně díky přikrčené konstrukci (výška 1,41 metru) a výrazným liniím je jeho velikost dobře maskována a auto tak působí o něco menším dojmem, než ve skutečnosti je. Rozvor kol je stejný jako u Taycanu, tedy 2,9 metru, nicméně i tak zůstalo v zadu poměrně dost místa na nohy.

Jelikož se jedná o elektromobil, je nutné počítat s vyšší hmotností, která je v tomto případě 2 350 kg. Baterie jsou uloženy v podlaze, avšak v prostoru pro nohy konstruktéři nechali dva otvory, díky čemuž mají i cestující na zadních sedadlech dostatečný komfort. Pokud ale povezete někoho, kdo měří přes dva metry, bude mu pravděpodobně více vadit klesající střecha.

Objem kufru je 405 litrů. Tříčlennou rodinu do něj na týdenní dovolenou nesbalíte, ostatně já do něj měl problém vtěsnat složený kočárek, ale například golfové hole či sportovní taška e se tam vejde zcela bez problémů, a ještě se cestou domů můžete zastavit na velký nákup. S e-tronem GT se nemusíte bát vyrazit ani na lyže, jelikož se v zadním sedadle nachází průchod, kterým jej prostrčíte.

Přední kufr má objem 85 litrů a hodí se především pro vození nabíjecí sady, ale v případě nutnosti se do něj opět vejde již zmíněná sportovní taška. Tady připojím vtipnou historku testování – první večer jsem potřebovat z předního kufru vytáhnout nabíjecí sadu, nicméně jsem nikde nemohl najít tlačítko pro jeho otevření. Po několika minutách bádání jsem to vzdal a podíval se do manuálu. Tlačítko pro jeho otevření je ukryté na hraně dveří u řidiče, tudíž je po ruce jen když otevřete dveře. To mi příliš praktické nepřijde.

Interiér a infotainment: neustále online

Jakmile usednete za volant, přivítá vás moderní interiér se špičkovým dílenským zpracováním, kvalitními materiály a logickým uspořádáním. Dominantou jsou dva displeje – ten před volantem se pyšní úhlopříčkou 12,3″ a jemným rozlišením 1920 x 720 px, takže na něm navigace i další systémové nabídky vypadají naprosto skvěle. Bezproblémová je i čitelnost při ostrém slunečním světle. Na výběr navíc máte tři styly zobrazení budíků a navigace – klasický, sportovní a e-tron, přičemž každý z nich se ještě dělí na dva další styly (s velkými nebo malými budíky).

V horní části středového panelu má své místo druhý panel s úhlopříčkou 10,1, který je částečně natočený směrem k řidiči. Skrze tento dotykový displej můžete ovládat celý infotainment vozu. Všechny vozy Audi od konce loňského roku navíc běží na novém infotainmentu s označením MIB3, který sice na po designové stránce vypadá zcela stejně, ale pod kapotou se odehrála celá řada změn.

Předně, MIB3 je napsaný zcela od nuly a běží na linuxovém jádře, a také disponuje 10x výkonnějším procesorem. Vozy s MIB3 na první pohled poznáte také díky tomu, že nabízejí USB-C konektory, za jejichž přítomnost automobilku chválím.

Samotné reakce v prostředí infotainmentu jsou maximálně plynulé a zrychlil se i pohyb na mapě při satelitním zobrazení, i když v tomto případě ještě čas od času drobné zaseknutí vidět je. V podkladech je ve výchozím stavu aktivní satelitní zobrazení od Googlu, což mapě dodává velmi zajímavý vzhled, na který si rychle zvyknete. Navíc se do mapy ihned promítají aktuální uzavírky, nehody či kolony.

Infotainment samozřejmě podporuje i Android Auto (pouze přes kabel) a Apple CarPlay (kabel i bezdrátově). Jen škoda, že takto spuštěná navigace Waze nebo jakákoliv jiná nejde přepnout na hlavní displej před volantem, ale vždy se zobrazí pouze na infotainmentovém zobrazovači středového panelu. Zatímco u starších vozů Audi jste si mohli vložit vlastní SIM kartu s datovým tarifem, u nových s MIB3 už to možné není. Infotainment je nyní skrze integrovanou (nevyměnitelnou) SIM kartu trvale připojen k internetu.

Poskytovatelem datových služeb pro celou Evropu je Cubic Telecom. Aktualizace mapových podkladů, dopravní informace či ovládání automobilu skrze mobilní aplikaci je v rámci výchozího balíčku zdarma. Pokud ale budete chtít používat hotspot ve vozidle, budete si muset dokoupit příslušný datový balíček. 2GB s platností 30 dní (po celé Evropě) vyjde na 6,95 eur (180 Kč), 5 GB s platností 90 dnů na 14,95 eur (380 Kč), případně za nejvyšší roční s 25GB porcí dat zaplatíte 72 eur (1 830 Kč).

Stačí vystoupit a e-tron sám zaparkuje

Audi e-tron GT je vůbec prvním vozem v nabídce, u kterého lze využít plně autonomního parkování bez nutnosti sedět ve voze (v konfigurátoru je nutné přikoupit balíček Parking pilot plus). Stačí jen, abyste byli s vaším telefonem v dosahu Bluetooth a zaparkování lze následně provést přímo z mobilní aplikace My Audi.

Bohužel, v době testování byly servery Audi přetížené a nebylo tedy možné mé Audi ID přiřadit k vozu, takže jsem ji nemohl otestovat. Rozhodně mám ale v plánu věnovat ji v budoucnu samostatný článek. Přes mobilní aplikaci lze vozidlo na dálku odemknout či uzamknout, spustit klimatizaci či vyhřívání, nebo jen zkontrolovat, zda jsou všechny dveře zavřené.

Infotainment lze ovládat i pomocí hlasu. Příkaz „Ahoj Audi“ mi nefungoval (je možné, že v České republice není podporován), nicméně pro spuštění hlasové asistentky je k dispozici i dedikované tlačítko na volantu. Pak už jen stačí v češtině vyslovit například Naviguj do…, zavolej…, přidej teplotu…). Hlasové ovládání funguje na výbornou a velmi rychle jsem si na něj dokázal zvyknout.

Zpět ale k interiéru. Příjemné je, že se v základní výbavě nachází panoramatická střecha, která příjemně prosvítí celý prostor vozu. Mimochodem, za příplatek zhruba 113 tisíc lze v konfigurátoru přidat karbonovou střechu.

Nadšený jsem byl i ze sportovních sedadel, která jsou neskutečně komfortní, ale zároveň vás při ostřejší jízdě skvěle podrží. Za příplatek lze k vyhřívání přidat i odvětrávání a masážní funkce se třemi programy. Pochválit musím i špičkově naladěný zvuk, o který se stará příplatkový systém od Bang & Olufsen tvořený celkem 15 reproduktory a subwooferem. 15kanálový zesilovač disponuje výkonem 710 W a věřte mi, že v reálu je poslech na této sestavě zážitek sám o sobě.

Raketa na čtyřech kolech

Audi e-tron GT je vybaveno dvojicí synchronních motorů (každý pro jednu nápravu) a na rozdíl od jiných elektromobilů zde najdeme dvourychlostní převodovkou, se kterou je možné dosahovat intenzivního zrychlení, ale i maximálně efektivní jízdy. A hned vám vysvětlím proč – první stupeň je kratší pro sportovní jízdu a okamžité zrychlení (ano, to je to pověstné zaražení do sedačky), druhý naopak dlouhý. Ten se využívá pro běžné ježdění a zajišťuje lepší efektivitu a nižší spotřebu.

Při rychlostech okolo 120 km/h software přeřadí na druhý stupeň, díky čemuž autu nedochází síla a poměrně výrazně zrychluje až do maximální rychlosti, která je 245 km/h (u modelu RS je to 250 km/h). Výkon předního elektromotoru je 175 kW, zadního pak 320 kW.

Díky dvojstupňové převodovce vůz velice svižně zrychluje až k hranici 200 km/h. Běžné elektromobily jsou přitom nejživější do rychlosti okolo 130 km/h. Výkon 350 kW umí při sešlápnutí plynového pedálu vykouzlit úsměv na rtech a řádně zarazit do sedačky. Na 2,5 vteřiny lze navíc aktivovat tzv. over-boost, kdy se při rozjezdu s launch-control dostanete až na 390 kW (530 koní), což už je slušná „šlupka“.

Mimochodem, RS varianta s výkonem 475 kW (over-boost) je vůbec nejsilnější sériově vyráběný vůz od Audi. A i když se jedná o vůz se stejnou platformou, na jaké je postaveno Porsche Taycan, má druhý model (ve verzi Turbo) oproti RS ještě o dalších 25 kW vyšší výkon. Důvod je jasný – Porsche prostě musí být o něco rychlejší než Audi.

Ježdění s e-tronem GT jsem si užíval s každým metrem na silnici. Je třeba si zvyknout na poměrně tuhý podvozek, který vám poměrně jasně naznačí, co se pod vámi nachází. Na druhou stranu, odhlučnění v kabině je více než ukázkové, takže vás během jízdy budou rušit opravdu jen velké výmoly na vozovce. Skvělou práci odvádí i vzduchový podvozek (opět za příplatek, ve standardu je pouze u e-tronu RS).

Díky širokým gumám a nízce posazenému těžišti vám e-tron dovolí projet zatáčky takovým způsobem, jakým byste si to v jakémkoliv jiném voze netroufli (no dobře, ještě je tu Taycan…). Auto při průjezdu zatáčkou perfektně drží a urvat ho je prakticky nemožné. K tomu si připočítejte již zmíněný výkon, za který by se nemusel stydět kdejaký supersport a bude vám jasné, že tohle auto je tak trochu splněným snem každého řidiče.

Audi RS e-tron GT 2021 - CRAZY ELECTRIC SOUND explained

Watch this video on YouTube

Jakmile do vozu nasednete, aktivuje se umělý zvuk motoru. V mnou testované verzi byla navíc jeho vylepšená sportovní verze, která je opět součástí příplatkové výbavy (15 100 Kč). Nejvíce vynikne při ostřejší jízdě, během které skvěle prokresluje její dynamiku. Popisovat slovy jak zní by bylo bláznivé, proto raději přiložím reálnou ukázku, kterou najdete nad tímto odstavcem.

Zvuk navíc není slyšet jen v interiéru, ale díky dvěma reproduktorům (vpředu a vzadu) váš příjezd bezpečně rozpoznají i v okolí vozu. Doporučím také toto video, ze kterého se dozvíte, jak inženýři v Audi zvuk ladili.

Extrémně rychlé nabíjení

Audi e-tron GT je po Taycanu druhým sériově vyráběným elektromobilem s 800V architekturou, díky které dosahuje podstatně lepších nabíjecích i jízdních výkonů s využitím výrazně menšího proudu, navíc i s menším průměrem kabelů. Ve standardu je port pro AC i DC nabíjení umístěný u pravého předního kola, za příplatek lze nabíjecí port přidat i nalevo, avšak pouze pro pomalejší AC.

Vůbec nejrychleji lze e-tron GT dobíjet až 270 kW (DC CSS Combo), kdy při optimálních podmínkách získáte po pěti minutách na nabíječce energii na 100 km. Na 80 % kapacity baterie (což se rovná přibližně 350 km dojezdu) se dostanete už za 20 minut.

Nejvíce ale baterií prospívá pomalejší nabíjení, například doma přes noc – výrazně tím prodloužíte počet nabíjecích cyklů. Rychlé nabíjení se naopak hodí, když jste na cestách mimo domov a potřebujete rychle doplnit energii. Zajímavostí u výkonnější varianty e-tronu RS GT je fakt, že když kapacita baterie klesne pod 30 %, systém výkon vozu sníží na 70 procent.

Díky DC-DC převodníku lze vůz dobíjet i na 50 nabíjecích stanicích. Nejpomalejší nabíjení s výkonem 11 kW je přes AC konektor Mennekes, případně lze dokoupit i 22kW dobíjení. K vozidlu dostanete nabíjecí modul pro dobíjení z 230V zásuvky, případně z 380voltové. Z klasické zásuvky dobití baterie zabere téměř 2 dny. Já jsem během testování používal 380V zásuvku, přes kterou se mi e-tron přes noc spolehlivě dobil.

Jak je to s dojezdem?

Dle cyklu WLTP slibuje Audi e-tron GT dojezd až 488 kilometrů, což ale platí za ideálních podmínek. S klidnou nohou na plynu není problém dostat se na dojezd okolo 450 kilometrů, nicméně si dovolím připomenout, že sedíte v jednom z nejvýkonnějších Audi a opravdu by byla škoda s ním jezdit se spotřebou okolo 16 kWh, nicméně možné to samozřejmě je.

Když jsem e-tron šetřil a jezdil s lehkým plynem, pohybovala se průměrná spotřeba okolo 10 kWh/100 km. Při normálním provozu jsem se pohyboval okolo 25 kWh, což vychází na reálný dojezd okolo 330 km.

Skrze tlačítko pod displejem infotainmentu máte možnost přepínat se mezi jízdními režimy. Nejúspornější mód Efficiency například vůbec nepoužívá první stupeň převodovky, ale na rozjezd rovnou řadí úspornější druhý. Jen škoda, že tlačítko pro volbu režimu není dostupné přímo na volantu; Taycan pro tyto potřeby nabízí praktický otočný ovladač.

Při koupi jakéhokoliv elektromobilu od Audi máte možnost pořídit si službu e-tron charging service, se kterou lze s jedinou kartou dobíjet na více než 240 tisících stanicích v rámci celé Evropy. V rámci služby se platí měsíční paušál + cena za kWh podle vámi zvolené rychlosti nabíjení. Přehled najdete na přiložené grafice.

Díky podpoře standardu IS navíc vůbec není nutné kartu přikládat ke stojanu, jednoduše jen stačí zapojit nabíjecí kabel do vozu a transakce proběhne automaticky na pozadí.

Závěrečné hodnocení

Audi e-tron GT bylo jedno z nejzábavnějších aut, které jsem měl možnost testovat. Když vás každé ráno před domem láká jedno z nejhezčích aut, jaké si dnes můžete pořídit, je to něco, co nechcete, aby skončilo. E-tron GT je sportovní auto se vším všudy a troufám si tvrdit, že i ti největší odpůrci elektromobility po svezení obrátí.

Nesmíme zapomínat, že se zároveň jedná o jeden z nejvýkonnějších elektromobilů na trhu a i když jde o bratrské auto k Porsche Taycan, ve výsledku jsou oba vozy hodně rozdílné. Audi má navíc o něco sympatičtější cenovku, i když jak jsem psal v úvodu, pořizovat si ho bez příplatkové výbavy by byl hřích. Je jasné, že u drtivé většiny budoucích majitelů to na základní ceně neskončí a minimálně několik set tisíc bude třeba přihodit.

Audi e-tron GT je vůz, který vás poslouchá na povel. Sešlápnutí plynového pedálu okamžitě způsobí zaražení do sedadel a i při průjezdu ostřejší zatáčkou ve vyšší rychlosti máte jistotu, že kola zůstanou zakousnutá do asfaltu. Pokud ale chcete, umí být i úsporné, nicméně tohle auto si asi nikdo nebude kupovat proto, aby pokořoval hranici 400 km na jedno nabití, ale proto, aby si cestu užil. Překvapilo mě také, jak komfortní svezení nabízí, na čemž měl velký podíl příplatkový vzduchový podvozek.

Kamarád, kterého jsem v e-tronu vezl, tento zážitek přirovnal k jízdě na horské dráze a myslím, že to vystihl poměrně trefně. Navíc jde o vůz, který si díky svému nápaditému designu každý zapamatuje a rád se za ním otočí. Vždy, když jsem někde čekal na semaforech, auto na sebe poutalo zraky kolemjdoucích téměř pokaždé, když jsem k zaparkovanému autu přicházel, si jej někdo fotil.

Model Audi e-tron GT Základní cena 2 744 900 Kč Cena testované výbavy 3 655 600 Kč Výkon 350 kW / 476 koní, 390 kW / 530 koní v režimu over-boost Točivý moment 830 Nm Kapacita baterie 93,4 kWh (využitelných 83,7 kWh) Max. nabíjecí výkon 270 kW Kombinovaná spotřeba 21,5 kWh / 100 km Dojezd (WLTP) 488 km Pohon všechna čtyři kola Převodovka automatická (2 stupně) Akcelerace 0-100 km/h (s) 4,1 Maximální rychlost (km/h) 245 Délka 4989 mm Šířka 2158 mm Výška 1413 mm Rozvor nápravy 2898 mm Hmotnost 2 350 kg