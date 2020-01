Samsung Galaxy Note 9 brzy dostane finální Android 10 a One UI 2.0

Korejský Samsung dokázal ještě do konce loňského roku aktualizovat své úřadující vlajkové smartphony na Android 10 s prostředím One UI 2.0, stejný osud nyní čeká i starší zařízení. V beta programu už lze testovat nejnovějšího zeleného robota na smartphonech řady Galaxy S9 a Note 9, druhý jmenovaný již dokonce dostal ostrou verzi.

Zatím byla uvolněna pouze účastníky zmíněného beta programu, a to pouze v Indii, dá se však předpokládat, že brzy se dostane i na telefony s veřejnou verzí systému. Podle plánů by chtěl Samsung stihnout uvolnění do konce ledna.