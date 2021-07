Samsung nabízí nástroje k udržení digitální rovnováhy

Digitální doba s sebou přináší mnoho ulehčení a užitku. Bohužel ale vše není jen růžové a s moderními prostředky přichází i úskalí, která je potřeba řešit aktivně, a to nejen z pohledu zákazníka, ale hlavně ze strany výrobců elektroniky. Na řadu přichází digitální odpovědnost.

Pojem digitální odpovědnost je široký, hlavní pointou je však zajištění bezpečného a vyváženého digitálního životního stylu. Společnost Samsung to přijala jako závazek a zaměřuje se na budování odolné infrastruktury, podporu udržitelné industrializace, ochranu práv zákazníků, usnadnění přístupu a v neposlední řadě i na digitální pohodu. To vše pro poskytnutí pohodlí, a hlavně zdraví spotřebitelům.

Nástroje pro duševní i tělesnou pohodu

Telefony Galaxy jsou vybaveny nástroji, které vám pomůžou vést zdravější digitální život. Telefony samy analyzují aktivitu uživatelů a poskytují pravidelný přehled o užívání telefonu a aplikací, což uživateli pomůže uvědomit si případné špatné návyky.

Příklady konkrétních nástrojů

Spánkový režim – blokuje upozornění v noci, aby telefon nerušil spánek,

– blokuje upozornění v noci, aby telefon nerušil spánek, režim soustředění – pomůže uživateli soustředit se na aktuální činnost tím, že dočasně vypne veškeré rušivé elementy jako zvuky a upozornění,

– pomůže uživateli soustředit se na aktuální činnost tím, že dočasně vypne veškeré rušivé elementy jako zvuky a upozornění, časovač aplikací – uživatel si nastaví časový limit pro používání konkrétních aplikací, což pomáhá vybudovat si pozitivní uživatelské návyky,

– uživatel si nastaví časový limit pro používání konkrétních aplikací, což pomáhá vybudovat si pozitivní uživatelské návyky, funkce Wind Down – upravuje filtr modrého světla displeje a aktivně tak pomáhá zlepšovat kvalitu spánku,

– upravuje filtr modrého světla displeje a aktivně tak pomáhá zlepšovat kvalitu spánku, Samsung Kids – aplikace, která vytvoří bezpečné prostředí pro děti, kde si mohou hrát a naučí se dobrým digitálním návykům.

Vím, co se děje s mými osobními daty

Další kategorií v digitální odpovědnosti je ochrana dat. Soukromí spotřebitelů je zcela zásadní a Samsung proto zavedl zásady ochrany osobních údajů a stanovil 3 klíčové principy: rozhodování, transparentnost a zabezpečení. Princip rozhodování znamená, že si sami uživatelé určují, jestli jejich zařízení sbírají osobní data, zda jsou data používána a jestli jsou sdílena s třetí stranou.

Transparentnost zajišťuje, že uživatel ví, že Samsung data využívá k personalizaci uživatelského rozhraní a vylepšování nabízených služeb. Princip zabezpečení dohlíží na ochranu dat pomocí pokročilého šifrování platformou Knox a vylepšení zabezpečení přístupu do telefonu například pomocí otisku prstu nebo rozpoznávání obličeje. Aby Samsung zajistil nepřetržitou ochranu dat svých zákazníků, zavedl systém školení, auditů a neustálého monitorování a analyzování zákonů i trendů v kyberbezpečnosti.

Filozofie zaměřená na člověka

Společnost Samsung při vývoji svých produktů dbá i na to, aby produkty a služby byly přístupné pro všechny stejně, bez ohledu na věk či handicap. Při navrhování se drží zásad, kdy nejdříve zkoumá veškeré detaily z pohledu uživatele a posuzuje, zda vyhovují všem a jestli jsou usnadnění konzistentní napříč produktovou řadou. V rámci vývoje vede Samsung dialog s lidmi se speciálními potřebami a naslouchá, jaké funkce by jim usnadnily přístup k technologiím a snaží se je implementovat.

Pomáhají i mladé mozky

Samsung každoročně pořádá soutěž Solve for Tomorrow pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol. Každý rok je stanovené jiné téma, které se pak studenti snaží vyřešit za pomoci technologií a mají i možnost uvést jejich řešení do života. Letošní téma pro Českou republiku je „Code your Well-being“, které se prolíná i s digitální odpovědností. Průběh soutěže a užší výběr účastníků můžeme sledovat už během letošního podzimu na webu solvefortomorrow.cz.

Pokud se chcete dozvědět víc informací o digitální odpovědnosti společnosti Samsung, navštivte tyto stránky.