Surface Pro 7 a Laptop 4 na prvních fotografiích. Kdy dojde k jejich představení?

Letošní rok byl na hardwarové novinky od Microsoftu poměrně skromný, z rodiny Surface jsme se dočkali pouze základního počítače Laptop Go a pak staronového tabletu Surface Pro X s novým procesorem. Microsoft údajně plánoval odhalit větší množství zařízení, avšak premiéru některých z nich odložil na později. Pravděpodobně ale už moc dlouho čekat nebudeme.

Design se měnit nebude

Korejská certifikační autorita odhalila fotografie chystaných počítačů Surface Laptop 4 (model 1950) a Surface Pro 8 (model 1960). Údajně je ještě v přípravě model 1961, což má být Surface Pro 8 doplněný o LTE konektivitu.

Fotografie ukazují, že Microsoft nebude vymýšlet žádné designové obměny, ale využije existujících šasi, do nichž instaluje novější vnitřnosti. To je může být trochu zklamání zejména pro fanoušky řady Surface Pro, která se od roku 2015 prakticky nezměnila (nepočítáme-li ARMový Surface Pro X). Nové počítače by měly dostat pod kapotu nové procesory Intel Core 11. generace, počítat ale také máme s procesory od AMD, pravděpodobně pouze u Laptopu.

Chystané novinky by měly být odhaleny brzy na začátku nového roku, a to pouze v rámci tiché premiéry. Zatím nevíme, zda Microsoft změní současné číslování, nebo se bude jednat pouze o další varianty existujících modelů. Současně s těmito přístroji by měla být podle Zacka Bowdena z Windows Central oznámena dostupnost dvoudisplejového smartphonu Surface Duo na dalších trzích.