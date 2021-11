Speciálně pro naše čtenáře: Jabra Elite 7 Pro za nejlepší cenu

Společnost Jabra má na svém kontě řadu povedených a mezi uživateli velmi oblíbených sluchátek. A vše nasvědčuje tomu, že v případě nových Elite 7 Pro tomu nebude jinak. Jde o zcela bezdrátová špuntová sluchátka, která oproti předchozím generacím nabízí několik zásadních vylepšení, avšak stále za stejnou sympatickou cenu. A díky našemu speciálnímu kódu je můžete pořídit vůbec nejlevněji na trhu.

Nové funkce i lepší výdrž baterie

Byť to z názvu nevyplývá, nová sluchátka Jabra Elite 7 Pro navazují na loňský model Elite 85t, oproti kterému jsou menší i lehčí, i přesto však disponují funkcemi navíc. Nejzajímavější novinkou je technologie MultiSensor Voice, která zásadně vylepšuje kvalitu vašeho hlasu během telefonních hovorů, jelikož kromě záznamu ze čtyř mikrofonů je snímána i vibrace vaší čelisti. I ve větrném počasí tak algoritmy dokážou odfiltrovat rušivé elementy a druhá strana vás slyší, jako byste stále vedle ní.

Plejáda mikrofonů je ale využívána i pro funkci aktivního potlačení hluku (ANC), jehož intenzitu si navíc můžete přizpůsobit. Stejně tak Jabra Elite 7 Pro nabízí funkci HearThrough, která naopak propouští do uší zvuky z okolí. Působivá by měla být i kvalita zvukové produkce, a to díky 6mm měniči, který v sobě ukrývá každé z obou sluchátek. Potěší také velmi solidní výdrž baterie až 8 hodin se zapnutým ANC (až 30 hodin s pouzdrem), rychlé nabíjení i voděodolnost IP57. V lednu 2022 se navíc sluchátka naučí užitečnou funkci Bluetooth Multipoint.

Jabra Elite 7 Pro za nejnižší cenu

Pokud vám novinka od Jabry padla do oka, můžete si je u Mobil Pohotovosti díky našemu speciálnímu slevovému kódu koupit za nejlepší cenu. Jabra Elite 7 Pro běžně stojí 5 190 Kč. Pokud ale zadáte kód smartmania7Pro v košíku na mp.cz, vyjdou vás sluchátka jen na 4 152 Kč. Sleva platí pro prvních 5 nejrychlejších a vztahuje se na všechny barevné varianty.