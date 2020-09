Sony Xperia 5 II na uniklém produktovém videu. Je vůbec něco, co tenhle kousek neumí?

Sony chystá na 17. září tiskovou konferenci, na které představí nový smartphone Xperia 5 II. Bude se jednat o nástupce loňské Xperie 5, se kterou bude mít připravovaná novinka prakticky totožný zevnějšek, avšak uvnitř bude tikat nejnovější hardware. Informátor @evleaks nyní zveřejnil tříminutové produktové video, které odhaluje, co všechno bude Xperia 5 II umět.

Sony Xperia 5 II

Sony Xperia 5 II: kompaktní telefon na všechno?

Sony ve videu prozrazuje většinu klíčových parametrů a také schopností, kterými Xperia 5 II bude disponovat. Těšit se můžeme na kompaktní rozměry, a přitom špičkovou výbavu snad ve všech oblastech. Telefon dostane OLED displej s poměrem stran 21:9, podporou HDR obsahu a vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz. Hráče potěší velmi rychlá odezva dotykové plochy ve frekvenci 240 Hz.

Zobrazovač nebudou narušovat žádné výřezy či otvory, Sony jde cestou širších rámečků nad a pod displejem, které umí účelně využít – kromě selfie kamerky v nich najdeme stereoreproduktory namířené na uživatele. Xperia 5 II má být obecně přeborníkem v přehráváním hudby, nabídne i sluchátkový jack s čistším oddělením levého a pravého kanálu, a podporu audia ve vysokém rozlišení jak u kabelových, tak u bezdrátových sluchátek.

Tři 12Mpx kamery pro všechny možné scénáře

Hlavní fotoaparát bude opět trojitý, podle předchozích úniků se bude jednat o 3 samostatné kamerky s rozlišením 12 megapixelů a možností pořizovat klasické, širokoúhlé a 3× přiblížené snímky. Sony láká na kvalitní fotografie (včetně těch nočních) a na perfektní záznam videa až ve 4K při 120 fps. Na vývoji fotoaparátu se podílela společnost Zeiss, těšit se můžeme na několik unikátních funkcí jako je ostření na oko pro lidi i pro zvířata či rychlý autofokus (až 20 fps) v burst mode. Chybět nebude ani hardwarová spoušť fotoaparátu.

Xperii 5 II bude pohánět čipset Qualcomm Snapdragon 865 (bez Plus), avšak doplněný o separátní 5G modem. Telefon tak má poskytnout dostatek výkonu na všechny náročné úkony včetně hraní. To bude podpořeno speciálním herním režimem a také možností propojit telefon s ovladačem DualShock 4. Hráči také ocení solidní výdrž, kterou má zajišťovat akumulátor s kapacitou 4 000 mAh s podporou rychlého dobíjení. Zatím nevíme, jak to bude s podporou bezdrátového nabíjení. Xperia 5 II bude voděodolná, k přihlašování uživatele do systému bude využívat čtečku otisků prstů umístěnou do zamykacího tlačítka na pravé straně.

Sony Xperia 5 II alespoň podle uniklých informací vypadá na skutečně velmi dobře vybavený telefon, jsme zvědaví, jakou na něj japonský výrobce nasadí cenu; loňský model začínal na 20 tisících korunách.