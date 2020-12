Recenze internetové televize SledovaniTV: pohodlný přístup k vysílání odkudkoliv

S přechodem České republiky na nový standard vysílání pro mnohé domácnosti vyvstala otázka, zda koupit set-top box, či rovnou novou televizi. Ať už jste se rozhodli jakkoli, tak především mezi mladými je častá ještě jedna odpověď – ani jedno. Pozemní vysílání nepatří mezi nejoblíbenější, především kvůli vysokému počtu reklam a nemožnosti zvolit si, co právě chcete sledovat.

Služby jako HBO GO či Netflix pozemnímu vysílání zdatně konkurují, nicméně nenajde na nich všechno. Třeba takové sportovní přenosy si na Netflixu pustíte jen těžko. I pro tyto případy stoji za to zvážit internetovou televizi. Vyzkoušeli jsme jedno z nejlepších řešení na trhu – SledovaniTV. Jak tahle služba obstála?

Jak SledovaniTV funguje?

Jak již název napovídá, pro přehrávání nepotřebujete žádný kabel, anténu nebo satelit, ale vystačíte si s obyčejným internetem (datovými přenosy). Po registraci na stránkách sledovanitv.cz stačí zvolit jeden ze tří balíčků, který bude definovat nejen měsíční poplatek, ale především množství dostupných kanálů a dostupných služeb.

Balíček Základ nabídne 82 programů, možnost nahrávat 25 hodin záznamu a sledovat programy až 7 dní nazpět, to vše na 2 chytrých zařízeních ve Full HD kvalitě za 199 Kč měsíčně. Balíček Standard obsahuje 127 kanálů, 50 hodin nahrávek a všechny výhody nižší verze a k tomu navíc přihodí 30 filmů od Edisonline za 399 Kč měsíčně. Nejvyšší balíček Premium láká 163 kanálů, 120 hodin nahrávek a všechny výhody nižších předplatných a k tomu navíc přihodí vysílání ve 4K, 30 filmů od Edisonline a 99 filmů od Filmbox OD a předplatné HBO GO, to vše za cenu 799 Kč měsíčně.

Jestli mě něco na výběru kanálů na SledovaniTV omezuje, je to možnost namíchat si zcela vlastní balíček. Osobně například nestojím o standardní nabídku českých televizních programů či specializované filmové kanály, na druhou stranu bych ocenil mít k dispozici všechny sportovní a některé zahraniční stanice. V rámci balíčku Mých 7 si můžete namíchat kanály dle vaší chuti, na výběr ale máte pouze ze 34 stanic.

Nevýhoda doplňkového balíčku Mých 7 je totiž ta, že jej nelze koupit samostatně za 165 Kč/měsíčně, ale musíte k tomu mít alespoň balíček Základ. Například za čistě sportovní balíček si poté navíc připlatíte 189 Kč/měsíc.

Poměrně zajímavou možností, jak se k SledovaniTV dostat, je například skrze lokální poskytovatele internetu. Někteří, především menší, poskytovatelé bezdrátového internetu totiž k připojení samotnému nabízí také balíček Standard v ceně. IPTV tak lze získat poměrně snadno za přijatelnější cenu.

SledovaniTV přehrajete takřka na všem

Jestli máte obavy, zda si programy SledovaniTV zvládnete přehrát, pak jsou s největší pravděpodobností liché. Z televizí je dostupná aplikace pro AndroidTV, Samsung Tizen, LG WebOS či Panasonic.

Nechybí ani podpora smart boxů přímo od SledovaniTV, AndroidTV, Amazon FireTV či Apple TV, mobilních systémů s Androidem, iOS či dokonce Windows Mobile (!) a také všech běžných webových prohlížečů. Radost budou mít také majitelé Google Chromecast, který je rovněž podporován.

Dostupnost po celé EU

Pouštět televizi z internetu ale zvládne spousta služeb, co dalšího může SledovaniTV nabídnout? Kromě již zmíněného zpětného přehrávání a nastavení nahrávání až 120 hodin záznamu, je zajímavá možnost přepnout na vybraných kanálech na původní zvukovou stopu či dostupnost SledovaniTV v celé Evropské unii. K zahození není ani nízký datový tok, který nevycucá celý váš datový balíček v řádu minut.

K samotnému sledování musí váš internet splnit alespoň minimální požadavky, aby byl zajištěn ten správný komfort. Pro sledování v SD kvalitě je zapotřebí minimálně rychlost internetu 1,2 Mbit/s, pro HD poté potřebujete alespoň 3 Mbit/s. Zajímavostí je nabídka operátora Vodafone, který v rámci balíčku Video Pass neodečítá „prokoukaná data“ z vašeho limitu.

Co se týče samotné nabídky kanálů – pokud vám stačí to, co byste jinak naladili i na anténu, bohatě si vystačíte se základním balíčkem. Zajímavostí je, že součástí nejlevnějšího balíčku jsou také zahraniční stanice, jako je BBC World News, Russia Today či ORF.

Standard rozšiřuje nabídku kanálů především o kanály filmové, sportovní a pro děti, včetně 55 rádií. V balíčku Premium pak dostanete celou nálož, včetně Eurosportu, HBO, AMC nebo slušné řádky erotických kanálů.

Mobilní aplikace

Nyní už ale k samotné mobilní aplikaci, respektive k verzi pro systém Android. Ta by dle mého názoru potřebovala vylepšit, což každopádně platí také o aplikacích pro televizory. V mobilní aplikaci můžete ihned z hlavní nabídky pokračovat v přehrávání z minula, rychle se dostat na oblíbené kanály či si pustit nějaký film či dokument, pakliže máte některý z vyšších balíčků.

Trochu chaotické jsou pak ikony v horní části, respektive jejich funkcionalita. Pod hamburger nabídkou najdete výpis televizních kanálů a na nich aktuálně přehrávaných pořadů. Kanály můžete rovněž rychle vyhledávat či se překliknout na časovou osu všech kanálů. Právě toto tlačítko je duplikováno, neboť ho naleznete také v hlavní nabídce. Rovněž se můžete rychle přepnout na rádia, nabídku filmů a nahrané pořady.

V hlavní nabídce jsou k dispozici ještě dvě ikony, které vás rychle zavedou na časovou osu všech kanálů a umožní rychle sdílet obraz skrze Chromecast. Pod třemi tečkami najdete hlubší nastavení, které nicméně není bůhvíjak podrobné. Nastavit zde můžete například režim obraz v obraze, kvalitu přehrávání, vynucení přehrávání pouze přes Wi-Fi či možnost zapnout HEVC (H.265) kodek.

SledovaniTV: nový, vylepšený přehrávač pro iPhone

Majitelé iPhonů a iPadů mají v tomto případě výhodu, jelikož pro ty už je dostupná zcela nová verze aplikace SledovaniTV s výrazně hezčím a především intuitivnějším designem. V tomto videu si můžete prohlédnout, jak vypadá verze optimalizovaná přímo pro prostorný displej iPadu.

Uživatelské prostředí by zasloužilo vylepšit

Celkově ale aplikace po vizuální stránce nepůsobí zrovna dvakrát lákavě. Konkurence, jako třeba KukiTV, je na tom co do vizuální přitažlivosti a uživatelského komfortu mnohem lépe. Některé drobné nedotaženosti vás poté budou štvát na denním pořádku. Kupříkladu pokud se po spuštění kanálu chcete znovu podívat na časovou osu, musíte si na ní kanál znovu najít. Pokud jej máte až někde úplně naspod, budete šoupat prstem po displeji hodně dlouho.

To ani nemluvím o některých chybách, které mohou technicky méně zdatné doslova paralyzovat. Na televizi Samsung se mi několikrát stalo, že aplikace SledovaniTV prostě zamrzla a bylo potřeba ji manuálně ukončit – nestačilo pouze vypnout a zapnout televizor.

Vzhledem k tomu, že vynucené ukončení aplikace není na Tizen OS řešeno zrovna intuitivně, tak si dovedu představit, že to může nejednoho uživatele pořádně namíchnout. Nemluvě o rychlosti načítání programů, která se bohužel klasickému pozemnímu vysílání stále nemůže rovnat.

Závěrečné hodnocení

Pokud uvažujete o kompletním přechodu na internetovou televizi, či jen hledáte doplněk ke stávajícímu pozemnímu vysílání, tak není SledovaniTV vůbec špatná volba. V základním balíčku se jedná o jedno z nejlevnějších řešení na trhu. Za příplatek je poté široká nabídka programů, rádiových stanic, možnost nahrávání, filmy a dokumenty kdykoli k přehrání či dokonce HBO GO v nejvyšší variantě.

Nevýhodou je lehce zastaralé uživatelské prostředí, které se vskutku nehodí pro službu 21. století. Trochu mi to připomíná loňskou situaci u konkurenční televize Kuki, která následně přišla s velice povedeným redesignem.

Zamrzí také omezený výběr televizních kanálů do balíčku dle vlastního uvážení či občasné zamrzání aplikace na televizorech. Nepotěší ani pomalejší načítání programů. Celkově jde ale i přes mírné nedostatky o velmi povedenou službu, kterou můžeme s klidným svědomím doporučit.