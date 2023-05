Stahujte! Vyšel iOS 16.5, watchOS 9.5 a macOS 13.4

Apple dnes ve večerních hodinách uvolnil nové verze svých operačních systémů. Jmenovitě se jedná o iOS 16.5 určený pro iPhony, iPadOS 16.5 pro tablety iPad, watchOS 9.5 pro chytré hodinky Apple Watch, macOS 13.4 pro počítače či tvOS 16.5 a HomePod OS 16.5.

iOS 16.5 přináší novou animovanou tapetu na podporu LGBTQ+ komunity a především odstraňuje celou řadu nahlášených chyb, jako například zamrznutí Spotlightu či optimalizaci aplikace Podcasty pro CarPlay. Vylepšení se dočkala i záložka Sports v aplikaci Apple News, což ale české uživatele příliš zajímat nemusí, jelikož u nás tato služba není oficiálně dostupná.

As much as I don’t like the new iOS 16.5 wallpaper, the transition is cool! pic.twitter.com/Wp12Cn56w8

— Brandon Butch (@BrandonButch) May 9, 2023