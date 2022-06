Samsung si letos pospíší: víme, kdy dostane Galaxy S22 One UI 5.0

Google pomalu dokončuje práce na Androidu 13. Finální verze by měla vyjít na konci letních prázdnin, přičemž jako první ji tradičně dostanou smartphony Pixel, a teprve poté se rozjede kolotoč aktualizací u ostatních výrobců. Mezi prvními by letos mohl stát Samsung, který podle nejnovějších zjištění serveru SamMobile rozjede svůj aktualizační proces netradičně brzy.

Veřejné testování beta verze Androidu 13 a prostředí OneUI 5.0 by mělo být spuštěno už příští měsíc, a to konkrétně ve třetí červencový týden. Systém bude v první vlně dostupný pro aktuální vlajkovou řadu Galaxy S22, která by jej jako první měla dostat i v ostré podobě. Tu podle SamMobile korejská firma uvolní v říjnu, což je oproti minulým letům nečekaně brzy – Android 12 kupříkladu přistál na první Samsungy loni v listopadu.

Je možné, že Samsung stihne do konce letošního roku aktualizovat větší množství zařízení než v minulých letech, což dává smysl – korejská firma u svých zařízení v posledních letech prodlužovala softwarovou podporu a tím rozšířila počet modelů, které je zapotřebí udržovat aktuální. Na OneUI 5.0 mají podle aktuální politiky Samsungu nárok následující modelové řady:

Galaxy S22, S21, S20, S10 Lite

Galaxy Note 20, Note 10 Lite

Galaxy Z Fold 3, Z Fold 2

Galaxy Z Flip / Z Flip 5G, Z Flip 3

Galaxy A73, A53, A33, A23, A13, A03/A03s

Galaxy A72, A52/A52s, A32, A22, A12

Galaxy M33, M23

Galaxy M62, M52, M42, M32, M22, M12

Galaxy F62, F42, F22, F12, F23

Galaxy X Cover 5

Galaxy Tab S8, Tab S7, Tab S6, Tab A7 Lite, Tab A8 10.5