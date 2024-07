Seriál Duna: Proroctví bude předcházet posledním filmům. Dočkáme se už na podzim

Chystaný seriál Duna: Proroctví odvypráví příběh o vzniku známé sekty Bene Gesserit

Děj se bude odehrávat 10 tisíc let před současnými filmovými hity

Fanoušci se dočkají ještě letos, konkrétně v listopadu

Filmová adaptace románu Franka Herberta Duna od známého režiséra Denise Villeneuva v poslední době trhá v kinech jeden rekord za druhým. Výpravné snímky zachycují drsný svět planety Arrakis a příběh o mesiáši Paulovi Atreidovi přezdívaném Muad’Dib velmi věrně, k čemuž přispívají také výkony herců Timothéeho Chalameta, Rebeccy Ferguson, Oscara Isaaca či Zendayi. Než se v kinech dočkáme třetího pokračování, mohou si fanoušci pouštní planety vychutnat prequel k filmům, který bude k dispozici na streamovací platformě Max od HBO.

Seriálová Duna bude sledovat vzestup sekty Bene Gesserit

Chystaný seriál nese název Duna: Proroctví (Dune: Prophecy) a v nejnovějším teaseru slibuje šest epizod po vrchol naplněných politickými pletichami. To dává smysl především v kontextu tématu, kterého se bude seriál držet. Ten by měl sledovat vznik sekty Bene Gesserit, která do značné míry ovládá a určuje osudy národů ve světě Duny. Na známé postavy z filmů tak můžeme rovnou zapomenout, neboť děj seriálu se odehrává přibližně 10 tisíc let před filmovými adaptacemi. Podle HBO je seriál inspirován novelou Sesterstvo Duny z roku 2012, kterou mají na svědomí Kevin J. Anderson a Brian Herbert, syn původního autora Franka Herberta.

Hlavní tvůrkyní seriálu bude Alison Schapker, která má prsty například v seriálech Alias, Flash nebo Hranice nemožného. Mezi hlavní hvězdy budou patřit Emily Watson a Olivia Williams, které se zhostí rolí sester Harkonnenových, které založily Bene Gesserit. Ačkoli tvorbu seriálu provázejí spekulace o problémech, vypadá to, že je vše konečně na správné cestě a seriálu se fanoušci dočkají ještě letos, konkrétně v listopadu. Přesnější datum nicméně HBO pro jistotu neprozradilo.