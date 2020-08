Samsung se inspiroval u Apple. Služba Find My Mobile bude fungovat offline

Občas se stane, že nemůžete najít svůj telefon, ať se snažíte sebevíc. Leží někde doma nebo vám vypadl z kapsy někde venku? V těchto situacích mohou pomoci služby výrobců zařízení nebo jejich operačních systémů, které vám pomohou zařízení najít podle jeho aktuálních GPS souřadnic. Tyto služby ale povětšinou vyžadují, aby byl telefon online, což nemusí být vždy pravidlem. Smartphony Samsung si naštěstí poradí i bez internetu.

V prostředí OneUI se postupně objevuje novinka, která umí vyhledat zařízení i bez přístupu k síti. Využívá k tomu informace ostatních zařízení Samsung Galaxy, která ve svém okolí ztracený telefon zachytila. A nejen telefon, tímto způsobem má být možné najít i hodinky nebo sluchátka.

