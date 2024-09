Rolls-Royce v Praze otevřel luxusní showroom. Jen dveře vyšly na tři miliony

Rolls-Royce v Praze představil zcela nový showroom pro nejbohatší klientelu

Jeho úprava trvala jedenáct měsíců a stála více než jeden milion eur (cca 25 milionů korun)

Jedná se o teprve čtvrtý showroom s tímto designem, dva jsou ve Velké Británii

Už déle než osm let mohou ti nejbohatší čeští zákazníci nakupovat vozy značky Rolls-Royce prostřednictvím oficiálního českého dealerství, které zajišťuje společnost Rolls-Royce Motor Cars Prague. Ta spadá pod skupinu CarTec Group Karla Komárka, jejíž součástí je i distribuční síť značek BMW, BMW Motorrad, Mini a nově také Aston Martin, jehož showroom by měl být otevřen začátkem příštího roku.

Nejúspěšnější pobočka na světě? Ta v Praze!

Ve středu 25. září došlo k oficiálnímu otevření rekonstruovaného showroomu, která se nachází v pražských Strašnicích na ulici Průběžná 80. Pozvánku na tuto akci dostala i naše redakce a v tomto článku vám přiblížíme, jak to na tomto exkluzivním místě vypadá. Rolls-Roycu se v Česku daří velice dobře – od roku 2016 firma Rolls-Royce Motor Cars Prague dokázala prodat přes tři stovky vozů, vloni to bylo 43. Kromě českého trhu vozy dodává také do Maďarska a Slovenska. Společnosti Rolls-Royce Motor Cars Prague od svého vzniku v roce 2016 podařilo získat devět prestižních ocenění pro světového a evropského prodejce roku.

Tím nejvýznamnějším a zároveň i nejčerstvějším titulem je cena „Global Dealer of the Year“. Ta se uděluje nejúspěšnějšímu prodejci světě. Tímto titulem se pražská pobočka honosí od února letošního roku. Konkurence přitom byla obrovská, jelikož se soupeřilo s dalšími více než 130 prodejci z celého světa.

Původní showroom byl výrazně přeměněn z architektonického i estetického hlediska. Zároveň došlo k významnému rozšíření, což skýtá více příležitostí k představení exkluzivního portfolia značky. Klientům rovněž zprostředkovává unikátní zážitek v souladu s hodnotami automobilky Rolls-Royce coby vrcholného symbolu luxusu.

Dveře za tři miliony korun

Před samotným vstupem do showroomu vás po levé straně přivítá vystavené SUV Cullinan v letošní omlazené verzi. Právě Cullinan je aktuálně vůbec nejprodávanějším modelem značky. Přehlédnout nelze ani skutečně masivní vstupní dveře, které jsou vytvořeny podle legendární mřížky chladiče Rolls-Royce. Na nich se rozhodně nešetřilo, jejich pořizovací cena přesahuje tři miliony korun. Šlo tak o vůbec nejnákladnější samostatnou položku v rámci rekonstrukce. Nad nimi se nachází velká soška Spirit of Ecstasy, další ze symbolů automobilky. Tato ovšem váží více než 26 kilogramů. Sošku vyrábí ta samá firma, která stojí i za menšími soškami umístěnými přímo na vozech.

Uvnitř showroomu je vystavený model Spectre, což je vůbec první elektrický Rolls-Royce. I o něj je mezi zákazníky obrovský zájem. Na protější straně je vystavený ikonický Ghost. Navazující prostor v zadní části je vyhrazený pro setkávání se zákazníky. Nechybí zde ani luxusní bar, kde se zákazníci během návštěvy mohou občerstvit.

Ateliér, kde je limitem pouze vaše peněženka

Společně s dalšími pozvanými novináři jsme mohli nahlédnout i do specializované a velmi stylově zařízení místnosti zvané Ateliér. V té si budoucí zájemci mohou prohlédnout ukázky řemeslného umění značky, a to včetně dřevěných dýh, barevných kombinací, kůží a nití k prošití v mnoha pestrých odstínech. Nechybí ani vzorky té nejjemnější jehněčí vlny.

Právě zde si zákazníci svůj budoucí vůz mohou kompletně nakonfigurovat. Kromě ukázek materiálů a dalších prvků je nedílnou součástí i obří obrazovka, na které je možné si všechny prováděné úpravy prohlížet. Automobilka Rolls-Royce je díky ruční výrobě proslulá tím, že dokáže splnit prakticky jakékoliv přání zákazníka. Limitem tak v tomto případě není jen jeho fantazie, ale především peněženka. Není ničím neobvyklým setkat se s konfigurací v hodnotě od osmi klidně do osmnácti milionů korun. Průměrně zákazník za svůj vůz zaplatí okolo 12 milionů korun a není nijak neobvyklé, že na jeho vyrobení čeká klidně i rok.

Výrazným prvkem na jedné ze zdí je ukázka unikátní hvězdné střechy Starlight, kterou Rolls-Royce ve svých vozech používá. Nahlédnout se dá i „na druhou stranu“. Na té uvidíte ve svazcích umístěná optická vlákna. Každé z nich interpretuje jednu z hvězd. Ve střeše je většinou od 800 do 2 500 ručně vyvrtaných otvorů různých šířek, které charakterizují různě velké hvězdy.

Důmyslný algoritmus poté řídí speciální animace, které vytvářejí pocit padajících hvězd. Strop takto samozřejmě nemusí svítit neustále a v případě potřeby lze kompletně deaktivovat, případně upravit míru intenzity svitu. I v tomto případě platí, že je vše propracováno do sebemenšího detailu. Pokud vás zajímá, jak výroba stropu ve vozech Rolls-Royce vypadá, podívejte se na výše přiložené video.

Výraznou změnou prošlo i samotné servisní zázemí, navíc přibyl další servisní technik. Naši prohlídku zakončujeme u tzv. Kabinetu kuriozit, ve které se nachází nejrůznější designové předměty spojené s lokálním uměním, jako je například české sklo. Tyto prvky mají za úkol podněcovat představivost klientů. Jde také o jedinou část showroomů, která je zcela unikátní a odlišná pro každou zemi, ve které Rolls-Royce působí. Ostatní části showroomů jsou identické a vytvořené podle jednotného manuálu. Zákazník by se díky tomu měl cítit naprosto stejně v každém showroomů, nehledě na kdo, na kterém místě na světě se nachází.