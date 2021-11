Sklapni mobil: Samsung spouští adventní výzvu, ve které můžete vyhrát Galaxy Z Fold 3 a Flip 3

Společnost Samsung spouští v Česku a na Slovensku pod názvem #SklapniMobil projekt Adventního kalendáře zdravého používání mobilu. Podle nedávných průzkumů totiž téměř polovina populace v produktivním věku a naprostá většina mladých lidí uvádí, že s mobilem tráví víc času, než by si sami přáli. Projekt #SklapniMobil svými tipy a podněty obohatili čeští i slovenští odborníci na duševní zdraví a digitální detox.

V rámci průzkumu, který uskutečnila v listopadu 2021 společnost Samsung na vzorku 1100 respondentů ve věku 18 až 65 let, se téměř polovina (47,5 %) Čechů domnívá, že tráví u mobilního telefonu víc času, než by si přáli. Tento pocit má přitom o něco víc žen než mužů. Nejproblematičtější situace je však u mladé generace (18–26 let), která v podstatě už vyrostla s mobilem v ruce. Téměř tři čtvrtiny (71,5 %) jejích představitelů se svému mobilu věnuje více času, než by chtěli, a nadpoloviční většina (55,9 %) by z domova spíš než bez mobilu odešla bez peněženky. To vše dokresluje i fakt, že podle výzkumu má 46 % mladých mobil po ruce i u štědrovečerního stolu.

„Výsledky tohoto výzkumu ukazují nejen, že pro mladé je mobilní telefon naprosto všudypřítomný společník, ale hlavně to, že si nadměrný čas strávený u mobilu sami uvědomují,“ komentuje adiktolog MUDr. Adam Kulhánek, Ph.D. „Je pravděpodobné, že to souvisí i s obdobím pandemie, kdy různé druhy digitálních závislostí v populaci vzrostly.“

Adventní výzvu #SklapniMobil pomohli připravit odborníci na digitální závislosti a zdravý životní styl. Jsou mezi nimi Ing. Aneta Baklová, Ph.D., koučka digitálního detoxu, MUDr. Adam Kulhánek, Ph.D., adiktolog a kouč soft skills, a PhDr. Marek Madro, Ph.D., psycholog a zakladatel internetové poradny IPčko.sk.

Jaké jsou tipy odborníků na zkrocení závislosti na mobilu? Odborníci na digitální závislosti shrnuli celý proces do pěti bodů: 1. zmapujte své chování, 2. najděte si v životě přirozené odměny, 3. stanovte si časový rámec, 4. dělejte si pauzy a za páté, najděte podporu u svých blízkých.

Zaregistrovat se do adventní výzvy může každý

Adventní výzva spočívá ve 24 jednoduchých denních úkolech. V období od 1. do 24. prosince se zde otevře na každý den jeden snadný detox úkol, s jehož pomocí si můžete otestovat svůj vztah k používání smartphonu. Registrovaní účastníci dostanou výzvy e-mailem každý večer vždy pro nadcházející den, mohou na webu sledovat svůj pokrok, a navíc se zařadí do čtyř týdenních soutěží o telefony Galaxy Z Flip 3 a Z Fold 3, které lze díky ohebnému displeji snadno „sklapnout“. Přihlásit se do adventní výzvy můžete prostřednictvím stránky sklapnimobil.cz.