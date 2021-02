Samsung Galaxy A52: máme kompletní parametry, premiéra už příští měsíc

Oblíbený smartphone střední třídy, Samsung Galaxy A51. se brzy dočká nástupce. Chystaný model Galaxy A52 se totiž objevil na několika uniklých renderech a známé už jsou také podrobnosti o jeho výbavě. Co novinka nabídne?

Pod pomyslnou kapotou telefonu bude umístěn osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 720G, který doplní 8 GB operační paměti a 128GB interní úložiště. Čelo telefonu pak pokryje 6,5palcový sAMOLED displej, detaily o jeho rozlišení a frekvenci ale zatím neznáme. Ukryta v něm však bude čtečka otisků. O přísun energie se postará 4500mAh baterie doplněná o podporu rychlého 25W nabíjení.

Výrazný modul na zadní straně ukrývá hned čtveřici fotoaparátů. Jejich rozlišení budou 64 Mpx, 12 Mpx a u zbylých dvou snímačů po 5 Mpx. Odhadujeme, že hlavní snímač doplní širokoúhlý, makro a hloubkový senzor. Přední fotoaparát v průstřelu uprostřed displeje pak bude mít rozlišení solidních 32 Mpx.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy A52 4G Systém: Android 11 Rozměry: bude upřesněno , Hmotnost: bude upřesněno Čipset: Qualcomm Snapdragon 720G, octa-core 2x 2,2 GHz Kryo 570, 6x 1,8 GHz Kryo 570 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 6,5", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, PDAF Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 5 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: 32 Mpx, f/2.2, 4K video, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Hardwarové parametry Samsung Galaxy A52 5G Systém: Android 11 Rozměry: 159,9 x 75,1 x 8,4 mm , Hmotnost: 187 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 750 5G, octa-core 2x 2,2 GHz Kryo 570, 6x 1,8 GHz Kryo 570 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 6,5", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, PDAF Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 5 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: 32 Mpx, f/2.2, 4K video, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Oficiálně představen by Samsung Galaxy A52 měl být ke konci března, a to hned ve dvou variantách. Ta první bude podporovat pouze 4G sítě, zatímco verze s procesorem Qualcomm Snapdragon 750G bude podporovat i 5G. Galaxy A52 bude k mání v černém, modrém, levandulovém a bílém provedení, a to za cenu kolem 10 000 Kč. Galaxy A52 5G by pak měl stát ke 12 tisícům.