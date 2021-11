Recenze bezdrátových sluchátek AlzaPower Benders: v hlavní roli nízká cena

S bezdrátovými sluchátky se doslova roztrhl pytel. Už dávno se nejedná o prémiový produkt pro horních deset tisíc, naopak si lze dnes pořídit slušně hrající „bezdráty“ už za pár stovek. Do těchto vod se poměrně nedávno pustil také tuzemský retailový gigant Alza se svými sluchátky AlzaPower Benders. Jak cenově dostupná alternativa sluchátek Beats Powerbeats Pro obstojí v našem testu?

Design a konstrukce

Podoba a konstrukce sluchátek AlzaPower Benders je bezesporu jednou z jejich největších slabin. Po rozbalení na vás vykoukne doslova obří nabíjecí pouzdro (74 x 73,9 x 46,8 milimetrů, hmotnost 89 gramů), které do kapsy kalhot rozhodně jen tak nestrčíte, a když už ano, vytvoří vám na nich nehezkou bouli. Pokud sluchátka používáte zásadně bez pouzdra, například při běhání, nemusí to nicméně být až takový problém. Zpracování z levného plastu ale nepůsobí dvakrát dobře.

Víko pouzdra neklade prakticky žádný odpor, takže při sebemenším pohybu se okamžitě zavře. Uvnitř najdete dvě sluchátka, která jsou poměrně pevně přichycena magnety. Ty ovšem neslouží k tomu, aby sluchátka nasměrovala na nabíjecí piny, o což se musíte postarat sami. Pokud je neumístíte přesně, nezačnou se nabíjet a vás může čekat nepříjemné překvapení, po čase si na to ale zvyknete.

Samotná sluchátka (rozměry každého jsou 51,2 × 43 × 26,9 milimetrů, hmotnost 8,9 gramů) jsou rovněž vyrobena z pevného plastu, ke kterému je napevno přichycena silikonová nožička, jež pomáhá sluchátko upevnit za uchem. Vkládání do uší chce trochu cviku, ale časem přijdete na správný grif. Sluchátka jsou poměrně rozměrná a při jejich nošení jsem neměl zrovna nejlepší pocit, nicméně drží dobře a ani během sportování mi nepadala.

Parametry a funkce

Nejprve něco technických parametrů – frekvenční rozsah je 20–20 000 Hz, citlivost 103 dB/mW, velikost měniče 12 milimetrů a impedance 32 Ohmů. O propojení s telefonem se stará Bluetooth 5.0, který podporuje kodeky AAC a SBC. Příjemnou zprávou je také přítomnost krytí proti stříkající vodě pod certifikací IPX5. O správné fungování se stará čipset PixArt (PAU 1603) a nechybí ani mikrofon pro vyřizování telefonních hovorů.

Ovládání sluchátek je řešeno pomocí dotykových ploch na levém i pravém sluchátku. Ty si bohužel nemůžete nijak přizpůsobit, neboť ke sluchátkům není k dispozici žádná aplikace. Dvojí klepnutí slouží pro zastavení/spuštění přehrávání či přijmutí hovoru, podržení na dotykové ploše umožní přeskočit skladbu, trojitým klepnutím na levé sluchátko vyvoláte hlasového asistenta, trojitým klepnutím na pravé sluchátko aktivujete ambientní režim a podržením plošky na 2 sekundy budete ignorovat příchozí hovor.

Ovládání pomocí gest nefunguje úplně spolehlivě a obzvláště zastavení či spuštění skladby nebylo vždy stoprocentní, což bych od sluchátek očekával. Zapomenou musíte jak na detekci vytažení z ucha, potlačení hluku či podobné vychytávky. To se nicméně vzhledem k ceně dá odpustit.

Co mě nepříjemně překvapilo, byl fakt, že po vrácení sluchátek do pouzdra se příležitostně automaticky neodpojí od telefonu. Jinými slovy musíte ručně jejich spojení přerušit, jinak z nich bude telefon neustále přehrávat zvuk. Jindy ale sluchátka sama po vložení do pouzdra zastavila hudbu a taktéž se odpojila. V případě potíží musíte sluchátka vypnout ručně, což znamená deset sekund držet dotykovou plošku, což ale není zrovna dvakrát pohodlné.

Baterie a výdrž

O výdrž se stará integrovaná Li-Pol baterie s kapacitou 600 mAh v případě pouzdra a 60 mAh v případě sluchátek. Sluchátka slibují přehrávání až po dobu 5,5 hodiny na jedno nabití, což mohu z praxe potvrdit. V pouzdru se nachází dalších 20 hodin poslechu. Vzhledem k jeho velikosti bych nicméně očekával o trochu více šťávy navíc.

Nabití sluchátek i pouzdra z 0 na 100 procent trvá okolo dvou hodin, ale vzhledem k jejich výdrži je nebudete nabíjet až tak často. Zamrzí akorát absence rychlejšího nabíjení sluchátek z pouzdra a nabíjení skrze starší konektor microUSB.

Přehrávání hudby a telefonní hovory

Vzhledem k ceně nelze očekávat žádné zázraky. V rámci své kategorie hrají AlzaPower Benders průměrně, přičemž výhodu budou mít posluchači elektronické hudby. Hutnými basy se totiž sluchátka snaží zakrýt své nedostatky v podání výšek a středů. Sluchátka jsem zkoušel na svém tradičním playlistu v podání Bohemian Rhapsody od Queen, soundtracku k filmu Nespoutaný Django a skladbě Ve sluji krále hor od Edvarda Griega.

V případě známé skladby Queen si sluchátka dobře poradila s hutnými basovými tóny, nicméně vokály byly notně zastřené, basová kytara nešla rozeznat od bicích a kytara neměla takovou energii, jakou bych očekával. Skladby z Djanga měly střídavou kvalitu, některé, jako např. Too Old To Die Young, uměly hezky nakopnout, nicméně kvalitní poslech to nebyl. Griegova skladba poté jen naplno odhalila zmar sluchátek, neboť už uprostřed skladby jejich měniče nestíhaly a rozeznat jednotlivé nástroje bylo takřka nemožné.

Telefonní hovory přijímejte skrze sluchátka jen v případě nouze. Na rušné ulici se do AlzaPower Benders dostává příliš mnoho okolního ruchu a protistrana v podstatě nemá šanci vás slyšet. V tiché místnosti je to o něco málo lepší, přesto pokud máte možnost, sáhněte raději do kapsy pro telefon.

Závěrečné hodnocení

AlzaPower Benders mají ambici vnést do segmentu levných bezdrátových sluchátek svěží vítr. Bohužel pro Alzu její sluchátka v dané kategorii prakticky ničím nevynikají. Konkurenti povětšinou zvládají dílčí aspekty lépe, a pokud nehledáte vyloženě levný model vhodný na běhání, jistě najdete lepší alternativy.

Předností AlzaPower Benders je především cena, sympatická výdrž na baterii, ambientní režim, podpora hlasových asistentů či uchycení za ucho pro lepší držení. Nevýhodou je rozměrné pouzdro, laciný vzhled, nabíjení skrze microUSB, horší telefonní hovory a jen průměrné podání zvuku.

AlzaPower Benders jsou nejdražšími sluchátky prodávanými pod značkou Alzy. Pokud vezmeme v potaz původní cenu 899 Kč (ve slevě 672 Kč), stojí jejich koupě za zvážení – v tomto segmentu lze totiž pořídit bezdrátové špunty například od Xiaomi, Niceboy či Philipsu, které AlzaPower Benders strčí hravě do kapsy. A pokud si pár stovek připlatíte, můžete dokonce dosáhnout na nejlevnější sluchátka s ANC, což už stojí za zamyšlení.