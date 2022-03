Recenze Tesla Smart Aroma Diffuser: chytře provoní celou domácnost

Přednostmi jsou spolehlivost a dobrá konektivita

Nejvíce zamrzí nepříliš atraktivní vzhled

Cena činí 1 290 Kč, lahvička vonného oleje vyjde na asi 60 Kč

Příjemná atmosféra v domácnosti, to není jen o dobrých mezilidských vztazích. Můžete ji navodit celou řadou způsobů, přičemž jeden z těch zaručených spočívá v použití tzv. aroma difuzéru. Ten nejenže vnitřní prostor příjemně provoní, ale také příjemně zvlhčí vzduch. Jenže myslet neustále na to, že musíte difuzér zapínat a vypínat, to dovede regeneraci sil slušně otrávit. Chytrý Tesla Smart Aroma Diffuser tento problém řeší – provoní jakoukoli místnost automaticky díky napojení na systém chytré domácnosti. Co dalšího ještě může nabídnout?

Design a obsah balení

Hned po vybalení zařízení mne zklamala jeho barva, která je avizována jako bílá, nicméně v praxi se jedná spíše o krémovou. Ta by sama o sobě nebyla špatná, jen kdyby v kombinaci s plastem nepůsobila tak laciným dojmem.

Vzhledem k tomu, že aroma difuzér velmi často stojí na viditelném místě, musí nejen zapadnout do širokého spektra domácností, ale také se za něj jeho majitel nesmí stydět. U tohoto od Tesly si nicméně nejsem tak jistý, že se jím bude jeho majitel chtít pochlubit.

Při porovnání vzhledu s běžným „hloupým“ řešením nevychází to od Tesly vítězně. Pokud se ovšem přes nepříliš libý zrakový vjem dokážete přenést, zpracování vás nezklame. Ačkoli je celé zařízení vyrobené z plastu, na omak nepůsobí lacině a neměl bych obavy o životnost.

V balení kromě samotného difuzéru a návodu najdete ještě adaptér – zařízení se napájí z elektrické sítě a nemá vlastní baterii. Vhodnou vůni už si musíte vybrat sami, nicméně vzhledem k tomu, že jedna 10ml lahvička stojí zhruba 60 korun a vydrží vám opravdu dlouho (na jednu nádržku stačí 3–5 kapek), nejedná se o žádnou dramatickou investici.

Parametry a funkce

Zařízení měří 15 × 15 × 14,3 centimetrů, objem nádrže je maximálně 200 mililitrů, maximální výstup páry činí 30 ml/h, místnost může mít maximální velikost 20 m2 a difuzér disponuje výkonem 10 W.

Samozřejmost představuje propojení s domácí sítí skrze Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n. Ovládání probíhá jak přes mobilní aplikaci pro Android či iOS, tak pomocí tlačítek přímo na zařízení.

Pokud jde o funkce, nebudete překvapeni – kromě zapnutí/vypnutí můžete přímo skrze fyzická tlačítka nastavit intenzitu výstupu páry (ve dvou krocích), zkontrolovat připojení k síti, zapnout/vypnout LED podsvícení po obvodu či nastavit automatické vypnutí po 1, 3 nebo 5 hodinách. Maximálně zvládne difuzér osvěžovat vaši domácnost 10 hodin, nicméně potřebuje si u toho dělat krátké přestávky.

Difuzér v praxi funguje poměrně spolehlivě a místnost dokáže díky 2,4 milionům kmitů za sekundu dobře provonět, jen je potřeba dát si pozor na množství vonného oleje – opravdu stačí pouze pár kapek. Pokud plánujete použití ve větší místnosti, než je maximální doporučená velikost, případně pokud máte vyšší stropy, může být efekt menší. Každopádně nemusíte mít obavy v případě, kdy by v nádržce došla voda – v tomto případě se totiž zařízení samo vypne.

Mobilní aplikace a chytrá domácnost

Aplikace Tesla Smart, která sdružuje všechna zařízení od Tesly, umožňuje prakticky to samé jako zmíněná tlačítka. Na dálku tak můžete difuzér zapnout/vypnout, nastavit intenzitu páry, zadat odpočet či zapnout/vypnout LED podsvícení. V rámci aplikace jde ještě nastavit barva LED, a to jak na jeden stálý odstín, tak na střídání různých barev.

Pokud používáte více zařízení od Tesly či využíváte chytré domácnosti od Googlu či Amazonu, otevírá vám Tesla Smart Aroma Diffuser mnohem širší možnosti ovládání.

Ať už jde o zapínání/vypínání podle denní doby či času příchodu domů, společně s dalšími zařízeními (aby například neběžel difuzér současně s čističkou vzduchu) nebo na dálku, kdykoli si vzpomenete, Tesla s těmito úkony nemá žádný problém.

Navázání na ekosystém Googlu a Amazonu je taktéž dobré i spolehlivé, pouze počítejte s tím, že přímo z jejich aplikace nepůjde ovládat všechno, co z aplikace Tesla Smart. Na podporou Apple HomeKit a jiných chytrých standardů (jako třeba SmartThings od Samsungu) bohužel musíte zapomenout.

Závěrečné hodnocení

Pakliže hledáte způsob, jak to u sebe provonět a trochu zvlhčit vzduch, představuje chytrý Tesla Smart Aroma Diffuser skvělou volbu, obzvláště pokud je vaše domácnost patřičně chytrá a nechcete si pořizovat alternativu, kterou budete muset ovládat manuálně. Spolehlivost a podpora chytré domácnosti je jeho hlavní předností, ale pro někoho může být velkou překážkou vzhled, který není příliš reprezentativní.

Za doporučenou cenu 1 290 Kč se nejedná o špatnou volbu, tedy pokud jsou pro vás funkce a napojení na chytrou domácnost přednější než vzhled. Samotná částka není nejnižší, obzvláště v kontextu „hloupých“ difuzérů, jejichž cena je v některých případech až o polovinu nižší, přičemž jejich vzhled je o poznání atraktivnější. Pokud si tedy nepotrpíte na chytré funkce a řešíte estetickou stránku, mnoho důvodů pro zakoupení zařízení od Tesly nenajdete.

Tesla Smart Aroma Diffuser 8 Design a zpracování 6.1/10

















Parametry a funkce 8.8/10

















Napojení na chytrou domácnost 9.0/10

















Klady spolehlivost a jednoduchá obsluha

možnost ovládání z aplikace i tlačítky na zařízení

propojení s chytrou domácností

široké možnosti automatizace Zápory nepříliš reprezentativní vzhled

oproti „hloupé“ konkurenci až 200% cena

chybí podpora pro HomeKit aj. Koupit Tesla Smart Aroma Diffuser