Recenze Levoit OasisMist 1000S Smart: velký zvlhčovač pro velký domov

Zvlhčovač vzduchu Levoit OasisMist 1000S Smart je spolehlivý společník do (nejen) chytré domácnosti

Velká nádržka, nízká hlučnost a asistent pro péči o rostliny jsou jen některé přednosti

Ačkoli není bezchybný, za cenu 4 290 korun jen těžko hledá konkurenci

Přístupy k chytré domácnosti mohou být různé. Od kontroly prakticky veškeré elektroniky skrze chytrý telefon, přes specifické zaměření například na ochranu majetku skrze kamerový systém, až po ryze praktické vychytávky, které v ideálním případě zapojíte, nastavíte a ony automaticky vylepšují váš životní prostor. Do poslední kategorie bezesporu spadají také zvlhčovače vzduchu, jako je Levoit OasisMist 1000S Smart. Ten je skvělým příkladem toho, že i poměrně jednoduchá věc může být chytrá a najde si své místo prakticky v každé domácnosti.

Zpracování a design

U každého produktu do domácnosti hraje design důležitou roli. Přeci jen bude umístěný v prostoru, kde netrávíme zrovna málo času a asi nikdo z nás se nechce dívat na vyloženě ošklivé věci. Ačkoli je design subjektivní, Levoit OasisMist 1000S Smart z mého pohledu patří mezi ty povedenější zvhlčovačky na trhu. Ocenění za skvělý design patrně sbírat nebude, ale svým nevtíravým provedením a neutrální bílou barvou skvěle zapadne do řady domácností, pakliže si vyloženě nelibujete ve výrazných barvách.

K plastovému válcovitému tělu je potřeba čtyřmi šrouby přimontovat černou plastovou podložku a poté už jen zvlhčovač umístit vhodně do prostoru. Ten se kromě odnímatelné podložky sestává ze základny, která slouží jako zásobník pro až 10 litrů vody, a která rovněž obsahuje i filtr, a vrchní části, kde najdeme displej, dotyková tlačítka pro ovládání, řídící jednotku a místo, odkud se do prostoru odpařuje voda. Rozměry 72,8 × 25,3 × 21,4 centimetrů a hmotnost 2,9 kilogramů není nic zvlášť nestandardního, nicméně je potřeba je mít na paměti, pokud ve své domácnosti bojujete s každým volným centimetrem.

Parametry a funkce

Nejprve zmiňme několik parametrů zvlhčovače Levoit OasisMist 1000S Smart: napájení AC 100-240 V, 50/60 Hz, příkon 27,5 W, zvlhčovací výkon 350 ml/hod, hlučnost 27 dB, ultrasonické odpařování a objem nádržky 10 litrů s vrchním plněním. Podle informací výrobce by měla zvlhčovačka obsloužit místnost okolo 55 m², nicméně ani ve větším prostoru jistě neodvede špatnou práci, jen nebude tak moc efektivní. Pokud ji plánujete dát spíše do menší místnosti, pak je na zvážení, zda takto velký zvlhčovač potřebujete. Pochválit musím také přítomnost filtru, který zajistí, že odpařovaná voda bude pokud možno co nejčistější. Zvlhčovací výkon by sice mohl být větší, ale v rámci cenové kategorie dosahuje průměrné hodnoty.

Z hlediska funkcí zde nenajdeme prakticky nic vyloženě překvapivého, až tedy na jednu či dvě drobnosti. V aplikaci máte kromě přehledu aktuální vlhkosti možnost nastavit aktivitu zvlhčovače automaticky, zvolit sílu manuálně nebo jej nastavit do nočního režimu. Samozřejmostí je volba konkrétního cíle vlhkosti v místnosti a to od 40 % až do 80 %, přičemž ideální vlhkost se pohybuje právě v rozmezí mezi 40 a 60 procenty.

Kromě přehledu vývoje vlhkosti v čase můžete ještě nastavit automatické vypnutí ve chvíli, kdy dosáhnete požadované vlhkosti (a opětovné zapnutí, pokud vlhkost poklesne), vypnutí velkého displeje, nastavení nočního světla a jeho intenzity, nastavení časovače či zvolení konkrétního rozvrhu, kdy se má zvlhčovat a kdy ne. Zajímavostí je ještě nastavení speciálních režimů podle toho, jaké rostliny máte v domácnosti. Další možností ovládání jsou dotyková tlačítka přímo na zvlhčovači, kde najdete kromě vypnutí/zapnutí i možnost automatického zvlhčování, manuálního nastavení intenzity či nočního režimu. Třetí možností je dálkové ovládání.

Tady se musím pozastavit nad mírnou nelogičností, ke které se Levoit uchýlil. Kdo by čekal, že aplikace bude nejvíce nabitá možnostmi, šeredně by se spletl. Paradoxně nejvíce možností ovládání nabízí dálkový ovladač, kde si můžete na pár kliknutí nastavit prakticky všechno. Osobně nechápu, proč si v manuálním režimu v aplikaci nemůžu zvolit intenzitu vypouštění páry nebo proč chybí na samotném zvlhčovači tlačítko na vypnutí displeje či zapnutí/vypnutí nočního svícení. Zamrzí také absence češtiny, což při ovládání samotné zvlhčovačky až tak nevadí, avšak u pokročilejších funkcí už to překážka být může.

Používání a chytrá domácnost

Při běžném používání ale naštěstí tyto nelogičnosti ztrácejí na významu, neboť propojení s chytrou domácností a obecná nenáročnost zvlhčovačů vzduchu je koncipována tak, že jakmile jednou zvlhčovač nastavíte, necháte jej automaticky dělat jeho práci. Pokud vyloženě nemáte specifickou představu, kdy a jak by měla zvlhčovačka fungovat, je nejlepším řešením automatický režim. Ten se zvládne vypínat či zapínat podle aktuální vlhkosti, takže stačí jen jednou nastavit požadovanou vlhkost a o zbytek se přístroj postará sám.

Vášnivé pěstitele domácí zeleně potěší funkce Plant Care. V ní máte možnost navolit do vaší domácnosti všechny možné květiny, ať už skleníkové, okrasné, sukulenty nebo dokonce zeleninu. Pokud si nejste jistí, jakého druhu je vaše květina, můžete využít rozpoznávání skrze fotoaparát, na které se ale nedá příliš spolehnout, nebo integrovaného fóra, pokud ovládáte angličtinu. Potěšující je, že Plant Care vám nejen doporučí správnou vlhkost, ale také vám dá další tipy ohledně pěstování daných rostlin, což se hodí především začátečníkům. Stačí jen zadat rostlinu, odpovědět na pár otázek a následně můžete svým rostlinám vytvořit nejen ideální podmínky, ale také je nezapomenete zalít či pohnojit.

Podpora chytré domácnosti je v případě Levoit OasisMist 1000S Smart téměř dokonalá. Kromě aplikace VeSync máte možnost zvlhčovač propojit s Alexou od Amazonu, případně s Assistantem od Googlu. Na HomeKit se bohužel nedostalo, což nepotěší především majitele Apple zařízení. Alexa toho klasicky zvládne ze svého prostředí ovládat více než řešení od Googlu, avšak základní automatizace a ovládání hlasem zvládají oba chytří asistenti na jedničku.

Větší rozměry zvlhčovače Levoit OasisMist 1000S Smart a především 10l nádržka na vodu je vhodná nejen pro větší místnosti a domácnosti, ale také pro všechny, kteří neradi každou chvíli doplňují vodu. Z praktického testování mohu potvrdit tvrzení výrobce, že po naplnění vám vydrží zvlhčovač upravovat vaše domácí mikroklima až 100 hodin. Pochopitelně pokud bydlíte v domácnosti trpící na suchý vzduch, bude toto číslo o něco menší, stejně tak pokud budete zvlhčovat často a ve velkém, namísto toho, abyste vsadili na automatiku.

Osobně příliš nechápu význam noční lampičky, která osvětlí vnitřní prostor nádrže z vodou, přičemž ven proniká světlo jen skrze úzký pruh průhledného plastu, který zároveň slouží pro kontrolu množství vody v zásobníku. Světlo je i při maximální intenzitě velmi decentní a prakticky neviditelné, a pokud jeho myšlenka měla být, že bude vytvářet příjemné prostředí například při sledování filmů, pak o jeho významu musím silně pochybovat.

Zajímavou možnost mají pak také všichni ti, kteří nechtějí jen vlhčí vzduch, ale také by rádi svou domácnost provoněli nějakými aromatickými oleji. I na tuto možnost Levoit myslel. Zatímco u většiny aromalamp a menších zvlhčovačů musíte aromatický olej nakapat přímo do nádrže, v případě desetilitrové nádrže to příliš smysl nedává – jednak byste aromatického oleje vypotřebovali opravdu hodně a pak také ve chvíli, kdy vás vůně omrzí, by to znamenalo docela velkou a zbytečnou ztrátu velkého množství vody při výměně.

Levoit to vyřešil šikovným kompromisem, kdy na bok zařízení přidal malé dvířka, která obsahují vatu – na ni stačí nakapat malé množství oleje a o aroma v domácnosti máte postaráno. Ve chvíli, kdy vás vůně omrzí, tak stačí dvířka vyjmout a problém je vyřešen. V balení máte navíc i nějaké ty nahradí polštářky, což chválím.

Závěrečné hodnocení

Levoit OasisMist 1000S Smart je spolehlivý zvlhčovač vzduchu, který se hodí především do větších domácností. Pakliže máte k dispozici dostatek prostoru, je ve vaší oblasti suchý vzduch, případně máte větší množství květin, kterým chcete vytvořit kvalitní prostředí, rozhodně s tímto zvlhčovačem nešlápnete vedle. Ať už jde o příjemný, nevtíravý design, spolehlivé fungování automatického zvlhčování, propojení s chytrou domácností, možnost využít vonné olejíčky, velká nádržku na vodu či hned několik možností ovládání, nemám v důležitých oblastech Levoitu prakticky co vytknout.

Pokud bych ale hodně hledal, přeci jen bych něco našel. Nejednotné ovládání, kdy každý způsob něco umí a něco ne, mi nepřijde příliš šťastný. Absenci podpory pro HomeKit také nevidím příliš rád, stejně jako chybějící češtinu v aplikaci. Noční světlo Levoit jistě implementoval s bohulibým cílem, v praxi je ale tohle světýlko k ničemu.

Průměrný zvlhčovací výkon doplňuje nízká hlučnost, což z něj dělá příjemného společníka do (nejen) chytré domácnosti. To jsou ale jen drobnosti, které vyblednou při pohledu na cenu – 4 290 Kč je totiž velmi příjemná cena za produkt, který vám v domácnosti vytvoří příjemné klima a vydrží vám poměrně dlouho bez nutnosti upgradu.

Levoit OasisMist 1000S Smart 8.9 Design a zpracování 9.3/10

















Ovládání a údržba 9.0/10

















Chytré funkce 8.8/10

















Zvlhčování vzduchu 9.1/10

















Mobilní aplikace 8.5/10

















Klady příjemný design

velká 10l nádržka na vodu

asistent pro pěstování rostlin

tichý chod

několik způsobů ovládání

funkční automatické zvlhčování

příznivá cena Zápory absence češtiny v aplikaci

nejednotné ovládání

zbytečná noční lampička

chybí podpora pro HomeKit Koupit Levoit OasisMist 1000S Smart