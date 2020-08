Test Audi A7 Sportback 55 TFSIe: vládce levého pruhu i center měst

Jaký model se vám vybaví, když se vás někdo zeptá na ten nejhezčí z aktuální nabídky Audi? Já bych neváhal a řekl bych Audi A5 Sportback a Audi A7 Sportback. Ostatně dojmy z prvně jmenovaného modelu jste si už mohli přečíst a dnes se společně podíváme na Audi A7 Sportback.

Nejhezčí z rodu Audi

Černá maska chladiče singleframe, na kterou navazují LED světlomety s laserovou technologií, z boční strany pak devatenáctipalcová kola, pozvolna se svažující střecha směrem k zádi, kde najdete levý a pravý světlomet spojený tenkou linkou, jak to určité koncernové modely praktikují posledních pár let, ale také zadní křídlo. Této skládačce můžete říkat, jak chcete, ale nudný design to rozhodně není.

Jak už je u Audi zvykem, nehledejte žádné koncovky výfuku. A to ani ty falešné, které nabízí například Audi S6 a Audi S7. Port pro nabíjení baterie najdete u levého zadního kola.

Prémiový segment, prémiové zpracování

Stejná to pohádka. A to doslova. Ať už sedíte v Audi A8, Q7 nebo třeba Audi A7, tak se za prvé v interiéru můžete cítit jako v pohádce a za druhé, nemusíte se bát přesedat. Podobně jako Apple do svých iPhonů dává stejný systém, stejné je to i s automobilkami, Audi nevyjímaje. Vlajkové lodě tedy sázejí na identický interiér.

Příjemná kožená sedadla i poloha za volantem. Sedět se dá celkem nízko a díky silnému středovému tunelu a displejům, které jsou mírně natočené k řidiče se v interiéru cítíte jako „velitel zájezdu“.

Audi interiéry umí a ani A7 není výjimkou. Zpracování je na skvělé úrovni, stejně jako používané materiály. Ostatně dnes neuděláte chybu, ať už sáhnete po luxusnějších modelech od Audi, BMW nebo Mercedesu. Daleko více jde o váš vkus. Zatímco Mercedes a BMW stále sazejí na hardwarové ovládání infotainmentů, tak Audi šla výhradně cestou dotyku.

Doba displejů

Od nové generace Audi A8 sázejí vyšší modely na trojicí displejů. Jeden najdete před volantem, zatímco zbylé dva se nacházejí na středovém panelu. Vrchní je vyhrazen pro infotainmentový systém, který pracuje s dlaždicovým menu. Vše je přehledné a grafika je jednoduchá. Nejpříjemnější je však haptická odezva, díky které víte, že jste opravdu něco zmáčkli. Pokud bych musel jít cestou dotykového displeje, volil bych právě řešení od Audi.

Infotainment lze pomocí datové SIM karty připojit na internet. Druhou možností je vytvořit si Wi-Fi hotspot z vašeho chytrého telefonu, což není dvakrát praktické. Slot na datovou SIM kartu najdete pod loketní opěrkou, kde se nachází bezdrátová nabíječka, kam se vejde i 6,9palcový telefon. Ale zpátky k displejům.

Jakmile je systém online, mapové podklady jsou aktualizovány v reálném čase. Stát v zácpě byste tedy neměli tak často. K dispozici jsou i informace o počasí nebo zprávy ze světa.

Spodní displej slouží především pro klimatizační podmínky v interiéru. V případě zadávání cíle do navigace se spodní displej promění v klávesnici. Místo je i pro určité rychlé funkce, které si můžete sami vybrat. K dispozici je samozřejmě i Apple CarPlay a Android Auto.

Analogové budíky? Ale kdepak!

Poslední displej se nachází před volantem. Jedná se o řešení, kterému Audi říká virtual cockpit a dle mého jde stále o nejlepší řešení na trhu. Ať už máte rádi velké nebo malé budíky, popřípadě preferujete vidět navigaci přes celý displej, Audi vám vyjde vstříc.

Pro zajímavost – Audi virtual cockpit běží na 12,3palcovém displeji, který má rozlišení 1 440 x 540 pixelů. Na pozadí pracuje grafický procesor Tegra 30 řady Tegra 3 společnosti NVIDIA. Například u otáčkoměru přístrojové desky Audi virtual cockpit zobrazuje procesor 60 obrázků za sekundu, díky čemuž ukazuje ručička otáčky motoru s naprostou přesností.

V plug-in hybridní verzi je systém lehce upravený. Například levý budík není otáčkoměr, ale procentuální ukazatel výkonu, který využíváte. Celkový dojezd, který vám auto ukazuje, se samozřejmě skládá nejen z toho, co zvládnete na benzin, ale také na elektřinu. Pokud byste otáčkoměr hledali, najdete jej v levém dolním rohu.

Plug-in hybridní pohon vás naučí používat aplikaci

V testu jsme měli Audi A7 Sportback TFSIe. Velmi důležité je zde právě písmeno e, protože se jedná o plug-in hybridní motorizaci. A u těch více než u spalovacích motorů dává smysl mít vzdálený přístup do auta díky aplikaci pro chytrý telefon.

Ta je k dispozici jak pro telefony se systémem Android, tak iOS a umí toho poměrně dost. Po zaregistrování vašeho auta se vám v aplikaci ukáže jeho miniatura ve stejné barvě. Maličkost, která si však žádá pochvalu. V aplikaci zjistíte, kolik procent baterie máte, i jak dlouho se ještě bude nabíjet. Dále máte k dispozici informaci o množství paliva v nádrži a dojezdu.

To stále není vše. Zná to asi každý. V dnešní době děláme mnoho věcí automaticky. Pak přemýšlíme, zda jsme auto skutečně zamkli, nebo ne. V tomto případě se stačí podívat do aplikace a hned vidíte, zda je auto zamčené, okna zavřená a podobně.

Největším benefitem je jistě možnost si dát auto na dálku klimatizovat či vytopit. Podmínkou je, že buď musíte mít v baterii dostatek energie nebo auto připojené na nabíjecí stanici. Pomocí aplikace lze auto i odemknout a následně zamknout.

V aplikaci je mapa nabíjecích stanic. Po kliknutí na některou z nich je možné zapnout navigaci k ní. A v poslední řadě jsou k dispozici i vaše jízdní statistiky – jaká byla spotřeba, průměrná rychlost a kolik kilometrů jste ujeli.

Laserové světlomety možná chcete, ale nepotřebujete je

O laserových světlometech jsem se už zmínil. Avšak s klidným srdcem vám mohu říci, že je nepotřebujete. Proč? Už samotné Matrix HD LED světlomety svítí tak dobře, že se vyplatí ušetřené peníze investovat do jiné výbavy.

Například do head-up displeje, který vám na sklo promítá aktuální rychlost, maximální povolenou rychlost i navigační pokyny. Pro milovníky kvalitní hudby je za 23 300 Kč k dispozici reprosoustava Bang & Olufsen. Ta hraje opravdu skvěle a za příplatek rozhodně stojí. Co lze naopak s velkou pravděpodobností postrádat, je čtyřzónová klimatizace s funkcí vyhřívání sedadel.

Testovaný kus měl ve výbavě automatické dovírání dveří či dvojitá akustická skla. Díky nim je v interiéru dokonalé ticho, které se trochu naruší, jakmile motor vytočíte na čtyři tisíce otáček. Vše je však takové decentní, přeci jen Audi A7 má být o komfortu a ne o tom, abyste v interiéru poslouchali nějaké pestré tóny zvukového doprovodu.

Zvládá řídit skoro samo

Kombinace adaptivního tempomatu, hlídání jízdního pruhu a čtení dopravních značek znamená, že Audi A7 zvládá řídit skoro samo. K tomu můžeme přidat informace z mapových podkladů a v tu chvíli vše můžete jen kontrolovat.

Díky adaptivnímu tempomatu umí Audi reagovat na jedoucí auto před vámi. V případě, že vidí změnu rychlosti, automaticky zpomalí na maximální povolenou rychlost. Do toho pracuje hlídání jízdního pruhu, které vás drží na správné straně. Avšak tady to berte s rezervou. Větší zatáčky systém nezvládá a za celé auto máte zodpovědnost vy.

Při příjezdu do vesnice Audi zpomalí na maximální povolenou rychlost a na konci vesnice zase samo automaticky zjistí, že může zrychlit. Pokud byste adaptivní tempomat nepoužívali, před vjezdem do obce vám dá zavibrováním plynového pedálu vědět, že je čas ho pustit a ušetřit nějaké to palivo. Do obce pak v klidu doplachtíte.

Přečtěte si také: Test Audi A5 Sportback: designová dokonalost

Příjemné je i parkování. K dispozici je díky kamerám hned několik pohledů. Tím nejzajímavějším je pak 3D model auta v reálném čase, se kterým si můžete posouvat dle libosti.

Bez nabíjení to nemá smysl

Jakmile jsem otevřel zavazadlový prostor a nakoukl do tašky, která ukrývala nabíjecí kabely, byl jsem překvapen, že Audi ke svým modelům nedává pouze kabel Mennekes a pak druhou variantu pro klasickou domácí zásuvku. V autě máte také redukci na třífázovou zásuvku.

Nabíjení 14,1kWh baterie na nabíjecí stanici ČEZ zabralo dvě a půl hodiny, zatímco z domácí zásuvky je to otázka více než pěti hodin. Ideálně tedy nabíjet během pracovní doby nebo přes noc.

A jak je na tom Audi A7 po stránce dojezdu? Kdybych to měl říct jednoduše, jde zhruba o 40 kilometrů. Ve městě lze zvládnout i více. Stejně jako jakýkoli jiný plug-in hybrid je i A7 náchylné na převýšení i průměrnou rychlost. Pokud tedy sednete do auta, hned je začnete klimatizovat, pojedete do vedlejší vesnice, kdy cesta je jen do kopce, může vám dojezd spadnout i o polovinu.

Vládce levého pruhu i center měst

Plug-in hybridní Audi A7 pracuje s benzinovým dvoulitrovým čtyřválcem a elektromotorem. Kombinovaný výkon je 367 koní, což je více než v případě Audi A7 55 TFSI, které sází na třílitrový benzinový šestiválec. Motor spolupracuje se sedmistupňovou převodovkou S tronic. Veškerý výkon putuje na silnici přes všechna čtyři kola.

Pokud se mi na podobných modelech něco líbí, je to fakt, že když chcete, jezdíte za pár. V případě pravidelného nabíjení se lze i na delším úseku dostat se spotřebou pod šest litrů. Dálnice si z nádrže vezme 7,2 litru každých sto kilometrů, což také není tolik.

A pak nastane situace, kdy potřebujete výkon a toho najednou máte tolik, že levý pruh na německé dálnici může být váš. Tohle všechno Audi A7 splňuje. Každý den z něj můžete mít s trochou nadsázky jiný vůz.

Za volantem cítíte vyšší hmotnost. Ta se přehoupla přes dvě tuny, což znamená, že nějaké řezání zatáček na okresce Audi A7 moc nevoní. Kde se cítí jako ryba ve vodě, jsou dálniční a rychlostní komunikace.

Audi A7 je dobré auto, plug-in hybrid však není pro každého

Dává plug-in hybridní pohon smysl, nebo ne? To je něco, nad čím bychom mohli vést dlouhé diskuze. V případě modelového případu, kdy jste majitelem firmy vzdálené dvacet kilometrů od vašeho domu a občas potřebujete na pracovní cestu, kde chcete být dostatečně reprezentativní, pak to smysl dávat může.

Model Audi A7 Sportback 55 TFSIe Základní cena 1 999 900 Kč Stupeň výbavy – Maximální výkon 367 koní Motor 2.0 TFSI Palivo benzin Počet válců 4 Pohon pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 5,7 Kapacita baterie 14,1 kWh Papírový dojezd na jedno nabití 40 km Délka 4969 mm Šířka 2118 mm Výška 1422 mm Rozvor nápravy 2926 mm

Doma i v práci si auto nabijete, jízdní náklady vás pak nebudou stát prakticky nic, ačkoli majitelé vozů v této cenové relaci už nějaké ty provozní náklady moc řešit nebudou. Velkou výhodou je však nárok na speciální SPZku, díky které můžete parkovat na zónách v Praze. Audi A7 Sportback v plug-in hybridní motorizaci je velmi příjemné auto, které má výkonu na rozdávání a umí jezdit i za pár.

Pokud chcete plug-in hybridní vůz, který nebude mít nudný design, tak právě Audi A7 byste měli zařadit na seznam. Otázkou je, zda vám tento pohon bude zapadat do vašeho každodenního režimu.