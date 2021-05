Samsung One UI 3.1: máme rozsáhlý seznam telefonů, které se dočkají aktualizace

Uživatelské prostředí One UI, které Samsung používá na svých smartphonech a tabletech, patří k jedněm z nejpropracovanějších a uživatelsky nejoblíbenějších. A není se čemu divit – kromě elegantního designu nabízí i množství nadstandardních funkcí, které rozšiřují možnosti operačního systému Android.

Nejnovější verze One UI 3.1 je postavena na Androidu 11. Samsung nyní aktualizoval seznam zařízení, které se postupně aktualizace na One UI 3.1 dočkají (jen škoda, že přesnější termíny, kdy by update na jednotlivé modely měl dorazit, zatím zveřejněny nebyly). Některé modely ze seznamu se již One UI 3.1 dočkaly – například Galaxy S20 Ultra, S20 FE 5G či ohebný Galaxy Z Fold 2, další budou následovat v průběhu následujících týdnů a měsíců. Mějte na paměti, že podoba seznamu stále nemusí být finální.

Jaké novinky One UI 3.1 přináší?

Novinek oproti One UI 3.0 není zrovna málo. Na své si přijdou zejména fotografové, ti dostanou například:

vylepšenou kontrolu automatického ostření a expozice s možností měnit úroveň jasu ještě před pořízením snímku, a to tažením prstu doleva či doprava

upravený režim Single Take, který až po dobu 15 vteřin pořizuje fotografie a videozáznam

možnost mazat v editoru z fotografií nežádoucí objekty

využít v profesionálním módu nahrávání videa záznam zvukové stopy z více mikrofonů, např. z telefonu a sluchátek Galaxy Buds Pro, Buds Live nebo Buds+

Kromě fotoaparátu došlo i k dalším změnám v prostředí. Funkce Eye Comfort Shield například umí upravit úroveň vyzařování modrého světla podle času nebo na základě osobního nastavení. Skrze Private Share zase můžete sdílet soubory, a přesto nad nimi mít dohled. Poslední novinkou je funkce AutoSwitch, která umí plynule přepínat zvuk mezi podporovanými zařízeními.

Která zařízení One UI 3.1 dostanou?

Smartphony

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note20

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70S

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A90

Tablety

Samsung Galaxy Tab A7

Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (One UI 3.0)

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S7+