Revoluce v léčbě? Nová vakcína snižuje riziko rakoviny téměř o 90 %

Konec neúspěchu? Další průlom v léčbě rakoviny?

Albuminová vakcína aktivuje imunitní systém proti rakovině

U pacientů došlo ke snížení rizika progrese rakoviny až o 86 procent

Terapeutické vakcíny proti rakovině se již delší dobu jeví jako slibný koncept, který by mohl změnit paradigma léčby rakoviny. Myšlenka spočívá v aktivaci imunitního systému pacienta k boji proti nádorovým buňkám, což by mohlo vést k efektivnějšímu zásahu a prevenci onemocnění. Avšak navzdory rozsáhlému výzkumu a experimentaci zůstávaly tyto vakcíny historicky za očekáváním, neboť nedokázaly vyvolat dostatečně silnou imunitní odpověď, ani v klinických prostředích. Tento nedostatek účinnosti vyvolal potřebu hledat nové strategie a inovativní přístupy k vývoji terapeutických vakcín, které by mohly překonat tyto překážky a přinést naději pacientům trpícím rakovinou.

Pátrání po cestě k účinným vakcínám

Darell Irvine je profesorem na odděleních biologického inženýrství a materiálového inženýrství na Massachusettském technologickém institutu (MIT) a zároveň je členem Institutu Koch pro integrativní výzkum rakoviny na MIT. Spolu se svým kolegou Haipengem Liu začali zkoumat tento problém před více než 15 lety. Jejich hlavním cílem bylo pochopit, proč peptidové vakcíny nedokážou efektivně dosáhnout lymfatických uzlin, což brání v účinné imunitní odpovědi. Překvapivý průlom v jejich výzkumu otevřel nové perspektivy v oblasti vývoje terapeutických vakcín proti rakovině.

Tato studie vedla k vývoji peptidické vakcíny, která využívá speciální struktury, zvané micely, které slouží k transportu peptidů, tedy malých částí bílkovin do těla. Micely zlepšují interakci peptidů s imunitním systémem, což vede k posílení obranných reakcí T-buněk, důležitých součástí imunity. Liu zjistil, že při testování micelárních nanopartikulí, které slouží k přenosu peptidů se uvolněné micely (malé kulovité struktury vytvořené z molekulárních jednotek) vážou prostřednictvím peptidů na albumin. Tato nová vazba se projevila neočekávaně silnou imunitní odpovědí.

Peptidová vakcína je typ vakcíny, která využívá krátké úseky bílkovin nazývané peptidy k vyvolání imunitní odpovědi proti specifickým nádorovým buňkám nebo patogenům. Tyto peptidy jsou navrženy tak, aby simulovaly části cílového antigenu, což umožňuje imunitnímu systému rozpoznat a zničit buňky s odpovídajícím povrchem.

První klinická studie vakcíny ELI-002 a její slibné výsledky

V roce 2016 Darell Irvine spolu se svým týmem založil společnost Elicio Therapeutics s cílem přenést jejich objevy z laboratorních experimentů na klinické použití. Jejich vakcína, nazvaná ELI-002, využívá albumin jako základ a kombinuje lipidem vázané peptidy s imunitním posilovačem, což umožňuje efektivní aktivaci imunitního systému. Tento inovativní přístup otevírá nové perspektivy v terapii rakoviny a nabízí naději na efektivní léčbu.

V roce 2021 společnost Elicio zahájila klinickou studii s názvem AMPLIFY-201, která se zaměřila na pacienty s nádory, jež mají mutace v genetickém kódu KRAS, a zejména na adenokarcinom pankreatu (PDAC). Výsledky první fáze této studie byly publikovány v časopise Nature Medicine v roce 2024.

Celý výzkum se zaměřil na sledování 25 pacientů. Ze studie vyplývá, že u 84 % z nich došlo k významnému zvýšení počtu protinádorových T buněk, což naznačuje aktivaci imunitního systému proti rakovinným buňkám. Dále byla zaznamenána úplná eliminace krevních indikátorů spojených s nádorovými buňkami u 24 % pacientů, což naznačuje potenciální účinnost vakcíny v poklesu počtu rakovinných buněk. Pacienti, kteří projevili silnou imunitní odpověď na vakcínu, dosáhli 86% snížení rizika progrese rakoviny nebo úmrtí, což ukazuje na schopnost vakcíny potlačit možné relapsy onemocnění a zlepšit prognózu pacientů.

Tato úspěšná studie představuje naději na novou formu léčby rakoviny, která by mohla být účinná především u pacientů s KRAS-mutovanými nádory, jako je adenokarcinom pankreatu (PDAC), který má omezené možnosti léčby. Elicio má v plánu pokračovat v testování své vakcíny i u dalších typů rakoviny, které jsou řízeny mutacemi v génu KRAS, jako jsou kolorektální karcinomy a karcinomy ne-kletočného plicního nádoru, aby poskytla naději na efektivní léčbu pro širší spektrum pacientů trpících touto nemocí.