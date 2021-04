Sony Xperia 10 III chce být králem střední třídy. Má se Samsung bát?

Slušný výkon, voděodolnost, podpora sítí 5G, trojitý fotoaparát s teleobjektivem. Ne, teď se nebavíme o žádném vlajkovém smartphonu, ale o čerstvě představené Xperii 10 III, která má ambice řádně provětrat střední třídu.

Sony Xperia 10 III: střední třída s voděodolností a teleobjektivem

Novinka přímo navazuje na loňský model, od kterého se po vzhledové stránce prakticky neliší; na první pohled vidíme pouze rozdíl v umístění sluchátkového reproduktoru, který se posunul o něco výše. Hmotnost mezigeneračně narostla, ale 169 gramů stále není nic, co by vám utrhlo kapsu. Potěšující je zachování voděodolnosti IP65/68, což je ve střední třídě stále raritou, byť nedávno představený Samsung Galaxy A52 by mohl toto téma více otevřít. Záda Xperie 10 III chrání sklo Gorilla Glass 6, stejně jako displej na přední straně.

Xperia 10 III disponuje 6“ OLED displejem s Full HD+ rozlišením na poměru stran 21:9, na vyšší obnovovací frekvenci se bohužel nedostalo. Nechybí však technologie Triluminos známá z televizorů Bravia a podpora HDR obsahu. Displej nenarušuje žádný otvor nebo výřez, selfie kamerka se totiž vešla do horního rámečku. Stejně tak pod panelem nenajdeme integrovanou čtečku otisků prstů, ta se nachází v zamykacím tlačítku na pravé straně.

Hlavní fotoaparát na zádech je tvořen třemi snímači v té nejlepší možné konfiguraci:

Hlavní 12Mpx fotoaparát s optikou o světelnosti f/1.8

Širokoúhlá 8Mpx kamerka

8Mpx teleobjektiv

Sony vynechalo zbytečné 2Mpx kamery pro makro, bokeh, monochromatické snímky a kdovíco ještě, a do telefonu instalovalo trojici použitelných snímačů s rozsahem 16, 27 a 54 mm s tím, že o další vylepšení snímků se postará software a umělá inteligence. Těšit se můžete na kvalitní fotografie pořízené za zhoršeného osvětlení, na funkci detekce zvířat, která při focení mazlíčků patřičně upraví parametry kamery nebo na možnost natáčet videa v rozlišení 4K rozlišení.

Podpora 5G v základu

Xperii 10 III pohání čipset Qualcomm Snapdragon 690 5G, který poskytuje jak dostatečný výkon, tak i moderní konektivitu v čele s podporou sítí 5G. Nechybí ani speciální funkce Smart Connectivity, která dokáže analyzovat signály Wi-Fi sítí a odmítnout připojení k nekvalitním sítím.

Energii si telefon bere z akumulátoru o kapacitě 4 500 mAh, což je o čtvrtinu více než u minulé generace. Díky funkci adaptivního nabíjení dokáže být nová Xperia šetrná k akumulátoru a prodloužit jeho celkovou životnost. Bezdrátové nabíjení bohužel chybí, musíte se spoléhat na USB-C port. Ten však není na těle telefonu jediný, k dispozici je i tradiční sluchátkový konektor s podporou audia ve vysokém rozlišení. To si můžete užít i v bezdrátové formě, přičemž funkce DSEE Ultimate dokonce dokáže do vysoké kvality převést i audiosoubory běžné kvality.

Cena a dostupnost

Na oznámení ceny Xperie 10 III stále čekáme, její dostupnost je stanovena na léto letošního roku.