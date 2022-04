Skvělé aplikace a hry pro Android, které jsou zdarma či se slevou (21. 4. 2022)

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou aplikace a hry pro Android kvalitní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. V našem pravidelném seriálu prohledáváme Obchod Google Play, abychom vám přinesli zajímavé tipy.

Dnešní výběr zahrnuje celou řadu povedených her: od deskovek přes akční RPG až po ikonické adventury, které byste měli alespoň vyzkoušet. Na své si přijdou také hudební talenti či náruživí hráči, kteří pro své herní seance potřebují mít k dispozici nějaké ty informace navíc.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už pominuly.

Fort Sumter: The Secession Crisis

Kvalitních deskových her je celá řada, ovšem jejich předělávek do digitální podoby, která je zároveň dobře hratelná i na mobilních zařízeních., zase tolik není. Jednou z nich je Fort Sumter: The Secession Crisis, která vás zábavnou formou provede částí amerických dějin za prezidenta Lincolna. Zvládnete zopakovat historii? Původní cena byla 55 korun.