Retro okénko: Škoda auto zabodovala nejen na silnicích, ale také na webu

Škoda Auto má své webové stránky už téměř 30 let

Za tu dobu prošly hned několika významnými designovými proměnami

Ta poslední následuje současné trendy

Stačí letmý pohled na ulici, aby vám bylo jasné, která značka automobilů je v Česku zdaleka nejpopulárnější. Mladoboleslavská Škoda Auto je dlouhodobě největší českou firmou podle tržeb, jedním z největších českých zaměstnavatelů a největším českým exportérem. Společnost byla založena koncem 19. století a od té doby si získala pevné místo v srdci Čechů. Nejenže automobily z Mladé Boleslavi dominují našim silnicím, ale překvapivě zajímavý vývoj zaznamenala společnost také s ohledem na svou prezentaci na internetu.

Skromné začátky velké české značky

Historie automobilky z Mladé Boleslavi začala 17. prosince 1895, kdy dva cyklisté – mechanik Václav Laurin a knihkupec Václav Klement – založili malý podnik Laurin & Klement na výrobu jízdních kol. První automobil s názvem Voiturette A poté sjel z výrobní linky v roce 1905, o dvacet let poté dochází ke spojení se strojírenským koncernem Škoda. Po válce nebylo možné obnovení původního výrobního programu v celé jeho šíři, obzvláště když došlo k zestátnění velkých podniků a následné reorganizaci průmyslu, při kterém byl původní koncern Škoda direktivně rozdělen.

Rok 1958 se nesl ve znamení reorganizace československého průmyslu a o dva roky později začala velkorysá výstavba nové automobilky na ploše cca 80 hektarů, s vlastní elektrárnou, vlastním nákladním nádražím, délkou vleček 10 km a délkou vnitřních komunikací 13 km, které spojovaly 40 nových budov.

Po Sametové revoluci se objevily hospodářské problémy společnosti, které bylo potřeba řešit. Na přelomu března a dubna 1991 vznikla Škoda, automobilová akciová společnost, která se následně stala součástí koncernu Volkswagen se sídlem ve Wolfsburgu. Nutno podotknout, že první roky pod VW nebyly pro Škodu nijak příznivé, docházelo k propouštění zaměstnanců a hned v roce 1991 byly problémy s odbytem vozů, jenž se podařilo překonat. V únoru 1995 byl položen základní kámen nového montážního závodu v Mladé Boleslavi, kde se v roce 1996 začal montovat nový osobní vůz Škoda Octavia.

Přibližně v té době se začaly objevovat také první webové stránky společnosti Škoda Auto, které se na svou dobu poměrně vymykaly – především svou velkou ruční malůvkou, avšak kombinace nesourodých a výrazných barev, různých fontů a neučesaného designu je již zcela v souladu s dobovými weby. O dva roky později nastoupila Škoda na cestu usedlejšího a konzervativnějšího designu, kterému dominovaly tlumené barvy. Tato prezentace sice nevypadá až tak špatně, nicméně více než atraktivní web připomíná tištěnou brožuru.

Škoda následuje designové trendy

Rok 2003 umístil logo společnosti na pravou stranu do mírné kapky, kterou doplnilo heslo „Think Ahead“. Šedé tlumené barvy stále dominují, nicméně pomalu se začíná prosazovat i nový trend, kterým jsou velké obrázky. O šest let později si můžeme povšimnout následování v té době běžných designových trendů, nástup hesla „Simply Clever“, důraz na fotografie a prezentaci tiskových zpráv. Překvapením je také malý banner, který láká na nově spuštěný web zaměřený na děti. Dva roky na to už Škoda opustila šeď a více implementovala typickou zelenou barvu.

Trendy se neustále vyvíjejí a také Škoda reagovala. Například v roce 2017 jsme mohli na webu automobilky vidět moderní trendy s velkým důrazem na co možná největší fotografie, výrazný úbytek textu nebo větší prvky UI. Nechybí modernizované logo nebo tradiční zelená barva, tentokrát v mnohem menší míře, než v minulosti.

Rok 2020 opustil od textu takřka úplně a design vsadil na velké dlaždice s fotografiemi, které slouží jako rozcestník. V posledních dvou letech došlo na implementaci moderního loga či většímu důrazu na elektromobilitu. Velké dlaždice dominují hlavní stránce stále a prozatím to vypadá, že se tento trend jen tak nezmění.