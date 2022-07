Skvělé aplikace a hry pro Android, které jsou zdarma či se slevou (14. 7. 2022)

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou aplikace a hry pro Android kvalitní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento pravidelný seriál věnující se Obchodu Google Play přináší tipy na jejich výhodné získání.

Výběr tento týden sestává hned z několika povedených herních titulů, které vás zabaví na dlouhé chvíle nejen při čekání na autobus. Namátkou lze vypíchnout třeba adaptaci deskovky Castles of Mad King Ludwig či bojovku Shadow Knight: Ninja Fighting. Ve výběru se ovšem nachází i užitečné aplikace, jako je třeba Brightness Control – Brightness Scheduler pro kontrolu nad jasem zařízení.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už pominuly. Původní ceny aplikací pro Android jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Castles of Mad King Ludwig

Budovatelské deskové hry patří mezi oblíbené především proto, že je lze snadno hrát jak ve více lidech, tak i pouze o samotě. Právě takovéto jsou rovněž jako stvořené pro předělávku do digitální podoby, jak to dokazuje hra Castles of Mad King Ludwig. Ta nabízí propracovaný systém pro budování vaší říše a také povedenou grafiku, která vás jen tak neomrzí. Původní cena byla 200 korun.