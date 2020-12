SMARTmania.cz přeje veselé Vánoce a spoustu technologických dárků pod stromečkem

Je to k nevíře, ale web SMARTmania.cz letos v červnu oslavil své patnácté narozeniny. Za tu dobu jsme se dokázali propracovat mezi přední české technologické servery, ale nic z toho by nebylo bez vás – našich čtenářů. Velice mě těší, že se spoustou z vás se na SMARTmanii potkáváme od jejího vzniku, a spousta z vás si ještě pamatuje redakční srazy, kde jsme hojně diskutovali nad flashováním systému pro tehdy legendární zařízení se systémem Windows Mobile. A až tahle bláznivá doba pomine, těším se, že se zase na nějakém srazu společně setkáme.

Určitě jste si všimli, že SMARTmania.cz už dávno není jen o smartphonech. Snažíme se pro vás vybírat ta nejzajímavější technologická témata – od automobilů, po chytrou domácnost, a podle odezvy a čtenosti vidíme, že vás to baví. Kromě pravidelného denního zpravodajství a recenzí se podílíme i na tvorbě pořadu SMARTmania na televizní stanici Óčko, který se vysílá každý týden už od dubna 2019. Rozhodně nechceme usnout na vavřínech a na příští rok pro vás chystáme spoustu zajímavých novinek.

Už několik měsíců pracujeme na modernizaci a redesignu webu, a čím více jsme se do úprav ponořili, tím více vylepšení nás napadlo – rozhodně se tedy máte na co těšit. Chceme, abyste se na SMARTmanii vždy rádi vraceli, protože spokojený čtenář je pro nás tou největší odměnou. Náš tým se letos opět rozrostl o nové posily a polevovat nechceme ani v roce dalším – ostatně nyní se na chodu a vývoji webu (včetně externistů) podílí více než dvě desítky lidí, a to už je slušná jízda.

Za celou redakci webu SMARTmania.cz bych vám chtěl popřát hezké Vánoce, pohodové prožití svátků a vydařený start do nového roku, který nám doufám dovolí navrátit se opět k tomu, na co jsme byli zvyklí. A pokud na vás pod stromečkem čeká nový smartphone, příslušenství do chytré domácnosti či jakýkoliv jiný chytrý gadget, přeji vám, ať vám každý takový technologický dárek dokáže vykouzlit úsměv na rtech a nadšení, protože technologie mají nejen pomáhat a usnadňovat život, ale také bavit.

Díky všem, že nás čtete, a také děkuji všem našim partnerům, že v tom jedete s námi. Veselé Vánoce.