Tesla řeší problém: do automobilů v myčce, při dešti i průjezdu louží zatéká

Vozy Tesla jsou stále považovány za prémiové produkty, dlouhodobě je jim však vyčítáno, že v zájmu prošlapávání cesty elektromobilům se automobilka uchýlila k mnoha kompromisům. Vzhledem k obrovské poptávce, která stále zajišťuje odbyt a vše, co se vyrobí, se i prodá, ale i velkému zadlužení, dále nutí firmu, aby některé věci poněkud uspěchala.

Možná si vzpomenete na potíže při optimalizaci výrobních linek u Modelu 3, nicméně problémy s kvalitou a lícováním jednotlivých dílů se netýkají jen nejlevnějšího modelu. O půl milionu dražší Model S nebo X těmito nešvary trpí také a někteří majitelé nyní na internet umisťují videa, kdy jim do auta zatéká.

@elonmusk Hey Elon check out this video of water pouring into my 2020 model 3 after a car wash!! Tesla service center is telling me they have no ETA when the part to fix will be available. @Tesla pic.twitter.com/VmtKJxuIyh

— caleb (@caleb60079324) January 29, 2020