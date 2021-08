Samsung Galaxy Z Fold 3 je voděodolný, má „neviditelnou“ kameru a lze jej ovládat stylusem (první dojmy)

I když se Samsung Galaxy Fold mohl zpočátku zdát jako velmi šílený nápad, cílovou skupinu si našel poměrně rychle. Vždyť kdo by nechtěl vlastnit kapesní zařízení, které lze v mžiku oka proměnit v tablet? Tradicionalisti sice mohou namítat, že telefony řady Galaxy Fold jsou příliš těžké, tlusté a neodolné, ovšem majitelé těchto ohýbaček na ně nedají dopustit a návrat k „normálním“ telefonům si nedovedou představit.

Galaxy Fold nyní dospěl do třetí generace, a i když navenek působí podobně jako jeho předchůdce, uskutečněné změny opět ubírají škarohlídům vítr z plachet – telefon je lehčí, tenčí, odolnější, a tím veškerá vylepšení zdaleka nekončí. Navíc přichází s výrazně sympatičtější cenou, která segment ohebných či skládacích zařízení zpřístupní podstatně širšímu spektru uživatelů. My jsme novinku měli možnost otestovat z předstihem a zde jsou naše první dojmy.

Samsung Galaxy Z Fold 3: tenčí, lehčí a nevadí mu voda

Představená novinka vychází ze stejného konceptu jako její předchůdci. Stále se jedná o zařízení se dvěma křídly spojenými kovovým kloubem, které v zavřeném stavu vypadá jako tradiční smartphone o větší tloušťce, v rozevřeném stavu pak připomíná téměř čtvercový tablet. Samsung při návrhu letošního modelu dbal na redukci některých parametrů, Fold 3 je celkově menší a lehčí než jeho předchůdce. Papírové rozměry se liší jen nepatrně, ale díky upravenému designu hran a lépe zvládnutému těžišti telefon v ruce působí lehčí a tenčí, než předchozí generace.

Stejně jako loni použil Samsung ke stavbě telefonu kombinaci skla a hliníku, přičemž v obou případech mají být tyto materiály odolnější než u minulé generace – skleněné plochy tvoří odolné matné sklo Gorilla Glass Victus, kovové části pak mají být vyrobené z údajně nejpevnějšího hliníku, jaký kdy Samsung použil. Odolnější má být i vnitřní ohebný displej; ten opět využívá technologii ultratenkého skla, avšak díky nové vrstvě má být až o 80 procent odolnější než u minulé generace.

A aby toho nebylo málo, Samsung Galaxy Z Fold 3 je vůbec prvním voděodolným smartphonem s ohebným displejem, neboť splňuje krytí IPx8. Měl by tedy ustát ponoření do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut. Samsung v tomto případě zřejmě sáhnul po technologii nano-coatingu, která uvnitř chrání vše potřebné před poškozením kapalinou, ale například samotnému mechanismu kloubu by voda vadit neměla.

I to by vysvětlovalo, proč telefonu voda nevadí, avšak odolný vůči vniknutí prachu není. Slušnou výdrží by měl disponovat i samotný kloub, u kterého Samsung garantuje 200 tisíc otevření / zavření. Při kadenci 100 otevření denně by měl telefon vydržet 5 let.

Prstem i stylusem

Galaxy Z Fold 3 opět disponuje dvěma displeji – ohebným uvnitř a pevným venku. Úhlopříčky se mezigeneračně nezměnily, Samsung zapracoval především na samotných parametrech. V obou případech se jedná o Dynamic AMOLED 2X Display, což znamená adaptivní obnovovací frekvenci, která může dosáhnout hodnoty až 120 Hz (tentokrát pro oba panely). Vnější displej má úhlopříčku 6,2″ a rozlišení 832 × 2 268 pixelů, vnitřní má v diagonále 7,6″ a zobrazuje 1 768 × 2 208 bodů.

Hlavní novinkou vnitřního displeje je bezesporu podpora ovládacího pera Galaxy S Pen. Ta byla donedávna hlavním benefitem řady smartphonů Galaxy Note, tu ale Samsung pro letošní rok uložil k ledu. Korejský gigant zřejmě vsází na to, že milovníci stylusu ocení větší displej a pomalu se začnou přeorientovávat na „skládačky“. Bohužel stejně jako v případě Galaxy S21 Ultra nelze schovat pero do těla telefonu, ale musíte jej nosit separátně, nejlépe v oficiálním krytu. Je také škoda, že pero k tělu telefonu nelze uchytit pomocí slabého magnetu.

Samsung bude celkem nabízet dva různé stylusy, ovšem do obalu schováte pouze menší S Pen Fold Edition. Toto pero má na délku 132,1 mm, podporuje vzdušná gesta, avšak postrádá Bluetooth konektivitu pro ovládání zařízení na dálku. S Pen Fold Edition bude fungovat pouze s Galaxy Z Fold 3 a žádným jiným zařízením.

Druhou možností je zakoupení stylusu S Pen Pro, který je znatelně delší (173,6 mm), obsahuje Bluetooth konektivitu a lze jej použít s jakýmkoliv jiným podporovaným smartphonem či tabletem s možností plynulého přecházení mezi nimi.

Stylus S Pen Pro vydrží na jedno nabití až 50 dní (16 dní při aktivním používání), nevýhodou je nutnost přenášení separátně, neboť se kvůli své velikosti do pouzdra nevejde. Na těle tohoto stylusu najdete speciální přepínač, který upraví snímací frekvenci hrotu – podle toho, zda ho budete používat s Foldem nebo třeba tabletem od Samsungu.

Oba stylusy budou fungovat pouze na vnitřním ohebném displeji, vnější zobrazovač stylus nepodporuje. Pro potřeby Galaxy Z Fold 3 mají oba stylusy upravený hrot, aby vnitřní displej nepoškodily.

Co se stalo s vnitřní selfie kamerou?

Na těle Samungu Galaxy Z Fold 3 najdete celkem 5 fotoaparátů, ovšem na jeden z nich se budete muset soustředit o něco víc. Samsung totiž vnitřní selfie kameru schoval přímo do ohebného displeje, byť úplně neviditelná není – na tmavém pozadí připomíná klasický „průstřel“, na světlém pozadí ji uvidíte jako shluk poměrně rušivých pixelů.

Přiznám se, že během testování jsem si na rušivé zobrazení (zejména při světlém obsahu na displeji) musel zvykat a raději než toto polovičaté řešení bych zde raději stále viděl klasický výřez pro běžnou selfie kameru. Ve výsledku by totiž rušila o poznání méně, než tato „neviditelná“.

Díky této polovičaté neviditelnosti bychom se sice měli dočkat lepších snímků, než jaké předvedl pionýr v oboru poddispeljových kamer, smartphone ZTE Axon 20 5G. Mimochodem, když zkoušíte přes poddisplejovou kameru fotit autoportrét, živý náhled nevypadá úplně vábně, ale uložený snímek má už poměrně slušnou kvalitu.

Může za to samozřejmě agresivní postprocessing, který po pořízení snímku nastupuje. Nicméně je dobré zmínit, že poddisplejová kamera primárně není určená pro pořizování fotek, ale pro videokomunikaci a odemykání obličejem.

Samsung za pixely zobrazovače schoval kamerku s poměrně nízkým rozlišením 4 Mpx, úhlem záběru 80° a světelností objektivu f/1.8. Paradoxně horší světelnost f/2.2 má standardní selfie kamerka v otvoru předního displeje; ta se ale může pyšnit vyšším rozlišením 10 megapixelů.

Přesuneme-li se na záda, najdeme zde trojici snímačů seřazených pod sebe do „semaforu“. Škoda, že se Samsung designově neinspiroval řadou Galaxy S21, fotomodul v tomto případě tvoří poměrně nutný ovál obsahující následující trojici kamer:

Hlavní 12Mpx snímač s optickou stabilizací, fázovým ostřením a světelností f/1.8

Širokoúhlá 12Mpx kamerka s úhlem záběru 123° a světelností f/2.2

12Mpx teleobjektiv schopný 2× optického přiblížení (10× digitálního), optickou stabilizací a clonovým číslem f/2.4

Až na teleobjektiv by měl být fotoaparát shodný s jarními vlajkovými modely Galaxy S21, což by mělo znamenat velmi slušné výsledky jak ve fotografii, tak ve videu. Lepším záznamům by navíc měly dopomoci čočky překryté sklem Gorilla Glass DX, které má nabídnout menší odrazivost a vyšší odolnost blížící se safírovým sklům. Mimochodem, v otevřeném stavu můžete všechny hlavní fotoaparáty využívat pro focení autoportrétů, kdy náhled rovnou vidíte na menším displeji. Tím dosáhnete vůbec nejlepší kvality pro selfies.

Brutální výkon pod taktovkou tří osmiček

Samsung Galaxy Z Fold 3 pohání čipset Qualcomm Snapdragon 888 s 12 GB RAM, na výběr budou dvě paměťové varianty s kapacitou 128 nebo 256 GB bez možnosti dodatečného rozšíření paměťovou kartou. Použitý čipset poskytne smartphonu nejen vysoký výkon, ale také podporu sítí 5G, která doplňuje LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 a NFC.

Do telefonu lze vložit dvě fyzické nano SIM a zároveň nahrát jednu eSIM, aktivní však mohou být vždy maximálně dvě najednou. Čtečka otisků prstů se nachází na boku v zamykacím tlačítku, telefon nicméně podporuje i rozpoznávání uživatele podle obličeje.

Dobíjení interní 4 400mAh baterie obstarává buď port USB-C (výkon až 25 Wattů), druhou možností je bezdrátové nabíjení, které navíc funguje obousměrně. Operačním systémem je Android 11 zahalený do nadstavby One UI 3.5. Ta přináší několik zajímavých vylepšení, které zpříjemní práci zejména na vnitřním displeji – najednou si můžete otevřít až 3 aplikace, dalších 5 lze přidat prostřednictvím plovoucích oken. Skupiny aplikací lze ukládat do postranního panelu pro pozdější použití.

V nastavení lze rovněž aktivovat experimentální funkci, která dovolí do režimu aplikací vedle sebe otevírat nejen ty oficiálně podporované, jako tomu bylo u předchozí generace Foldu, ale i jakékoliv další od výrobců třetích stran. 100% kompatibilita sice nemusí být zaručena, ale co jsme zatím měli možnost zkoušet, fungovaly nám všechny.

Pro větší displej jsou optimalizované i vybrané systémové aplikace, přičemž některé se umí roztáhnout do dvousloupcového módu. Umí to jak aplikace pro zasílání SMS, tak i fotoaparát, který se umí „rozpůlit“ na hledáček a na galerii naposledy pořízených snímků. Pochopitelně nechybí ani tradiční funkce, jako je například plynulé přecházení mezi displeji.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Fold 3 Systém: Android 11 Rozměry: 158,1 × 128,1 × 6,6 mm (rozevřený), 158,1 × 14,5 × 64,8 mm (zavřený) , Hmotnost: 271 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 888, 5nm, 1,8 - 2,84 GHz, octa-core RAM: 12 GB , Interní paměť: 256/512 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,2" + 7,6", 816 × 2260 px, 2208 × 1768 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, 1/1.76", OIS, Dual Pixel, PDAF, Sony IMX555 Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.4, 1/3.6", teleobjektiv, 2x optický zoom, OIS, PDAF Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 1/3.2", širokoúhlý, 123˚, Dual Pixel AF , Přední kamera: 10 + 4 Mpx (dvě kamery: vnější a vnitřní - poddisplejová pro videohovory) Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4400 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy Z Fold 3 půjde na český trh v černé, zelené a stříbrné barvě, ve všech případech s matnou povrchovou úpravou na zádech. Za variantu 12/128 GB zaplatíte 46 999 korun, model s dvojnásobným úložištěm přijde na 48 999 korun. To jsou oproti loňsku ceny výrazně sympatičtější. Prodej bude zahájen 27. srpna, od dnešního dne si však můžete telefon předobjednat. Jen pozor, stříbrná varianta se u nás bude prodávat jen v 512GB variantě.

Pokud tak učiníte a provedete registraci, obdržíte za pomoci mobilní aplikace Samsung Members službu Samsung Care+ na jeden rok zdarma a e-voucher na flipové pouzdro s perem S Pen a 25W nabíječku. Tento balíček poté bude stát samostatně 2 399 korun (bez nabíječky 1 999 korun), oba stylusy si ale budete moci zakoupit i zvlášť – S Pen Fold Edition přijde na 1 299 korun, S Pen Pro bude stát 2 599 korun.

V nabídce bude i hromada originálního příslušenství, konkrétně flipové pouzdro s dotykovým perem (1 999 korun), kožené flipové pouzdro (2 399 korun), zadní kožený a silikonový kryt (1 999 korun/999 korun) či kryt z aramidového vlákna (1 699 korun).