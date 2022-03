Skvělé aplikace a hry pro iOS, které jsou zdarma či se slevou (11. 3. 2022)

Kdo by neměl rád výhodné slevy. Ačkoli jsou aplikace a hry pro iOS samy o sobě skvělé a jejich vývojáři zaslouží nejhlubší respekt, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé akci či pokud jsou rovnou k dispozici zadarmo. V našem pravidelném seriálu prohledáváme App Store, abychom vám mohli přinést tipy na ty nejvýhodnější kousky, které by neměly uniknout vaší pozornosti.

Páteční výběr pro iOS zahrnuje celou řadu skvělých her, které byste rozhodně neměli minout. Namátkou se jedná například o oddychovou strategii Townscaper, meditativní adventuru Journey či legendární RPG Neverwinter Nights. Zajímavá je také aplikace určená speciálně pro fotografy nebo pro ty z vás, kteří si neví rady s výslovností některých slov v některém z více než 450 jazyků.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už mohly pominout. Původní ceny aplikací pro iOS jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Townscaper

Titul Townscaper je skvělou oddychovou budovatelskou strategií pro malé i velké stavitele, kteří chtějí budovat svou ostrovní vesničku bez ekonomických tlaků. Ovládání je až triviální, neboť si stačí pouze vybrat barvu střechy a následně kliknutím začít stavět. Zajímavou mechanikou je, že nemůžete přímo ovlivnit, co postavíte – to za vás rozhodne algoritmus podle parametrů okolních staveb. Neustále tak máte co objevovat. Původní cena byla 125 korun.