Smršť slev u Xiaomi. Cena padla dokonce i u nejnovějšího Redmi Note 10

Pro české fanoušky značky Xiaomi je tento týden o něco speciálnější než pro ostatní. Do prodeje totiž vstupuje očekávaný Redmi Note 10, jehož předchůdci patřili mezi vůbec nejpopulárnější modely tohoto čínského giganta. Kromě toho si Xiaomi také přichystalo hned několik různých slev na své smartphony a chytré hodinky Amazfit.

Novinka Redmi Note 10 zaujme nejenom zcela přepracovaným designem, ale také slušnou výbavou za příjemnou cenu. Nově disponuje AMOLED displejem, certifikací IP53, výkonnějším Snapdragonem 678 a v základu najdeme 4GB RAM. Hned na úvod si navíc Xiaomi přichystalo zajímavou slevu, takže cena novinka začíná na 4 490 Kč.

Král levných smartphonů, jak se přezdívá Xiaomi POCO X3, je ode dneška ještě levnější. Na model totiž padla sleva až tisíc korun, takže začíná už na 4 490 Kč. Ve výbavě přitom najdeme 64Mpx foťák, 120Hz displej téměř bez rámečků, velkou 5160mAh baterii, rychlé nabíjení, 6GB RAM a také pořádný výkon i pro hraní her. K telefonu navíc ještě zdarma dostanete bezdrátová sluchátka Niceboy Hive E2.

Do třetice je stojí za zmínku sleva šitá na míru všem, co pokukují po nových smartwatch. Do konce tohoto týdne totiž můžete využít slevový kód „amazfit15“ a získat slevu hned na několik modelů chytrých hodinek Amazfit. V akci jsou dokonce i GTS 2 a GTR 2, jejichž cena začíná na 3 739 Kč. Seznam všech hodinek, na které se slevový kód vztahuje, najdete přímo zde.

