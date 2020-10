Střední třída má nového favorita: OnePlus Nord N100 s cenou pod pět tisíc

Doby, kdy měly levné smartphony mizerné displeje, nepoužitelné fotoaparáty, sekající se prostředí systému nebo vrzající konstrukci, jsou pravděpodobně pryč. Možná právě z tohoto důvodu se v OnePlus rozhodli nevěnovat se pouze smartphonům s vlajkovými čipsety, ale nahlédnout i do nižších cenových pater. Začal to prosincový smartphone OnePlus Nord, na který včera navázaly další dva modely Nord N10 5G a Nord N100. Krkolomné číslování nechme stranou a pojďme se podívat, co novinka nabízí.

OnePlus Nord N100: nejlevnější smartphone s OxygenOS

Zatímco OnePlus Nord N10 5G bude na českém trhu nabízen za cenu 8 799 korun, OnePlus Nord N100 seženete pod pět tisíc. Jaké za tyto peníze nabídne parametry? Není to tak úplně špatné. Těšit se můžete na moderně vypadající telefon s 6,52“ HD displejem o poměru stran 20:9, který v levém horním rohu zdobí kruhový otvor pro 8Mpx selfie kameru se světelností f/2.0.

Hlavní fotoaparát na zádech je postaven ze tří samostatných kamer s následující konfigurací:

Hlavní 13Mpx fotoaparát se světelností f/2.2

Makrosnímač s rozlišením 2 Mpx a světelností f/2.4

Hloubková 2Mpx kamera se světelností f/2.4

Papírově se tak nejedná o žádnou hitparádu, ovšem v dané cenové kategorii se nelze čemu divit. Software fotoaparátu je připraven na portrétní snímky, HDR, panoramata či rozpoznávání scény umělou inteligencí. Maximem pro natáčení videa je Full HD při 30 fps. Kromě fotoaparátu na zádech najdeme i čtečku otisků prstů.

Hardwarové parametry OnePlus Nord N100 Systém: Android 10 Rozměry: 164,9 x 75,1 x 8,5 mm , Hmotnost: 188 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 460, octa-core 4x 1,8 GHz Kryo 240, 4x 1,6 GHz Kryo 240 RAM: 4 GB , Interní paměť: 64 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,52", HD+, 720 × 1600 px Hlavní fotoaparát: 13 Mpx, f/2.2, PDAF Druhý fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, portrétová , Přední kamera: 8 Mpx, f/2.0, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

OnePlus Nord N100 běží pod taktovkou čipsetu Qualcomm Snapdragon 460, který je doplněn o 4 GB RAM. Pro ukládání dat slouží 64GB úložiště, které lze v případě potřeby rozšířit paměťovou kartou. Nechybí sluchátkový jack a moderní USB-C port, kterým se dobíjí velkokapacitní 5 000mAh baterie.

Maximální dobíjecí výkon činí 18 Wattů. Bezdrátově se OnePlus N100 připojí k LTE, Wi-Fi 5 a Bluetooth 5, o NFC se výrobce bohužel nezmiňuje. Operačním systémem je Android 10 obalený nadstavbou OxygenOS 10.5.

Cena a dostupnost

OnePlus N100 půjde na trh v tmavě šedé barvě, na českém trhu se bude prodávat za 4 899 korun. Dostupnost ním zatím není známá. Vypadá to, že nedávno testované Realme 7 dostalo slušného konkurenta. Jen škoda toho HD displeje s nižším rozlišením. Kompletní srovnání hardwarových parametrů Realme 7 vs. OnePlus Nord N100 naleznete zde.