Samsung chystá nový skin do Fortnite, exkluzivně pouze pro majitele Galaxy S20

Partnerství mezi Samsungem a studiem Epic Games by mohlo pokračovat i letos – společně s chystanou vlajkovou řadou Galaxy S20 by měl do hry Fortnite přibýt nový exkluzivní skin s názvem Vivid Vision, který v těchto dnech unikl na internet.

Skin se skládá ze tří kosmetických předmětů zahrnujících oblečení nazvané Iris, těžební nástroj s názvem Pop Axe a „cetku“ na záda nazvanou Roundabout. V tuto chvíli není jasné, jak by mohl být distribuován, pokud však bude nabízen podobným způsobem jako skin Glow – představený loni společně se smartphonem Galaxy Note 10 – měl by být dostupný pro majitele telefonů a tabletů Galaxy zdarma prostřednictvím obchodu ve hře.