Sony Xperia 1 IV: premiéra už příští měsíc, avšak bez nejvýkonnějšího Snapdragonu?

Není žádným tajemstvím, že v Sony pracují na vlajkovém modelu pro letošní rok. Ten ponese označení Xperia 1 IV a díky řadě zahraničních leakerů už tušíme, jak bude vypadat. Novinka má opět lákat na tu nejlepší možnou hardwarovou výbavu, nicméně jak nyní prozradily údaje z benchmarku Geekbench, nejvýkonnějšího Snapdragonu 8 Gen 1 Plus se s největší pravděpodobností nedočkáme, byť se o něm hojně spekulovalo.

Chystaná Xperia s označením XQ-CT54, která se v benchmarku objevila, totiž pracuje pod taktovkou klasického Snapdragonu 8 Gen 1. O důvodu použití „staršího“ čipsetu můžeme jen spekulovat. Na vině může být nejen nedostatek čipů, ale i možná vyšší cena za čipset Gen 1 Plus, která by se ve výsledku negativně projevila do už tak vysoké částky, kterou by zákazník za telefon musel zaplatit. Vyloučeno není ani to, že Qualcomm do doby odhalení telefonu tento čipset ještě oficiálně nepředstaví.

Testovaný prototyp Xperie 1 IV disponoval 12 GB RAM, ale k dispozici by měla být i varianta s 16GB operační pamětí a 512GB úložištěm. Verze s označením XQ-CT54 by měla být určena pro Evropu, zatímco varianta XQ-CT64 pro USA. Obě mají kromě fyzického slotu na nanoSIM nabídnout i nahrání druhého telefonního čísla skrze eSIM.

Sony Xperia 1 IV 5G First Look Trailer : Introduction

Watch this video on YouTube

Přední straně by měl dominovat 6,5palcový OLED displej s adaptivní 120Hz obnovovací frekvencí. Ve výbavě dále nebude chybět 5000mAh baterie s podporou 45wattového nabíjení, 3,5mm audio jack, stereo reproduktory a Android 12. Rozměry telefonu by měly být 164,7 × 70,8 × 8,3 mm. Oficiálního představení se údajně dočkáme už v průběhu příštího měsíce.

0 % Trust Meter Jak věříme tomuto úniku?