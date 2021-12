Sčítání lidu, bitcoin, očkování a Like House. Co vyhledávali Češi v uplynulém roce na Googlu?

Vyhledávací gigant Google jako již tradičně zveřejnil žebříček událostí, osobností a fenoménů, které hýbaly českou společností po celý uplynulý rok. Šlo přitom o nejen témata spojená s pandemií, ale také sčítání lidu, volby, sportovní klání a seriály zajímaly v letošním roce české uživatele internetu. Zájem vzbudily i události jako pád Bohemia Energy nebo otevření Primarku v Praze, lidé se loučili s Petrem Kellnerem nebo se ptali na to, jak vzniká tornádo.

Co Češi vyhledávali nejčastěji v roce 2021?

Zatímco loňský žebříček nejvyhledávanějších výrazů na českém Googlu jednoznačně ovládl koronavirus a související témata, v druhém roce pandemie jeho vliv na vyhledávání slábl. Na předních příčkách žebříčku trendů roku se letos sice objevují dotazy na registraci k očkování, respirátory třídy FFP2 nebo antigenní testy. Vítězem roku se ale stalo jarní celorepublikové sčítání lidu následované mistrovstvím Evropy ve fotbale. Výrazný nárůst vyhledávání zaznamenala také kryptoměna bitcoin.

Google každoročně sestavuje taktéž žebříček Smutná loučení, v němž rekapituluje osobnosti, které v daném roce zesnuly a jejichž jména uživatelé v této souvislosti vyhledávají. Letos Češi vzpomínali zejména na tragicky zesnulého českého podnikatele Petra Kellnera, herečku a oblíbenou představitelku Popelky Libuši Šafránkovou nebo slovenského zpěváka Miro Žbirku.

V čele kategorie českých osobností stanul letos prezident republiky Miloš Zeman, který vzbudil pozornost svým několikatýdenním pobytem v nemocnici. Lidé také vyhledávali jméno dnes již bývalého poslance Dominika Feriho, který letos musel politiku opustit kvůli nařčení ze sexuálního obtěžování.

Žebříček zahraničních osobností byl letos protkán zejména hollywoodskými hvězdami, které byly pozvány na 55. ročník karlovarského filmového festivalu. K nim patřil jak Johnny Depp, tak i další herci Ethan Hawke a Michael Caine. Nešťastná střelba při natáčení filmu posunula na druhé místo žebříčku amerického herce Aleca Baldwina.

Stejně jako loni i letos utíkali Češi z tvrdé reality do světa seriálů a televizních show. Nejvíce lidi přitahovala reality show Like House, v níž vystupují influenceři známí ze sociálních sítí. Z českých pořadů pak bodovala i minisérie ČT o životě Boženy Němcové s Aňou Geislerovou v hlavní roli.

České žebříčky mají poprvé i hudební formu

Žebříčky z vyhledávání na Googlu mají letos poprvé i hudební formu, o níž se postaral český písničkář Pokáč. „Je spousta otázek, které nás pálí, nejsou to však ty, které byste tipovali. Jak najít smysl života či jak najít lásku pravou, není to, co se Čechům letos honilo hlavou,“ diví se muzikant v písni, kterou zveřejnil na svém YouTube kanálu.

Co Češi vyhledávali na Googlu v roce 2021 | POKÁČ PRO GOOGLE

Kromě českých trendů ve vyhledávání jsou k dispozici také celosvětové trendy. Jak se lišily oproti těm českým trendům se dozvíte na speciální stránce.