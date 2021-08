Rychlejší nabíjení nebo lepší foťák? Zajímá nás, proč si pořizujete nový telefon

Nákup nového mobilního telefonu je pro někoho radost, pro jiného zase starost. V dnešní nabídce chytrých telefonů je jen málo výrobců, kteří se nějakým způsobem odlišují, čímž nám nákup nového zařízení neusnadňují Přesto se nás velké společnosti snaží přesvědčit, že jejich nejnovější smartphony jsou ve všech směrech lepší, než jejich loňské modely.

Skutečný posun je ale pomalejší, než by si zákazníci a výrobci představovali V jednom z nejvýdělečnějších odvětví na světě se nicméně vyplatí hrát na jistotu. Zajímá nás tedy, co vás donutí k pořízení nového telefonu? Je to nějaká konkrétní funkce, novější software či ztráta či poškození aktuálního smartphonu?

Co vás přinutí k pořízení nového telefonu? Lepší fotoaparát

Větší vnitřní paměť

Rychlejší a novější čipset

Podpora 5G

Atraktivní design

Větší baterie a rychlejší nabíjení

Konec softwarové podpory

Nová technologie (například ohebný displej či poddisplejová selfie kamera)

Výrazná slevová akce

Chci mít vždy to nejnovější/nejlepší

Ztráta či poškození současného telefonu

Lepší displej

Nakupuji telefon jen tak pro radost

Jiný důvod (napište do komentářů) Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Nám v redakci projde pod rukama velká spousta zařízení, takže nákup toho vlastního je pro nás malý svátek. Většinou se uchylujeme k nákupu prověřených modelů, které splňují naše náročné požadavky, abychom nemuseli navštěvovat obchody příliš často. Jak jste na tom vy? Hlasujte v anketě nebo nám dejte vědět do komentářů.