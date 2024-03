Recenze Realme 12 Pro: stylovka s výrazným šrámem na duši

Realme se snaží vrátit se mezi smetánku střední třídy

Jeho model Realme 12 Pro vsází na povedený design, špičkový displej či slušný hlavní fotoaparát

Za cenu 9 999 Kč ovšem má i poměrně zásadní nedostatky, například zastaralý Snapdragon 6 Gen 1

Realme se po nedávném comebacku snaží opět vrátit na své ztracené pozice, především co se střední třídy týče. Cesta to bude dlouhá a trnitá, nicméně nová řada Realme 12 tvořená dvěma modely má být příslibem lepších časů. Testovaná novinka Realme 12 Pro (5G), sice vypadá dobře, ale pod kapotou to už taková sláva není. Dokáže tento čínský výrobce s progresivní mladou duší opět zaujmout zákazníky a přesvědčit je o koupi?

Design a zpracování

Po stránce designu není Realme 12 Pro prakticky co vytknout. Lehce zakřivený displej s tenkými rámečky, záda imitující kůži a zlaté prvky po obvodu, středu zad a okolo fotomodulu působí poměrně výrazným dojmem, díky kterému si novinku jasně zapamatujete. Design je vždy subjektivní záležitostí a někdo by mohl oponovat, že Realme 12 Pro působí trochu kýčovitě a jako pouťová atrakce, z mého pohledu se ale jedná o solidní vystoupení z řady plastových a skleněných jednobarevných zařízení, která jsou jedna jako druhá.

Obzvláště musím ocenit zlatý kruh okolo fotomodulu s jemným vroubkováním, který připomíná luxusní hodinky. A má to svůj důvod – za designem novinky stojí Ollivier Savéo, který se v minulosti podílel na designu prémiových hodinek pro značky Rolex, Piaget, Breitling či Roger Dubis.

Samotný fotomodul ze zad telefonu příliš nevystupuje, ale zároveň si o něj můžete opřít prst pro lepší úchop. Také barevně je fotomodul zajímavý svým gradientem modré, která směrem od středu ke krajům ustupuje až do černé barvy. Zlatý pásek protínající střed zad smartphonu zaujme na první pohled, i když tady bych se bez něj možná obešel. V ruce se nicméně telefon drží velmi dobře, díky zádům z veganské kůže neklouže a neulpívají na něm otisky prstů a v ruce působí prémiovým dojmem, ať už v námi testované modré barvě, či v béžové.

V balení najdete kromě telefonu také nabíjecí USB-C kabel, 67W nabíječku a silikonové pouzdro. V něm telefon ztrácí své kouzlo, ale pokud preferujete ochranu před stylem, máte možnost. Pochválit musím také ochrannou fólii na displeji, která je aplikována rovnou z výroby, takže pokud vyloženě nechcete, nemusíte po nákupu telefonu investovat další peníze navíc. Ještě pár slov k rozměrům Realme 12 Pro. Ty se zastavili na 161,5 × 74 × 8,8 milimetrech a hmotnost je 190 gramů, byť v ruce to nepoznáte.

Displej a hardwarová výbava

Přední straně vévodí zakřivený 6,7″ OLED displej s rozlišením 1080 × 2412 pixelů (jemnost 394 ppi), maximálním jasem 950 nitů, obnovovací frekvencí 120 Hz či odezvou na dotyk 240 Hz. Pokud jste fanoušci zakřivených panelů, nemá vás v tomto ohledu co zklamat. Realme 12 Pro nabízí velmi kvalitní zobrazovač, který má dobré barevné podání a špičkové pozorovací úhly. Jen čitelnost na přímém slunci mi nepřišla úplně ideální ani při maximální úrovni jasu.

Uvnitř nalezneme osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 vyrobený 4nm technologií, grafiku Adreno 710, 12 GB RAM či 256GB interní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty. V benchmarku AnTuTu si tato kombinace zajistila 568 412 bodů, což odpovídá zařazení do střední třídy a naznačuje, že se Realme 12 Pro nezalekne ani náročnějších her, byť u těch nejnáročnějších budete muset snížit grafickou kvalitu. Na běžné používání se ale jedná o více než dostatečný výkon.

Co ale může být větší problém, je stáří čipsetu – tady se Realme snažilo ušetřit každou korunu, neboť Snapdragon 6 Gen 1 spatřil světlo světa v září 2022. Od nového smartphonu bych zkrátka očekával novější hardware a tohle je jedno z velkých zklamání. Pro úplnost doplním, že na českém trhu je dostupný ještě model Realme 12 Pro+, který pohání Snapdragon 7s Gen 2 a disponuje novějším 50Mpx fotočipem Sony IMX890. Vyjde ale na 12 490 Kč. Kompletní porovnání hardwarových parametrů Realme 12 Pro a Realme 12 Pro+ si můžete prohlédnout v našem katalogu.

Hardwarové parametry Realme 12 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, octa-core, 4× 2,2 GHz Cortex-A78 + 4× 1,8 GHz Cortex-A55, GPU: Adreno 710, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,5 × 74 × 8,8 mm, hmotnost: 190 g, zvýšená odolnost: IP65 Displej, konektivita a baterie 6,7", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2412 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/2.0", PDAF, OIS, druhý: 32 Mpx, teleobjektiv, f/2.0, 47mm, 1/2.75", PDAF, OIS, 2× optický zoom, třetí: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 16mm, 112˚, 1/4.0", 1.12µm, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.4, 24mm, Full HD video Cena: 9 999 Kč Kompletní specifikace

Ostatní výbava zahrnuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, všechny relevantní geolokační systémy, NFC, 5G, USB-C, odolnost proti vodě a prachu standardu IP65, stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos či optickou čtečku ukrytou v displeji. Pokud jde o reproduktory, ty hrají na svou třídu poměrně dobře, jsou hlasité a netrpí na přílišné zkreslení. Čtečka otisků prstů je taktéž rychlá a spolehlivá a až na občasné drobné zaškobrtnutí ji nelze nic vytknout.

Baterie a výdrž

O dostatečnou výdrž se stará baterie s kapacitou 5 000 mAh, kterou doprovází podpora 67W drátového nabíjení. Na bezdrátové dobíjení bohužel musíme zapomenout. Co se týče výdrže na jedno nabití, je Realme 12 Pro takovým typickým „jeden a půl denním smartphonem“.

Pokud mu dáte pořádně zabrat, není problém ke konci dne hledat nabíječku, nicméně při střídmém používání se po zásuvce budete pídit až po obědě dalšího dne. Rychlost nabíjení je poměrně solidní, pokud používáte dodávaný adaptér a z 0 na 50 procent se dostanete za přibližně čtvrt hodiny. Celou kapacitu baterie pak máte dobitou za zhruba tři čtvrtě hodiny.

Naměřená rychlost nabíjení 67W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 10 minut 16 minut 29 minut 46 minut

Operační systém

Z hlediska softwaru vsází Realme 12 Pro na Android 14 s nadstavbou Realme UI 5.0. Ta mnoho zásadních vylepšení nepřináší a kromě řady možností vizuálního vylepšení toho mnoho navíc nepřináší. Zamrzí přítomnost různého softwarového balastu, který je pro Realme typický a bez kterého se řada uživatelů obejde, naštěstí však lze snadno odinstalovat. O mnoho horší je to v případě optimalizace.

Ta se v případě Realme zrovna dvakrát nepovedla a na odladěnosti systému je to bohužel znát. Tu a tam narazíte v telefonu na záseky a aplikace mají tendenci padat i když po nich nechcete nic zvlášť náročného. Kde byly softwarové nedostatky znát nejvíce, je ovšem fotoaparát. Při focení na 4× přiblížení (které využívá teleobjektiv) se až příliš často stávalo, že výsledný snímek byl rozmazaný či plný grafických artefaktů, kvůli čemuž fotka putovala rovnou do koše. Samotná aplikace fotoaparátu se také několikrát během testování rozhodla, že se zkrátka nespustí a pomohl až restart zařízení.

Marně si vzpomínám, kdy naposledy jsem toto u nějakého telefonu viděl, nicméně nějaký ten rok to bude. Ano, Realme tento nedostatek může (a pravděpodobně tak učiní) odstranit softwarovou aktualizací, nicméně nevyvolává to dobrý dojem. U zařízení s poloviční cenou by se nad tímto dalo přimhouřit oko, ale ve střední třídě je standard už trochu někde jinde.

Fotoaparát a záznam videa

Zadní stranu a kruhový fotomodul opanují hned tři fotoaparáty:

hlavní 50Mpx snímač Sony IMX882 o velikosti 1/2″ s clonou f/1.8, PDAF a optickou stabilizací obrazu

širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 8 Mpx, úhlem záběru 112˚, clonou f/2.2 a funkcí makra

Teleobjektiv fotočipem Sony IMX709 o velikosti 1/2,74″ s rozlišením 32 Mpx, 2× optickým přiblížením, clonou f/2.0, PDAF a optickou stabilizací obrazu

Přední 16Mpx selfie kamera s clonou f/2.4

Na papíře se nejedná o vůbec špatnou kombinaci, především pokud jde o hlavní fotoaparát. Za dobrých světelných podmínek odvede solidní práci, byť postprocessing je poměrně agresivní, na což trpí zejména detaily. Jinak mají snímky poměrně slušný dynamický rozsah, adekvátní vyvážení bílé a také jsou vcelku ostré. To bych ale bral jako standard v dané cenové kategorii. Snímky z širokáče už na tom jsou co se týče dynamického rozsahu trochu hůře, barevné podání snímků se mírně liší a ostrost ztrácí, především při okrajích. Teleobjektiv při základním 2× přiblížení je až překvapivě dobrý a fotografie víceméně odpovídají hlavnímu fotoaparátu.

Výtku mám ovšem k 4× digitálnímu zoomu, který vám fotoaplikace nabízí, tudíž jej nelze v rámci recenze opomenout. Získat z něj solidní fotografii je až překvapivě obtížné, přitom podle parametrů by to až takový problém být neměl. Snímky jsou v lepším případě rozmazané a to nějak zvlášť roztřesené ruce nemám. Tady mám silný pocit, že není ani tak chyba ve stylu focení, jako v samotném telefonu.

Za horších světelných podmínek máte opět k dispozici kompletní sestavu fotoaparátů, což na jednu stranu chválím, ale na tu druhou musím výrazně doporučit, abyste používali pouze hlavní fotoaparát. Ty ostatní totiž tvoří jen podprůměrně snímky, ale hezky popořadě. Hlavní snímač se sice snaží, ale neumí si příliš poradit s protisvětlem, výsledné fotografie dvakrát neoplývají detaily a samotné snímky jsou sotva průměrné. Teleobjektiv je v noci se svým 2× přiblížením překvapivě použitelný a pokud máte dobrý zdroj světla, je schopen vytvořit překvapivě dobré snímky. Jakmile ale dostane trochu náročnější podmínky, nedokáže ani správně vyvážit bílou, o detailech a ostrosti raději nemluvit.

Na širokoúhlý fotoaparát v noci raději úplně zapomeňte. Průměrně kvalitní snímek z něj získáte jen za ideální kompozice, nicméně pokud nemáte k dispozici opravdu silný zdroj světla, který perfektně osvětluje fotografovanou scénu, budou výsledky stěží podprůměrné. 4× zoom teleobjektivu si poté pokaždé hází mincí, zda vám vytvoří použitelný snímek, nebo něco, co poputuje okamžitě do koše.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Natáčení videa se kvůli použitému procesoru zastavilo na rozlišení 4K a 30 snímcích za sekundu. V případě, že byste chtěli využít 60 snímků za sekundu, musíte sáhnout po rozlišení Full HD. Na něm se zastavíte i v případě, kdy chcete pro natáčení využít elektronickou stabilizaci obrazu. Relativně stabilní záznam nabízí telefon i v nejvyšším rozlišení, takže moc důvodů, proč sahat po Full HD nemáte.

Samotná kvalita videí je velmi diskutabilní. Na jednu stranu sice netrpí agresivním přeostřováním a fotoaparát se zvládá přizpůsobovat světelným podmínkám, na druhou stranu Realme rezignovalo na jakoukoli stabilizaci a výsledné záznamy jsou viditelně roztřesené, i když natáčíte scénu v plynulém pohybu. Přepínání mezi fotoaparáty je také troch vabank, obzvláště pokud využijete větší digitální zoom – nejednou se mi záznam jednoduše zasekl a natáčení jsem musel ukončit. Za horších světelných podmínek nejsou výsledky o moc lepší a natáčení je spíše nouzovým řešením, pokud opravdu potřebujete nějaký záznam. Nezachraňuje to ani zvuk, který je svou kvalitou podprůměrný.

Závěrečné hodnocení

Realme 12 Pro je návratem čínské značky do bitvy o krále střední třídy. Ve své naleštěné zbroji sice vypadá velmi dobře a ostatní mu mají co závidět, jenže na jedno oko je slepý a na svém oddaném oři sedí obráceně. I přes to má šanci získat alespoň některé pozice zpět, především u svých dřívějších zákazníků, kteří se nyní poohlížejí po novém zařízení a nemají se značkou špatnou zkušenost. I tak se ale možná vyplatí spíše sáhnout po některém z konkurenčních zařízení, která za dobu absence Realme na našem trhu nezahálela a která pohání mnohem modernější čipset, než zde použitý Snapdragon 6 Gen 1.

Mezi přednosti Realme 12 Pro patří prvotřídní displej, povedený design a konstrukce, rychlé nabíjení či hlavní fotoaparát. Nedostatkem je naproti tomu slabší a zastaralý hardware (zejména již zmíněný čipset), horší optimalizace softwaru či nepřesvědčivé výkony ostatních fotoaparátů, a to jak při pořizování snímků, tak u natáčení videa. Za cenu 9 999 Kč se jedná o zajímavou alternativu k zavedeným značkám, nicméně vzhledem k tuzemské historii Realme je lepší být obezřetný. Ani dražší Realme 12 Pro+ na tom není o moc lépe a i v jeho případě se šetřilo na hardwaru. Návrat na výsluní se tedy alespoň pro zatím odkládá.

Realme 12 Pro 5G 7.8 Design a zpracování 8.8/10

















Výkon a optimalizace 7.2/10

















Hardwarová výbava 6.9/10

















Kvalita fotografií a videa 7.3/10

















Výdrž baterie 9.0/10

















Klady povedený design

prvotřídní displej

rychlé 67W nabíjení

ucházející hlavní fotoaparát Zápory slabší a zastaralý hardware (Snapdragon 6 Gen 1)

horší softwarová optimalizace

nepřesvědčivé výkony ostatních fotoaparátů

