Sledujte s námi tiskovou konferenci a vyhrajte smartphone Realme X50 s podporou 5G a 120Hz displejem

Už zítra, ve středu 29. července od 16:00 značka Realme v rámci online streamu na Facebooku uvede na český trh dva nové smartphony – Realme X50 a Realme C11. Realme X50 by měl být vůbec nejlevnějším smartphonem s podporou 5G a 120Hz displejem na českém trhu. Novinka potěší i hráče, jelikož se pyšní systémem vodního chlazení. My v redakci už Realme X50 testujeme a ve středu se můžete těšit na podrobnou recenzi a videopohled.

My jsme pro vás ve spolupráci s českým zastoupením společnosti připravili soutěž, ve které budete moci vyhrát právě smartphone Realme X50. Stačí pouze sledovat českou online premiéru, v rámci které bude oznámena oficiální česká cena. Ve stejnou chvíli, kdy tento stream začne (29. 7., 16:00), se v tomto článku zpřístupní soutěžní formulář, do kterého cenu (včetně DPH) napište. Své odpovědi můžete odesílat až do pátku 31. července, 23:59, kdy bude soutěž ukončena.

Následně z došlých správných odpovědí systém vygeneruje jednoho výherce, ke kterému smartphone Realme X50 poputuje.

Soutěžní formulář se zpřístupní 29. 7. od 16:00.

Pravidla soutěže

1. Pořadatelem soutěže je společnost SMARTmania s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 026 64 569, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 222000, jakožto provozovatel serveru SMARTmania.cz, (dále jen „Pořadatel“).

2. Soutěž se koná v termínu od 29. července 2020, 16:00 hodin do 31. července 2020, 23:59 hodin. Soutěžní pravidla jsou platná od 29. července 2020.

3. Soutěže se mohou zúčastnit občané České republiky starší 18 let a osoby s trvalým nebo obvyklým bydlištěm na území České republiky. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze s výslovným písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Tento souhlas je nezletilý výherce povinen na žádost Pořadatele doložit.

4. Šanci na výhru mají pouze ti soutěžící, kteří vyplní kontaktní údaje (jméno, příjmení a e-mail), správně odpoví na zadanou soutěžní otázku a potvrdí souhlas s pravidly soutěže.

5. Ze všech správných odpovědí bude po skončení soutěže náhodně vygenerován jeden výherce, který získá smartphone Realme X50.

6. Výherci budou Pořadatelem soutěže kontaktován na uvedeném e-mailu za účelem získání adresy pro zaslání výhry, a to nejpozději do 24 hodin od skončení soutěže. Jméno výherce ve tvaru P. Novák (příklad) bude po skončení soutěže zveřejněno na našem Facebooku, Twitteru a také v tomto článku, s čímž účastník soutěže souhlasí a svůj souhlas stvrzuje svou účastí v soutěži.

7. Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Pořadatel si vyhrazuje právo smazat duplicitní nebo podvodné záznamy, soutěžící, kteří spadají do kategorie uvedené v odst. 14 těchto pravidel, a také ze soutěže vyloučit soutěžící, kteří uvedli e-mailovou adresu zjevně vytvořenou jednorázově za účelem ovlivnění výsledků soutěže.

8. Pořadatel soutěže se zavazuje, že údaje poskytnuté soutěžícími použije pouze pro vyhodnocení soutěže, a ne pro žádné jiné účely. Údaje, které získáme od výherce (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail) budou využity pouze pro účely odeslání výhry. Při zpracování osobních údajů postupuje Pořadatel v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

9. V případě, že výherce na e-mail informující o výhře neodpoví do 3 dnů od jeho odeslání Pořadatelem, bude automaticky vylosován nový výherce a původnímu výherci nárok na výhru zaniká.

10. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci soutěže, či za doručení zprávy o výhře.

11. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci společnosti SMARTmania s.r.o., redaktoři serveru SMARTmania.cz a osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli. Soutěžící odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje ideologie nebo pornografický obsah a nepoškozuje dobré jméno Pořadatele.