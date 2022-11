Staňte se součástí Twitteru 2.0, nebo odejděte. Ultimátum Elona Muska může síť položit

Telenovela jménem Twitter pokračuje. Stále ještě novopečený šéf firmy Elon Musk dokázal od svého nástupu propustit téměř polovinu pracovní síly včetně nejvyššího vedení, ale ani druhá půlka nemá své místo zdaleka jisté. Miliardář učinil rozhodnutí provést tvrdý restart společnosti a zbývajícím pracovníkům rozeslal email s přímočarým ultimátem.

Musk v emailu hovoří o Twitteru 2.0, což je projekt, v jehož středu mají stát zejména skvělí programátoři, kteří se neštítí dlouhých hodin intenzivní práce. Aby firma v konkurenčním světě uspěla, musí podávat extrémní výkon. Zaměstnanci, kteří toto sdělení dostali, museli v anketě do včerejší půlnoci odpovědět, zda se chtějí projektu Twitter 2.0 zúčastnit, nebo zda si vezmou tříměsíční odstupné. A jak se zdá, spousta z nich svou budoucnost pod Muskem nevidí.

Internetem se šíří příběhy stovek zaměstnanců, kteří Elonu Muskovi odpověděli „Ne“. Z vyjádření některých se zdá, že Twitter opouštějí nejen důležití jednotlivci, ale dokonce celé týmy, bez nichž se firma údajně neobejde. Mezi nimi je například tým starající se o udržování klíčových knihoven Twitteru, které využívá každý inženýr. Končí i prakticky celé oddělení podpory nebo skupina spravující API pro vývojáře. Lidé obeznámení se strukturou firmy začínají předpovídat její brzký pár, čehož se však Musk neobává – ti nejlepší pracovníci podle něj zůstávají.

The best people are staying, so I’m not super worried — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022

Twitter ale pouze nepropouští – náboráři již začali kontaktovat externí inženýry, kteří by se chtěli k Twitteru 2.0 připojit. Kromě toho Musk hledá nového šéfa společnosti, neboť sám ambici dlouhodobě stát v jejím čele nemá.

Aby šéf Twitteru zabránil nepokojům, uzavřel na celý víkend kanceláře, což je krok, ke kterému sáhl už při první vlně propouštění.

Nové funkce se blíží

Kromě turbulentních změn v samotné společnosti nás čeká i několik úprav na samotné síti. Musk například přislíbil, že 29. listopadu se vrátí do hry ověřovací služba, která je nově součástí předplatného Twitter Blue. Dřívější ověření u účtů, které aktuálně nevyužívají předplatné, budou v příštích měsících zrušena.

Punting relaunch of Blue Verified to November 29th to make sure that it is rock solid — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022

Twitter také pracuje na možnosti psát tweety přesahující délku 280 znaků. Tento limit na jeden tweet nicméně zůstane zachován – lidé pouze dostanou jednodušší editor, který zprávu automaticky rozdělí do více tweetů v rámci jednoho vlákna.

Twitter is working on making Tweet composer automatically expand into a thread when the characters count is approaching the 280 characters limit https://t.co/nigChFZ2Yn — Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 17, 2022

Poslední chystanou novinkou je zasílání soukromých zpráv s aktivovaným end-to-end šifrováním, což je zabezpečená forma komunikace, kterou by nemělo být možné odposlouchávat. Zatím však není jisté, zda tato novinka bude dostupná pro všechny, nebo jen pro předplatitele.