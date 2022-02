Recenze Tesla Smart Switch: chytrý vypínač za rozumnou cenu

Osvětlení je jedním ze základů chytré domácnosti

Tesla Smart Switch je povedený vypínač s minimem nedostatků

Za cenu 599 Kč se jedná o dostupné řešení pro nenáročné uživatele

Osvětlení je jedním ze základních pilířů chytré domácnosti. Způsobů, jak z hloupých světel udělat chytrá, je několik, přičemž nejrozšířenější jsou dva: buďto můžete do svého domu či bytu pořídit chytré žárovky, anebo vsadit na chytré vypínače. Obě varianty mají své výhody a nevýhody. Záleží tedy na vás, zda dáte přednost jednodušší instalaci a omezené funkčnosti, nebo složitější instalaci a vyššímu komfortu.

Chytré vypínače Tesla Smart spadají do druhé kategorie, kde se neobejdete bez alespoň elementární znalosti elektřiny a elektroinstalace. Na druhou stranu získáte chytré osvětlení ovladatelné z vašeho telefonu a zároveň funkční vypínače, které můžete používat dle libosti.

Obsah balení a design

Prodejní krabička obsahující vypínač Tesla Smart Switch je po stránce obsahu velmi minimalistická. Kromě samotného vypínače, manuálu a dvou šroubků uvnitř nic dalšího nenajdete. Dejte si ovšem pozor, jakou variantu vypínače si od Tesly objednáte – v závislosti na zvoleném typu může vypínač pro své napájení vyžadovat baterie či bránu pro protokol ZigBee. Námi testovaná varianta se napájí přímo z elektrické sítě a propojuje se přímo s domácí Wi-Fi sítí.

Bílá barva vypínači sluší a díky ní zapadne do celé řady domácností. Tlačítko nemá nikterak velký odpor, přesto je jeho stisk zřetelný. Na spodní hraně se ještě nachází stavová dioda, kterou lze ovšem také vypnout. Západka na spodní hraně poté slouží pro rychlé rozebrání vypínače.

Instalace a parametry

Pokud víte, co je to fáze či „nulák“, s instalací vypínače Tesla Smart Switch nebudete mít větší potíže. V manuálu jsou popsány tři typy schémat zapojení, které pasují na valnou většinu elektroinstalací. Před rozebráním a instalací chytrého vypínače nezapomeňte vypnout pojistky (případně i pro jistotu zkoušečkou otestovat napětí) a než vypínač definitivně umístíte na zeď, raději jej vyzkoušejte, zda vše funguje jak má. Pakliže si ovšem nejste instalací jistí, raději zavolejte zkušeného elektrikáře.

Než vypínač Tesla Smart Switch zakoupíte, raději předtím zkontrolujte svou elektroinstalaci u vypínačů, které máte v plánu vyměnit za chytrou variantu. V mém bytě z 50. let je elektroinstalace sice v pořádku, ovšem není připravena na instalaci chytrého zařízení – vypínač sice fungoval, ovšem světlo nešlo vypnout. Ani na druhý pokus, u zhruba 15 let starého rodinného domu, jsem neměl mnoho štěstí – problém byl tentokrát v „nuláku“. Až napotřetí se mi podařilo najít elektroinstalaci, do které jsem zvládl vypínač zapojit správně i coby naprostý laik.

Teď ale několik technických specifikací vypínače. Ten vyžaduje napájení s parametry 100‒240 V AC 50/60 Hz. Maximální zatížení v případě žárovky je 1 500 W (zářivka 600 W a LED 600 W), příkon v pohotovostním režimu je méně než 0,5 W, provozní teplota se pohybuje v rozmezí od -10 do 45 °C a provozní vlhkost je <90 %. Bezdrátové spojení zajišťuje 2,4GHz Wi-Fi standardu 802.11b/g/n. Rozměry vypínače jsou 86 × 86 × 37,5 milimetrů. Pokud jste měli v plánu použít vypínač mimo domácnost, raději tento krok dobře zvažte – výrobce uvádí, že vypínač se hodí pouze pro použití v interiérech. A chybějící odolnost proti vodě a prachu mu dává za pravdu. Rád bych viděl certifikaci alespoň IP44.

Funkce a mobilní aplikace

Po úspěšném zapojení a spárování s mobilní aplikací Tesla Smart (dostupná jak pro Android, tak iOS – odkazy najdete v boxu níže), které je rychlé a jednoduché, můžete vypínač používat úplně stejně, jako by se jednalo o naprosto běžný vypínač. To by ovšem byla škoda, neboť aplikace nabízí celou řadu funkcí.

Kromě vypínání světel na dálku skrze aplikaci či hlasového asistenta můžete nastavit automatické vypnutí/zapnutí světel i intenzitu osvětlení. V případě vypínání/zapínání vypínače lze nastavit režim odpočítávání (světla se po uplynulém čase sama vypnou), plánování zapínání/vypínaní v určitém čase, opakované zapínaní/vypínání po uplynulém časovém limitu či náhodné zapínaní/vypínání (pro navození dojmu, že v domácnosti někdo stále je).

Ta pravá kouzla ale začínají ve chvíli, kdy do celého systému zapojíte automatizace v rámci ekosystému Tesla Smart nebo jiného podporovaného standardu chytré domácnosti. V ten moment už nemusíte řídit pouze vypínaní a zapínaní světel, ale také ostatních chytrých zařízení.

Například po zapnutí světla v kuchyni se může automaticky zapnout čistička vzduchu na maximální výkon nebo po vypnutí světla v ložnici se mohou zároveň vypnout všechna ostatní chytrá zařízení. Možností je zkrátka celá řada.

Napojení na chytrou domácnost

Možnost začlenění do chytré domácnosti je jednou z předností vypínače Tesla Smart Switch. Nejenže podporuje přímé propojení s domácí Wi-Fi sítí a vlastní aplikací Tesla Smart (která je z valné většiny v češtině), ale podporuje také propojení s chytrou domácností standardu Google Home či Amazon Alexa. Možnosti nastavení sice nejsou v těchto případech tak detailní jako v samotné aplikaci, nicméně pokud máte vícero chytrých zařízení i od jiných výrobců než Tesla, jejich vzájemné propojení to usnadní.

Pakliže máte svou chytrou domácnost postavenou na protokolu ZigBee, musíte zakoupit správnou variantu vypínače. Tuto si následně můžete propojit s vlastní bránou ZigBee, případně využít tu od Tesly.

Závěrečné hodnocení

Tesla Smart Switch je povedený chytrý vypínač určený pro všechny, kteří s chytrou domácností začínají a nechtějí za ni utratit příliš velkou sumu. Univerzální design, dobrá podpora různých standardů chytré domácnosti, příkladná spolehlivost a aplikace v češtině dělají z chytrého vypínače od Tesly skvělý vstup do světa chytrého osvětlení, nemluvě o možnosti vybrat si také variantu pro ovládání více světel.

Nevýhodou je složitější instalace, která může být pro řadu lidí překážkou, a pokud bychom chtěli být velcí šťouralové, byla by to i chybějící integrace do systému Apple HomeKit. Pokud bydlíte ve starším bytě či domě šitém horkou jehlou, nemusí vypínače pasovat tak, jak byste si představovali, kvůli čemuž se nevyhnete vrácení zboží, případně povolání elektrikáře. Stejně tak zamrzí absence odolnosti proti vodě a prachu, takže vypínač na terasu musíte hledat jinde. Za cenu 599 Kč se ale jedná o skvělou koupi pro nenáročného uživatele.

Tesla Smart Switch 8.8 Design a zpracování 9.5/10

















Jednoduchost instalace 7.9/10

















Funkce 9.0/10

















Napojení na chytrou domácnost 8.8/10

















Klady univerzální design

široká podpora standardů chytré domácnosti

aplikace pro Android i iOS v češtině

možnost vybrat si Wi-Fi, nebo ZigBee variantu

atraktivní cena Zápory složitější instalace

absence odolnosti proti vodě a prachu

chybí podpora Apple HomeKit Koupit Tesla Smart Switch