Rýmová sezóna klepe na dveře: pět tipů, jak si doma udělat lepší vzduch

Zima s sebou nepřináší jen sníh a Vánoce, ale také suchý vzduch z topení a častější rýmy. Vysušené sliznice jsou méně odolné a v bytě se člověk zbytečně cítí unavený. Odborníci doporučují udržovat vlhkost v interiéru mezi 40 a 60 procenty, jenže v zimě bývá často i pod 30 procenty. Řešením jsou chytré zvlhčovače a čističky vzduchu, které hlídají kvalitu vzduchu za vás. Připravili jsme výběr pěti modelů Levoit pro různé místnosti a potřeby.
Levoit Superior 6000S (22 l)
Pokud máte velký obývací prostor, běžný zvlhčovač na něj zkrátka nestačí. Levoit Superior 6000S je odpařovací zvlhčovač s nádrží 22 litrů, který je navržen pro opravdu velké místnosti. Vodu odpařuje přirozenou cestou, takže nevzniká bílá mlha ani bílý prach a vlhkost se dá velmi přesně regulovat. Po ukončení provozu spustí režim sušení, který zabraňuje vzniku plísní v knotech a nádrži. Díky velké kapacitě vydrží pracovat dlouho bez doplňování vody. Skvělé řešení pro otevřené prostory, kanceláře i vysoké podkrovní místnosti.
Levoit Oasis Mist Smart (4,5 l)
Pro středně velké místnosti je tu zvlhčovač Levoit Oasis Mist Smart s nádržkou 4,5 litru. Jeho výhodou je možnost volby mezi teplou a studenou mlhou. V zimě je teplá mlha příjemnější a ochlazování místnosti je minimální. Automatický režim se senzorem vlhkosti nastaví výkon podle aktuálních podmínek. Zvlhčovač se dá ovládat přes aplikaci i hlasem, takže vše zvládnete z gauče. Ideální pro rodinnou ložnici nebo obývák.
Levoit Baby (3,8 l)
Malé děti jsou na kvalitu vzduchu nejcitlivější, a proto si zaslouží to nejlepší. Levoit Baby je chytrý odpařovací zvlhčovač, který vlhkost uvolňuje přirozeně přes knot, bez rozprašování vodní mlhy. Nevzniká tak bílá mlha, bílý prach ani nadměrně vlhký vzduch, a vlhkost se dá regulovat výrazně přesněji. Režim sušení po vypnutí vysuší vnitřek přístroje a předchází tvorbě plísní. Vstupní filtr navíc zachytí prach ze vzduchu, který zvlhčovač nasává. Rodiče mohou být klidní, že dítě v noci dýchá čistý a správně vlhký vzduch.
Levoit Vital 200S Pro a Levoit Core 400S
Ke zdravému vzduchu patří i čištění od prachu, pylu a dalších částic. Levoit Vital 200S Pro je chytrá čistička s True HEPA filtrací a omyvatelným předfiltrem, která se skvěle hodí do ložnic i domácností se zvířaty. Levoit Core 400S s filtrem H13 True HEPA a laserovým senzorem kvality vzduchu je zase připravená na větší místnosti až kolem 80 m². Obě čističky běží v automatickém režimu a samy reagují na zhoršení ovzduší. Ovládání přes aplikaci a tichý noční režim jsou samozřejmostí. Spolu se zvlhčovačem tvoří ideální dvojici na zimní sezónu.
Levoit Dual 200S
Na závěr menší pomocník do ložnice, pracovny nebo dětského pokoje. Levoit Dual 200S je kompaktní chytrý zvlhčovač s 3litrovou nádržkou, kterou lze pohodlně doplňovat shora. Senzor vlhkosti umožňuje automatický režim, takže zvlhčovač pracuje jen tehdy, když je to potřeba. Přes aplikaci nastavíte plánovač nebo cílovou vlhkost. Do aromatické podložky lze přidat oblíbený olej a vytvořit si tak relaxační atmosféru. Díky tichému chodu nevadí ani při spánku.