T-Mobile zažívá masivní výpadek služeb. Opravy potrvají až do zítřka

Operátor T-Mobile se od dnešního dopoledne potýká s masivním výpadkem služeb. Hovory, textové zprávy, MMSky a data naštěstí fungují, nicméně další doprovodné služby operátora jsou celý den nedostupné. Podle původního vyjádření T-Mobilu na Facebooku mělo být vše opravené během odpoledne, nicméně nejnovější informace ukazují, že závada je mnohem komplikovanější a výpadek potrvá až do zítřejšího dne.

„Neradi zkoušíme vaši trpělivost, ale zrovna teď naše interní systémy nefungují, jak mají. Proto vás kolegové na Zákaznickém centru a prodejnách v tuhle chvíli bohužel nemůžou obsloužit. Potíže se týkají i naší samoobsluhy Můj T-Mobile, mobilní aplikace, webových stránek i samotného volání na zákaznickou linku. Pracujeme na tom, aby to bylo co nejdříve v pořádku. Systémy by měly být zase funkční v odpoledních hodinách. Naše ostatní služby běží bez problémů. Moc se všem omlouváme za komplikace. Hned, jak budeme mít dobré zprávy, dáme vám vědět“, znělo v původním příspěvku operátora na Facebooku.

Vše započalo dnes havárií diskového pole – kvůli tomu přestal fungovat web operátora (t-mobile.cz), mobilní aplikace a interní systémy, které využívají prodejny. Následně přestala fungovat i telefonní linka operátora či autorizační SMS, což řadě uživatelů způsobilo nemalé problémy. V praxi to totiž znamená, že uživatelům nechodí potvrzovací zprávy při přihlášení do banky a nakupovat není možné ani tolik oblíbené SMS jízdenky. Pokud nyní na linku T-Mobile zkusíte volat, uslyšíte pouze hlášku o nefunkčnosti interních systémů.

„Chápeme, že vás touhle zprávou nepotěšíme, situace s interními systémy je ale bohužel komplikovanější, než to v průběhu dne vypadalo. Kolegové proto budou muset na opravách pokračovat přes celou noc i během zítřejšího dne. Jakmile pro vás budeme mít nějaké nové informace, dáme vám samozřejmě vědět. Snad už budou jen lepší. Stále pak platí, že běžné telekomunikační služby ve většině případů normálně fungují.“ uvádí operátor ve svém nejnovějším prohlášení na Facebooku.

Jakmile bude provoz služeb T-Mobilu obnoven, článek aktualizujeme. Ve 21:50 jsme zkoušeli poslat SMS jízdenku pro pražské MHD, ale bohužel neúspěšně. Naopak autorizační SMS pro platby u KB a Fio banky nám dorazily bez komplikací. Jak výpadek systémů T-Mobile ovlivnil vás? Dejte nám vědět do komentářů.